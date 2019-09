El grupo inglés planeaba otro disco luego de Abbey Road

The Beatles habrían imaginado otro LP de estudio

Hallaron una enigmática cinta con las voces de Lennon, Harrison y McCartney que contradice la historia oficial acerca de la separación de la banda

Mauro Apicella 12 de septiembre de 2019

A casi medio siglo de su disolución, la historia de The Beatles puede ser contada de muchas maneras. La oficial, esa que dice que Abbey Road es el último disco que grabaron (fue en abril de 1969 y se editó varios meses después; Let It Be se publicó después, pero había sido grabado antes). La de los investigadores: ahora aparecen documentos que indican que esa joya de 17 temas y portada famosa (John, Ringo, Paul y George cruzando la calle por la senda peatonal) no fue el último registro que pretendía hacer el cuarteto de Liverpool, ya que tenían en mente algunas ideas para un próximo long play. Y también está la historia novelada, esa que roza el realismo mágico y que se puede encontrar en los cines, con un título llamado Yesterday, que juega con la idea de que los Beatles nunca existieron. En realidad, existieron solo para un ser humano en todo el mundo, pero sus canciones reviven y se actualizan al siglo XXI para nuevos públicos y vuelven a ser famosas. Lo curioso es que luego de un apagón mundial (no habrá sido inspirado en el corte general de suministro eléctrico que sufrió la Argentina meses atrás) no queda ningún tipo de registro de la existencia de The Beatles. Nadie los recuerda; tampoco sus canciones. Solo un cantante, que aprovecha la situación para echar mano de ese repertorio inoxidable y hacerse famoso con esos temas.

Se podría decir que no menos cinematográfica es la historia de romper con la historia oficial que le pone datos concretos a la disolución de The Beatles y aportar pruebas que indican que además de Abbey Road el cuarteto tenía, al menos el sentimiento, de continuar unido. La hipótesis se hace pública a partir de un material que el historiador Mark Lewisohn le dio al matutino inglés The Guardian. "Los libros siempre nos han dicho que ellos sabían que Abbey Road era su último álbum y querían separarse en lo más alto como artistas". Una vez terminada la grabación del disco se escucha en una cinta a Lennon, McCartney y Harrison planear el siguiente disco. "Y pensamos que Lennon era el que quería romper el grupo, pero cuando escuchas esto, no es así", reveló el investigador. Vale la pena preguntarse también por qué todavía no hablaron con McCartney de este hallazgo.

Mientras tanto, el 27 de este mes saldrá la reedición que celebra el medio siglo de Abbey Road, con todas las canciones nuevamente mezcladas en estéreo, high res stereo, 5.1 surround y Dolby Atmos, junto a 23 sesiones de grabaciones y demos.