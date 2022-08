Efecto “Macarena”: los más escuchados de la última semana en Spotify son artistas latinos

Seis de las diez canciones más escuchadas en la última semana vía Spotify son cantadas en castellano. Bizarrap sigue imbatible en el primer puesto, gracias a “Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52″, que tiene al cantante español Quevedo como invitado.

En este Top Ten, Bad Bunny tiene las otras cinco posiciones con sus éxitos”Me porto bonito”, Tití me preguntó”, “Efecto”, “Ojitos lindos”, y “Moscow Mule”. Además, el reggaetonero portorriqueño fue el artista más escuchado a nivel global y su disco Un verano sin tí se mantiene en el primer puesto del chart semanal de álbumes. El aporte anglo al top de diez de temas lo hacen Harry Styles con “As It Was”, Kate Bush con el viejo clásico “Running Up That Hill (A Deal With God)”‚ Joji con “Glimpse of Us”; al final de la lista aparece Glass Animals, con “Heat Waves”.

Los datos no son una sorpresa, de hecho hubo, anteriormente, estadísticas semanales con más temas en español. En los últimos dos meses, la presencia latina nunca baja del 50 por ciento en el Top Ten. Y a principios de mayo, en coincidencia con la salida del nuevo disco de Bad Bunny, llegó al 80 por ciento. Muchas veces sucede que los estrenos empujan la balanza semanal hacia un lado; sin embargo, en plazos más largos se pueden establecer tendencias y esta es una que no retrocede. Tal vez algunos pensaron que la música latina en el mercado estadounidense (que es, en parte, el que fija reglas de consumo cultural en occidente) tendría sus quince minutos de fama y luego pasaría a un segundo plano. Sin embargo, lleva décadas de constante ascenso .

Este año se cumplieron tres décadas del estreno de “Macarena” por el dúo español Los del Río, en una fiesta privada en Venezuela. En diciembre de 1993 apareció publicada en el disco A mí me gusta, y en los tres años siguientes no paró de sonar en radios, discotecas y eventos, incluso en los deportivos y los políticos. En 1996 el tema se escuchó en el Super Bowl y la selección femenina de Estados Unidos también la utilizó en la gala de gimnasia en los Juegos Olímpicos de Atlanta. Ese mismo año, el Partido Demócrata de los Estados Unidos la utilizó para su campaña de reelección de Bill Clinton a la presidencia; la postal del poder latino quedó reflejada cuando legisladores, candidatos y el propio presidente bailaron su coreografía sobre el escenario de una convención .

El power latino no se detiene, alcanza ver los números de la última semana, de varios países de la región (los datos fueron recopilados por la agencia Associated Press).

Argentina

1.- ``Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52′' - Bizarrap, Quevedo

2.- ``Gyvenchy’' - Duki

3.- ``Me porto bonito’' - Bad Bunny, Chencho Corleone

4.- ``Tití me preguntó'’ - Bad Bunny

5.- ``Tu turrito’' - Rei, Callejero Fino

6.- ``Ojitos lindos’' - Bad Bunny con Bomba Estéreo

7.- ``Ojalá'’ - María Becerra

8.- ``La triple T’' - TINI

9.- ``Te felicito’' - Shakira, Rauw Alejandro

10.- ``La loto’' - TINI, Becky G, Anitta

Chile

1.- ``Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52′' - Bizarrap, Quevedo

2.- ``Me porto bonito’' - Bad Bunny, Chencho Corleone

3.- ``Ultra solo (remix)’’ - Polimá Westcoast, Pailita, Feid, Paloma Mami, De La Ghetto

4.- ``Efecto’' - Bad Bunny

5.- ``Marisola`` - Stars Music Chile, Cris Mj, Standly

6.- ``La terapia’' - Young Cister

7.- ``Moscow Mule’' - Bad Bunny

8.- ``Ojitos lindos’' - Bad Bunny con Bomba Estéreo

9.- ``Tití me preguntó'’ - Bad Bunny

10.- ``Me arrepentí'’ - AK4:20 con Pailita y Cris Mj

Colombia

1.- ``Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52′' - Bizarrap, Quevedo

2.- ``Me porto bonito’' - Bad Bunny, Chencho Corleone

3.- ``Normal’' - Feid

4.- ``Efecto’' - Bad Bunny

5.- ``Tití me preguntó'’ - Bad Bunny

6.- ``Ojitos lindos’' - Bad Bunny con Bomba Estéreo

7.- ``Moscow Mule’' - Bad Bunny

8.- ``Ferxxo 100′' - Feid

9.- ``Provenza’' - Karol G

10.- ``La inocente’' - Mora, Feid

España

1.- ``Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52′' - Bizarrap, Quevedo

2.- ``Tití me preguntó'’ - Bad Bunny

3.- ``La bachata’' - Manuel Turizo

4.- ``Me porto bonito’' - Bad Bunny, Chencho Corleone

5.- ``Gyvenchy’' - Duki

6.- ``Tarot’' - Bad Bunny con Jhay Cortez

7.- ``La llama del amor’' - Omar Montes, Jairo deRemache

8.- ``Tigini (remix)’’ - Rvfv, Kikimoteleba

9.- ``Sin señal’' - Quevedo, Ovy On The Drums

10.- ``Villano Antillano: Bzrp Music Sessions, Vol. 51′' - Bizarrap, Villano Antillano

México

1.- ``Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52′' - Bizarrap, Quevedo

2.- ``Me porto bonito’' - Bad Bunny, Chencho Corleone

3.- ``Tití me preguntó'’ - Bad Bunny

4.- ``Efecto’' - Bad Bunny

5.- ``Ojitos lindos’' - Bad Bunny con Bomba Estéreo

6.- ``Moscow Mule’' - Bad Bunny

7.- ``Provenza’' - Karol G

8.- ``Party’' - Bad Bunny con Rauw Alejandro

9.- ``El rescate’' - Grupo Marca Registrada, Junior H

10.- ``Ojos marrones’' - Lasso