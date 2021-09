El emotivo homenaje a Charlie Watts en el nuevo video de los Rolling Stones

A pesar de que no asistieron al funeral de Chalie Watts (debido a las restricciones por la pandemia de Covid-19 y por pedido de la familia del baterista), los integrantes de The Rolling Stones decidieron homenajear a su viejo compañero de ruta a su manera. Hoy se conoció el anticipo de 25 segundos de un videoclip del tema “Living in the Heart of Love”, donde se desliza claramente que en parte se trata de un homenaje a Watts. Al final del trailer aparece la leyenda “Charlie is my Darling”. La canción estará incluida en la edición especial por los 40 años del álbum Tattoo You, prevista para el 22 de octubre.

En los 25 segundos que dura el trailer, se ven imágenes del grupo de la época en que dio a conocer esa placa, en 1981, con varios primeros planos del baterista; intercaladas con nuevas escenas de una discoteca en donde dos chicas se conocen mientras bailan. A l final del anticipo, las chicas se besan en una terraza en París, con la imagen de la iglesia Sagrado Corazón de fondo; mientras tanto, se puede leer la frase “Charlie is my darling”, algo así como “Mi querido Charly”. El título de la canción fue, también, el primer documental que retrató al grupo, en 1966. Contó con la dirección de Peter Whitehead y la producción de Andrew Loog Oldham. Se concentra en una gira que la banda realizó por Irlanda. Como quedó fuera en el registro original de Tatoo You, la edición aniversario es una buena oportunidad para incluirla, junto a temas eternos del grupo que fueron incluidos en aquella grabación, como “Start Me Up”, “Little T&A”, “Neighbours” y “Waiting on a Friend”.

El próximo domingo el grupo comenzará en Saint Louis su gira por los Estados Unidos, postergada por la pandemia. La muerte de Watts no canceló este tour norteamericano ya que meses atrás el baterista había decidido no participar porque luego de pasar por una cirugía, sus médicos le recomendaron continuar con su recuperación en su casa. Por ese motivo se tomó la decisión de reemplazarlo por Steve Jordan.

Una despedida muy íntima

El funeral de Charlie Watts, quien falleció el 24 de agosto pasado, a los 80 años, se realizó en Devon, Inglaterra, y, tal como era el deseo de su familia, permaneció en absoluto secreto. Ni siquiera pudieron asistir los Rolling Stones.

Sam Cutler, exdirector de gira de los Rolling Stones, habló sobre cómo se desarrolló el velatorio del Watts, en una nota que fue publicada en The Mirror. “El funeral de Charlie Watts, que se llevó a cabo en Devon, el lugar que más amaba, fue modesto y privado. Refleja perfectamente el hombre que era y comprendo completamente la elección que se tomó. Habría odiado el alboroto y la conmoción que habría significado involucrar al público”, aseguró.

Charlie Watts, baterista de los Rolling Stones, en una sesión fotográfica de 2016, en Nueva York

Debido a las restricciones por la Covid-19, Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood, compañeros de banda del histórico baterista, permanecieron en Boston, donde se encontraban ensayando para su gira por los Estados Unidos, según lo había informado el matutino The Sun. Se espera que además del video de “Living in the Heart of Love” que se estrenará en octubre, el grupo homenajee a su baterista durante esta gira de conciertos.

La decisión de su reemplazo para la serie de shows que comienzan el domingo se confirmó a principios de agosto. “Después de toda la decepción con los retrasos en la gira causados por la Covid, realmente no quiero que los fans de los Stones en Estados Unidos tengan otra postergación o cancelación. Por lo tanto, le he pedido a mi gran amigo Steve Jordan que me sustituya”, había dicho el baterista.

Sobre su muerte y la cirugía a la que se había sometido, quedaron muchas dudas. En agosto pasado se sometió a una intervención por un problema médico no especificado. Su vocero informaba: “Charlie se ha sometido a un procedimiento que ha sido totalmente exitoso, pero deduzco que sus médicos concluyeron esta semana que necesita un descanso para recuperarse. Al empezar los ensayos en un par de semanas, es muy decepcionante anunciarlo, pero también es justo advertirlo, que nadie vio que esto podía pasar”. Se anticipaba la necesidad continuar su recuperación pero sin detalles del motivo de la intervención. En 2004, el baterista había recibido tratamiento médico por un cáncer de garganta. Los médicos habían diagnosticado la enfermedad al artista en junio de ese año. Eso implicó un tratamiento de seis semanas de radioterapia en el Hospital Real Marsden de Londres.

Seguramente, los homenajes futuros (sobre todo los de sus compañeros de banda) estarán a la altura del carácter de ese músico de perfil bajo, que supo brillar sin ser una estrella y mantener una coherencia durante varias décadas. La modestia ante todo. “No hay nada peor que escuchar a un baterista tocando muchas cosas cuando debería estar haciendo una sola. Me criaron con la teoría de que el baterista es un acompañante. No me gustan los solos de batería y es por eso por lo que nunca he tocado uno en toda mi trayectoria. Admiro a algunos que lo hacen, pero generalmente prefiero a los que tocan con su banda. El desafío con el rock and roll es mantener una regularidad. Lo mío es crear un sonido bailable y con swing. ¿Mi estilo? No sabía que tenía uno, simplemente emulé a los bateristas que me gustaba”, decía.