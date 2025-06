Si hay biopic, hay polémica: de Menem y Coppola a Nahir y Fito Páez, las series biográficas que estuvieron en el ojo de la tormenta

Si hay biopic, hay polémica. Es prácticamente un hecho. En los últimos años, las producciones (autorizadas o no) basadas en la vida de personajes famosos de distintos ámbitos, coparon las pantallas y, en mayor o menor medida, las reacciones encontradas siempre llegan. En algunos casos, hubo intentos en la justicia de cancelar estrenos, otras veces simples comentarios en televisión o redes sociales, pero lo cierto es que a falta de historias nuevas, las ficciones hechas a partir de hechos reales nunca pasan desapercibidas.

Carlos Menem

Las polémicas muchas veces llegan incluso antes del estreno de la biopic, como es el caso de Menem, la serie de Prime Video protagonizada por Leonardo Sbaraglia y Griselda Siciliani y con la participación de Cumelén Sanz y Agustín Sullivan en el rol de dos de los hijos del expresidente.

Griselda Siciliani y Leo Sbaraglia en la serie del exmandatario Federico Romero - Amazon Studios

El juez Carlos Goggi, que lleva adelante la sucesión del expresidente habilitó en los últimos días el debut de la producción audiovisual que se podrá ver a partir del 9 de julio, luego de que pudiera comprobar que había sido el político quien en vida cedió los derechos de su historia. Había sido el mismo magistrado quien semanas atrás había puesto una cautelar para que no se emitieran imágenes de la ficción hasta que los herederos (Zulemita, Carlos Nair, Máximo Saúl y Antonella Menem Pinetta, hija de Carlos Junior) pudieran saber cómo se había realizado dicho proceso.

Aclarada la interna familiar, no se descarta que una vez estrenada la serie de seis capítulos centrada en el camino del político hacia la presidencia, se sucedan nuevas polémicas. Según se puede ver en el trailer, aparecen distintos personajes de la política y la televisión en las imágenes, como Bernardo Neustadt, conductor del ciclo Tiempo Nuevo o Domingo Cavallo, exministro de Economía.

Chespirito

Otra polémica reciente es la que se generó en torno a Chespirito, sin querer queriendo, la producción que explora la vida de Roberto Gómez Bolaños, creador de personajes como el Chavo y el Chapulín colorado, entre otros. Mientras que María Antonieta de las Nieves firmó los derechos de cesión de imagen para que su nombre y caracterización pudieran aparecer en la serie y hasta incluso ayudó a Paola Montes de Oca, la actriz que la interpreta, o los hijos de Ramón Valdés hicieron también su parte, otros actores no se mostraron tan abiertos.

Los nombres de Florinda Meza, viuda de Bolaños, y de Carlos Villagrán, no figuran en la ficción de Max, sino que los personajes que los emulan se llaman Margarita Ruiz y Marcos Barragán. Quien interpretara a la mamá de Quico en el recordado Show del Chavo, se mostró furiosa con la biopic: “Sé, de muy buena fuente, que en esa biografía no se me trata con respeto y mucho menos se cuenta la verdad. Mi vida, mi nombre, mi trayectoria, mi poder de convocatoria son de mi propiedad. Es mi identidad la que será usada, la que estará en entredicho. Para que me entiendan: la vida, el nombre y la historia de cualquiera de ustedes también merece respeto”. Vale aclarar que la producción cuenta con la autorización y participación de Roberto y Paulina, dos de los hijos de Chespirito.

Sandro de América

En 2018, Isabel Macedo se puso en la piel de Julia Visciani, la primera mujer de Roberto Sánchez en la serie Sandro de América. Silvia Camerucci, exhijastra del Gitano, salió al cruce ya que consideró que su madre no quedó bien parada con lo que se reflejó en la producción: “No voy a tolerar que están hablando mal de personas fallecidas y no tienen por qué. Es muy grave eso. Él me llamaba (por teléfono) y me contaba cosas, charlábamos horas, le gustaba mucho hablar. Se formó una linda familia. A veces no tiene nada que ver que se termine una pareja y te seguís conectando”.

En la ficción, el personaje tenía otro nombre: Daniela, aunque la historia era claramente la de Julia. Según Camerucci, en la novela a su madre se la retrató como “una persona alcohólica, violenta, promiscua, tóxica, con un desorden mental que en nada se condice con quien fue en vida”.

Diego Maradona

Sueño Bendito, la ficción sobre Diego Maradona y autorizada por el mismo Diez, logró algo impensado: que Claudia Villafañe y Guillermo Coppola se juntaran para hacer un frente común.

“Están muy ocupados ofreciéndoles plata a amigos míos del medio para promocionar la serie en la que usan mi nombre sin mi consentimiento”, escribió furiosa la mamá de Dalma y Gianinna en sus redes sociales previo al estreno de la serie en octubre de 2021. La ganadora de MasterChef había intentado por varios medios legales junto con Fernando Burlando suspender el lanzamiento de la producción, pero no lo logró.

Aunque no pudo impedir que la ficción saliera a la luz, sí logró a través de una cautelar que se quitaran algunos detalles que podrían haberla injuriado. Aún así, la organizadora de eventos aseguró que algunos hechos habían sido manipulados y que no reflejaban su realidad. En 2022, Claudia aseguró que tras el estreno su ex la llamó para asegurarle que había firmado los derechos para la serie “sin leer”.

