David Lebón y Lali Espósito versionaron un clásico de Serú Girán para homenajear a los trabajadores del Hospital Garrahan

17 de junio de 2020 • 23:42

En plena pandemia, mientras las medidas de aislamiento social van moldeando las relaciones y rigen en las vidas de la mayoría de la población mundial, también se producen encuentros inesperados. A instancias de Lito Vitale, David Lebón y Lali Espósito juntaron sus voces para brindar una sentida versión de "Nos veremos otra vez" , uno de los temas más recordados de Serú 92 , el disco que marcó el regreso de Serú Girán a la escena musical argentina.

Esta versión del tema de Lebón y Charly García fue dedicado especialmente a los trabajadores de la salud del Hospital Garrahan .

"No estés solo en esta lluvia, no te entregues, por favor. Si debes ser fuerte en estos tiempos para resistir la decepción y quedar abierto mente y alma, yo estoy con vos", expresa la canción en una de sus estrofas. Y continúa: "Si te hace falta quien te trate con amor, si no tenés a quien brindar tu corazón, si todo vuelve cuando más lo precisás, nos veremos otra vez".

El video, del que además de los dos cantantes participan varios músicos, fue compartido en el canal de YouTube del hospital pediátrico y cosechó una catarata de comentarios de agradecimiento tanto para los artistas como para los trabajadores de la salud que están exponiendo sus vidas en plena pandemia.

"Gracias totales a todo el personal de la salud que cada día se juegan enteros por todos nosotros... Infinitas gracias y bendiciones. Genial como siempre David. Ese tema si no es por él no es lo mismo, Lali una divina que lo hace muy bien también. Melodía que llega al alma, yo que crecí con la música de Serú (no soy de Casi Angele s) cada vez que la escucho... Piel de gallina. El ruso un maestro siempre", expresa uno de los mensajes.