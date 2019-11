Duki: una pobre visión del universo del hip-hop

Franco Varise SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de noviembre de 2019

Nuestra opinión: mala

Súper sangre joven: "Te traje flores", "It's a Vibe", "Hitboy", "Señorita", "Me gusta lo simple", "Perdón", "A punta de espada", "La jefatura", "One million dólar baby", entre otros.

Si Peter Capusotto hiciera una nueva temporada, el personaje del trapero no debería faltar. Y Duki es el modelo perfecto. Súper Sangre Joven, su primer disco, que compila buena parte de sus hits publicados antes como simples podría ser una burda parodia del género, más que algo creado con aspiraciones artísticas. "Perrear", "Montate duro", "Mueve ese culo", "Dejá ese bobo que no parece Kent, parece Barbie", dice de entrada. Otro tema: "Ella viene y la desvisto", "Droga en la ziplock, en la mochila lleva un kilo". En fin, pasemos al siguiente: "Me gusta lo simple que me llame drogada si sale lo finde". Y sigue: "Perdón por el deshorario creo que es culpa de la droga". Para agregar en otro track: "Mami, esta mierda sí que está dura", "La droga en la mesa, la puta, el gin tonic". ¿Vale la pena? Resulta que Duki es millonario, lo critican porque lo envidian, tiene muchas chicas a las que puede tratar con total desprecio, se droga mucho, viste siempre ropa de marca y relojes de oro y, a veces, hasta lo buscan otros pandilleros para matarlo (?). Pero, en verdad, Duki es un chico de Almagro de no más de 23 años que abusa de la primera persona para repetir sin anestesia un cliché protomarginal detrás de otro. Al parecer, como otros, abona esa visión sobre el rico universo del hip-hop que se reduce a imágenes gastadas.