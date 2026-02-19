Fotos exclusivas. Encontramos a Diego Torres junto a su novia durante un día de playa en José Ignacio

Exultante, enamorado y muy fit. Así encontró ¡HOLA! Argentina a Diego Torres (54) en José Ignacio, en la costa uruguaya. Tras haberse presentado a sala llena el sábado 7 de febrero en el Enjoy de Punta del Este y el domingo 8 en el 52º Festival Internacional de Folclore en Durazno, con “Mi Norte & Mi Sur Tour” –su última gira–, el cantante y actor pasó una tarde de sol, mar, partidos de tejo, amigos y muchos mimos.

El cantante, en el mediodía del martes 10, en la playa de José Ignacio foto: Marcelo Rodríguez

El hijo de Lolita Torres se había presentado el domingo 8 en el 52º Festival Internacional de Folclore en Durazno, con “Mi Norte & Mi Sur Tour”, su último trabajo foto: Marcelo Rodríguez

Después del mediodía del martes 10, el músico desembarcó en una playa de La Mansa con Martina Díaz Radonic (38), la mujer que logró que el intérprete de “Mejor que ayer” volviera a apostar al amor luego de que, en 2021, se confirmara oficialmente su separación de la modelo y conductora Débora Bello (49) tras diecisiete años juntos y una hija en común, Nina, que tiene 12 años y que vive en Miami, Estados Unidos, con su mamá.

Martina Díaz, la mujer que logró que el intérprete de “Mejor que ayer” volviera a apostar al amor foto: Marcelo Rodríguez

UN AMOR QUE FUE CRECIENDO

Diego y Martina se conocieron de una manera inesperada: por una gestión inmobiliaria. El músico estaba buscando un departamento en Buenos Aires y Martina, que trabajaba como broker en la reconocida agencia Miranda Bosch Real Estate & Art, fue la encargada de mostrarle una propiedad en una exclusiva torre del barrio de Núñez, en Buenos Aires. Sin embargo, esa cita no sería el inicio del romance. El artista y la agente inmobiliaria se reencontraron años más tarde, a mediados de 2022, y fue recién entonces cuando él la invitó a uno de sus shows.

La novia de Torres con la hija de su amiga, listas para barrenar las olas foto: Marcelo Rodríguez

A partir de ese momento –y aunque al principio no la hicieron pública–, la relación fue consolidándose año tras año, gira tras gira... y entrenamiento tras entrenamiento, porque Martina, además de broker en bienes raíces, es personal trainer y dicta clases de distintas disciplinas, desde stretching hasta body combat.

Además de agente inmobiliaria, Martina dicta clases de gym: tiene siempre una rutina de estocadas y planchas, que comparte con Diego incluso cuando están de vacaciones foto: Marcelo Rodríguez

La pareja llegó cerca de mediodía con sus sombrillas a la playa de José Ignacia. Y, cerca de las 16, hicieron un break para ir a La Huella a comer foto: Marcelo Rodríguez

Juntos, siempre tienen algún programa cargado de adrenalina, trabajo aeróbico intenso, o rutinas de estocadas, abdominales, sentadillas y planchas que dejan al cantante sin aliento, incluso cuando se van de viaje juntos, ya sea a Miami, a Niza o a Punta del Este. “En vacaciones, se entrena igual porque después el espíritu vuelve renovado”, ha contado Diego en sus redes, contagiado por la energía inagotable de Martina.

La relación entre ambos se fue afianzando desde 2022 y Martina acompaña a Diego en sus shows y, cuando el trabajo se lo permite, en sus giras foto: Marcelo Rodríguez

Besos y abrazos del músico y la broker foto: Marcelo Rodríguez

Cuando puede, Martina lo acompaña al cantante en sus recitales y también en las giras internacionales. En abril, él recorrerá varias ciudades de España en el marco de la gira “Mi Norte & Mi Sur” foto: Marcelo Rodríguez