En el mismo sentido, el exrepresentante del ídolo, Guillermo Coppola, también aseguró que los hechos no habían ocurrido como se mostraban en la biopic y se refirió a escenas específicas, como la que lo retrata haciendo una parada para tomar un café en Punta del Este mientras llevaba a Diego al sanatorio de urgencia en el episodio que tuvo en 2001. “No pedí café porque no tomo café, pero no importa. Yo lo hubiese contado más dramático. No se contaron las horas previas, ¿Qué pasó? ¿Dónde fue Diego? ¿Por qué lo encontré como lo encontré? Era mucho más dramática la situación, y que yo pidiera café no tiene nada que ver”.

Guillermo Coppola

Tres años después, a Coppola le tocó estar del otro lado cuando lanzó su propia biografía dirigida por Ariel Winograd y varios personajes de la realidad se sintieron afectados con la mirada que se mostraba de la historia. Alejandra Pradón, interpretada por Adabel Guerrero, se mostró enojada luego de que en la ficción se dejara entrever que había tenido un romance con el ídolo futbolístico. “Yo fui pareja de Guillermo, él vivió en mi casa. Ni un minuto estuve sola con Diego y lo hablé con Claudia. Yo di el consentimiento, pero con esto no”.

Yuyito González, expareja del representante y madre de su hija Bárbara, dijo estar descontenta con la escena en la que ella y el empresario conversan en un restaurante y él le sugiere que se realice un aborto. La actriz y conductora aseguró que eso no fue así. Además, tampoco le gustó el fragmento donde ella grita y dice malas palabras.

Fito Páez y Rodrigo

Los cantantes son siempre una fuente de inspiración... y sus parejas también. En 2018, con dirección de Lorena Muñoz, Rodrigo tuvo su merecida película, El Potro, lo mejor del amor. Cinco años después, Fito Páez tuvo su serie, El amor después del amor, dirigida por la dupla Felipe Gómez Aparicio y Gonzalo Tobal. Ambas ficciones mostraban los inicios en la música de los ídolos y también su relación con las mujeres. Algunas de ellas en la vida real se mostraron enojadas por cómo se vieron retratadas.

Marixa Balli, expareja del cuartetero, se mostró enojada con la película sobre el cordobés: “No me siento para nada reflejada, identificada. Si me preguntás qué veo, yo veo a un muchacho que contrata a una chica para un video, a la que la tratan como si fuera nada. En ese momento, yo era la cara del momento. Y ni bien me meten en el ascensor es: ‘hola, ¿qué tal?’ y ‘tun, tun, tun’. No hay un diálogo. Se me trata mal. Voy a decir una palabra terrible: soy la trola de la película”.

Algo similar ocurrió con Fabiana Cantilo en la serie sobre el autor de “Brillante sobre el mic”. La cantante no quedó para nada conforme con cómo los autores decidieron mostrar su persona, más allá de la historia de amor: “Mezclaron todos los tiempos y hay muchas cosas que no son, pero no voy a dar mis declaraciones porque es muy fuerte todo. Yo, además de hacerle los coros a Fito y a Luis, tenía una vida y una carrera. Entre todo ese quilombo yo componía, ensayaba, tenía bandas y grababa discos. Tenía talento y una vida”. En contraposición, sí dijo estar satisfecha en la caracterización que hizo la actriz Mica Riera de ella.

Nahir Galarza

Desde los 90 con la emisión del unitario Sin Condena por El Nueve, hasta la actualidad, los casos policiales también tuvieron un gran espacio en la pantalla. Nahir, ¿ángel o demonio?, con Valentina Zenere, se estrenó en 2024 en la pantalla de Disney y quienes alzaron la voz en conta de la ficción fueron los padres de Fernando Pastorizo, la víctima. Gustavo, padre del joven asesinado en 2017, calificó a la producción audiovisual de “mamarracho” y explicó sus palabras: “Quisieron dar a entender que mi hijo era el golpeador y era mi hijo el que sufría acosos y golpes”.

Mientras hay en producción otras películas basadas en casos policiales resonantes, como la de Yiya Murano dirigida por Mariano Hueter, cuyos derechos fueron cedidos por Martín, hijo de la “envenenadora de Monserrat” y las de Ricardo Barreda y Pepita la Pistolera, estas últimas producidas por Lucas Jinkis.

José de Zer y Cris Miró

Hay otros personajes que también tuvieron sus biografías y que a pesar de que mostraron luces y sombras de sus protagonistas, lograron esquivar las grandes polémicas. El hombre que amaba los platos voladores, la película de Netflix sobre la vida de José de Zer, contó con el visto bueno de Paula, la hija del periodista. “No puse condiciones porque mi papá no escondía nada y estaría contento”.

Ese mismo año salió al aire Cris Miró (Ella). La ficción reflejaba sus inicios en el teatro de revistas y cómo se fue abriendo camino en el ambiente artístico. Basada en el libro Hembra: Cris Miró, vivir y morir en un país de machos, de Carlos Sanzol, la ficción contó con el aval de Esteban Virguez, hermano de la artista que en diálogo con este medio dijo estar contento con el resultado de la biopic: “Creo que está hecha con mucho amor. Le sacaron morbo a la historia, a diferencia de lo que sucedía en los programas periodísticos de aquella época”.