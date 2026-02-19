Fotos exclusivas. Encontramos a Diego Torres junto a su novia durante un día de playa en José Ignacio

Tras los dos últimos conciertos que brindó en el Uruguay, hizo un break en las playas uruguayas
Exultante, enamorado y muy fit. Así encontró ¡HOLA! Argentina a Diego Torres (54) en José Ignacio, en la costa uruguaya. Tras haberse presentado a sala llena el sábado 7 de febrero en el Enjoy de Punta del Este y el domingo 8 en el 52º Festival Internacional de Folclore en Durazno, con “Mi Norte & Mi Sur Tour” –su última gira–, el cantante y actor pasó una tarde de sol, mar, partidos de tejo, amigos y muchos mimos.
Después del mediodía del martes 10, el músico desembarcó en una playa de La Mansa con Martina Díaz Radonic (38), la mujer que logró que el intérprete de “Mejor que ayer” volviera a apostar al amor luego de que, en 2021, se confirmara oficialmente su separación de la modelo y conductora Débora Bello (49) tras diecisiete años juntos y una hija en común, Nina, que tiene 12 años y que vive en Miami, Estados Unidos, con su mamá.
UN AMOR QUE FUE CRECIENDO
Diego y Martina se conocieron de una manera inesperada: por una gestión inmobiliaria. El músico estaba buscando un departamento en Buenos Aires y Martina, que trabajaba como broker en la reconocida agencia Miranda Bosch Real Estate & Art, fue la encargada de mostrarle una propiedad en una exclusiva torre del barrio de Núñez, en Buenos Aires. Sin embargo, esa cita no sería el inicio del romance. El artista y la agente inmobiliaria se reencontraron años más tarde, a mediados de 2022, y fue recién entonces cuando él la invitó a uno de sus shows.
A partir de ese momento –y aunque al principio no la hicieron pública–, la relación fue consolidándose año tras año, gira tras gira... y entrenamiento tras entrenamiento, porque Martina, además de broker en bienes raíces, es personal trainer y dicta clases de distintas disciplinas, desde stretching hasta body combat.
Juntos, siempre tienen algún programa cargado de adrenalina, trabajo aeróbico intenso, o rutinas de estocadas, abdominales, sentadillas y planchas que dejan al cantante sin aliento, incluso cuando se van de viaje juntos, ya sea a Miami, a Niza o a Punta del Este. “En vacaciones, se entrena igual porque después el espíritu vuelve renovado”, ha contado Diego en sus redes, contagiado por la energía inagotable de Martina.
