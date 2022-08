¿Es necesario? El cuestionamiento de Matt Smith sobre las escenas de sexo en House of the Dragon

Además de lo épico de la trama, la lucha por el poder, los amores, los odios, las traiciones y las grandes batallas, Game Of Thrones se distinguió por la gran cantidad de desnudos y escenas de sexo que mostró a lo largo de sus ocho temporadas. A poco del estreno de House of the Dragon, la precuela de la exitosa serie, uno de sus protagonistas realizó un particular cuestionamiento sobre la necesidad de incluir imágenes eróticas en la nueva producción. “¿Necesitamos otra escena de sexo?”, contó Matt Smith, el actor que le da vida a Daemon Targaryen, que preguntó en el set mientras filmaban la precuela. La respuesta fue inmediata: “Sí”.

Daario y Daenerys, en una escena de alto voltaje de Game of Thrones Archivo

Smith habló sobre el contenido sexualmente explícito de la nueva entrega de HBO en una larga entrevista que le brindó a la edición inglesa de la revista Rolling Stone. Cuando el periodista le preguntó si al estar ubicada en un tiempo diferente iban a aparecer menos escenas eróticas en House of the Dragon la respuesta de la exestrella de Doctor Who y The Crown fue contundente. “Uno se pregunta: ‘¿Necesitamos otra escena de sexo?’”, se preguntó. “Y ellos dicen, ‘Sí, lo necesitamos’”, respondió él mismo.

“ Supongo que tenés que preguntarte: ‘¿Qué estás haciendo? ¿Estás representando los libros, o estás diluyendo los libros para representar el tiempo (en el que vivimos)? Y en realidad creo que es tu trabajo representar los libros de manera veraz y honesta, tal como fueron escritos ”, analizó luego, aunque cerró el tema convencido de que sus escenas en la cama son más de las que él quisiera: “Sí, es un poco demasiado, si me preguntas”.

Primer adelanto oficial de House of the Dragon

Consultado sobre el controvertido final de Game of Thrones, un capítulo que provocó el enojo de muchos fanáticos que incluso pidieron que se volviera a filmar el cierre de la historia, Smith compartió su punto de vista.

“Creo que siempre vas a decepcionar a algunas personas”, aseguró. “¿Fue un final perfecto? Es una cuestión de opinión. No me molestó, me gustó”, dijo luego.

Cuenta regresiva

El primer episodio de House of the Dragon, la precuela de una de las ficciones más populares de la historia de la TV, se emitirá por HBO el domingo 21 de agosto, y luego estará disponible en su plataforma de streaming.

Basada en el libro Fuego y Sangre de George R.R. Martin, House of the Dragon está ambientada 200 años antes de los acontecimientos de Game of Thrones, y cuenta la historia de la Casa Targaryen. La primera temporada, que comprende diez episodios, se centrará en un período crucial para la estirpe que gobernó durante siglos Westeros: el reinado de Viserys I y la guerra civil conocida como la Danza de los Dragones.

House of the Dragon estrena en HBO Max el 21 de agosto HBO MAX

Protagonizada por Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel y Rhys Ifans, House of Dragon es el primero de los spin off de Game of Thrones que se estrenan.

Completan el elenco: Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes y Savannah Steyn.

A poco de que comenzara el rodaje de la serie, la jefa de contenidos de HBO, Casey Bloys, en diálogo con la revista Variety, dijo que la precuela ambientada siglos antes de los eventos de la serie original “se ve espectacular”. Asimismo, la ejecutiva afirmó que “el elenco que convocaron Miguel [Sapochnik] y Ryan [Condal] se ve bien”, refiriéndose a los showrunners de la nueva producción de la franquicia.

Además de Condal y Sapochnik -el director británico hijo de argentinos que dirigió seis episodios de GOT, incluida la popular “Batalla de los bastardos”-, The House of the Dragon cuenta con la colaboración de George R.R. Martin, autor de las novelas.

Por su parte, en una entrevista que brindó en enero de este año para The Independent, Peter Dinklage reveló qué espera de la precuela. “Creo que la clave está en no imitar a Game of Thrones. Si intentás hacer eso, parecerá que solo te importa el dinero. En el caso de muchas secuelas, la razón por la que llegan a existir es porque la serie original hizo mucho dinero, y por eso es que no suelen imponerse. En lo que a mí respecta, estoy muy entusiasmado de ver House of the Dragon, desde un simple lugar de espectador, y sin saber qué sucederá con la historia”, declaró el múltiple ganador del Emmy por su personificación en la creación de David Benioff y D. B. Weiss.