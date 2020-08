Los Super Ratones son Mario Barassi, Oscar Granieri, Agustín Insausti,Sebastián Reinholz y Pablo Diez

"Pasaron noches, pasaron canciones", cantan los Super Ratones en el aniversario de sus 35 años de carrera, que el grupo celebra con su décimo disco, Carreras de aviones. Con el recuerdo vivo del baterista y cantante Luis "Person" Properzi, fallecido prematuramente a los 48 años, en 2015, a causa de un cáncer, y a quien el presidente Alberto Fernández acaba de dedicarle una sentida canción, el grupo se consolida una vez más con una docena de temas reunidos en un álbum maduro y luminoso con destacadas colaboraciones.

"Person nos decía que el grupo iba a seguir vivo si nosotros seguíamos interpretando los temas y que iba a ser una nueva etapa del grupo. Nos decía: «si la banda se termina, las canciones se mueren». Por eso, nunca estuvo en duda su continuidad. Lo que no sabíamos era cuándo y en qué circunstancias íbamos a volver a rodar", explica Mario Barassi en una conversación vía Zoom con LA NACION junto a los músicos, cada uno desde su ventana.

Finalmente, después de un extenso duelo, y con la producción artística a cargo de Barassi, vocalista y guitarrista de la formación, co-realización de Nelson Pombal y Agustín Insausti (voz, coros y teclados), y Oscar Granieri en guitarra, Pablo Diez en bajo y Sebastián Reinholz en batería, el disco llegó a las plataformas digitales y al formato físico a fines del año pasado.

Nominado a mejor álbum pop alternativo, mejor grabación y mejor videoclip en los Premios Gardel, supuso un largo, a la vez que enriquecedor, proceso de autoproducción. "La idea surgió en 2014 por nuestros 30 años. Muchas de las canciones fueron compuestas entonces, pero con la enfermedad de Person el disco pasó a ser una prioridad relegada, y digo «prioridad» porque con Person nos propusimos tratar de plasmarlo entero. Al no ser posible, quedó relegado, porque nos centramos en arroparlo a él, que falleció a finales de 2015. Después nos tocó recalcular. Nos fuimos juntando muy de a poquito y cada uno fue procesando el duelo de una forma muy personal", señala Barassi.

La vuelta al ruedo tuvo como disparador una invitación del Atlético de Madrid para tocar en 2016 -el vínculo con España es estrecho y comenzó en los tiempos en que el Mono Burgos animaba al equipo con "Cómo estamos hoy, eh?", su hit de principios del nuevo milenio-, seguida de una fecha en la Usina del Arte. Las particulares circunstancias en que se gestó este trabajo lo convierten en un hito en la carrera de la banda. "Pienso que es cinematográfico porque me gusta verlo como un telón que se abre, una obra que se desarrolla y que tiene un cierre. Representa la actualidad de la banda, con los ingredientes de todo lo que hemos sido pero también evolucionado con el tiempo", reflexiona Barassi.

El álbum agrupa elementos que son sello de la casa desde aquel Rock de la playa debut de 1990, con el que el grupo alcanzaba sus primeros hits: "¿Puede tu mono bailar a-go-go?", "Toda la noche así" o la eternamente tarareada versión de "Barbara Anne".

Los Super Ratones y Manuel Moretti, de Estelares, en la grabación del videoclip de Carreras de aviones -nominado a los Gardel-, en la Escuela de Aviación de Morón

Rock en síntesis

"En Carreras de aviones están las guitarras, las voces, el rock, el pop, la canción. Todos nuestros discos son re diferentes pero siempre es la misma banda", apunta Insausti.

La nueva producción suma el aporte de colegas y amigos como Manuel Moretti y Víctor Bertamoni de Estelares, el español Mikel Izal, Jorge Maronna (de Les Luthiers), Richard Coleman, Los Tipitos, Ulises Eyherabide de Rescate o Berton Averre, guitarrista de la icónica banda de power-pop The Knack.

Agustín recuerda la experiencia compartida con Los Tipitos. "Los invitamos a grabar voces para "Hijo", el tema más coral del disco. Es una canción de cuna muy hermosa, con un arreglo a lo Bach. Ellos nos habían invitado hace muchos años a cantar en vivo en La Trastienda", señala. Y destaca el aporte de la guitarra española de Jorge Maronna: "El contrapunto que le da Jorge es fantástico, completamente distinto a cómo lo hubiéramos pensado nosotros. Por su formación musical, él piensa las cosas de otra manera", señala Barassi.

Para el músico y compositor de Les Luthiers, el disco "tiene una fuerza emotiva notable y suena maravillosamente. Grabé en varios discos de los Super Ratones y siempre es un placer colaborar con ellos, amigos queridos que me invitan amablemente y suelen perdonar mis limitados conocimientos sobre el rock", expresa.

Mario Barassi junto a Jorge Maronna, grabando las guitarras para el tema "Hijo" del nuevo disco

El arte de la producción

La incorporación de participaciones ajenas ha nutrido y embellecido a la propuesta de base, concuerdan todos. En ese sentido también resaltan el aporte de Nelson Pombal en la coproducción.

Pombal cuenta que desde un principio tuvo en mente el objetivo de que el disco sonara "a un clásico de los Super Ratones, que su carrera se sintetizara allí y que sonara a la banda a pesar de la ausencia de Person y de los años que pasaron sin grabar". La amistad que mantiene con el grupo desde hace dos décadas le permitió llevar al presente muchas cosas del pasado. "Un gran aporte en la parte creativa", opina.

Encantado también de esta comunión artística se muestra Víctor Bertamoni, guitarrista de Estelares, que participó en los créditos de guitarras en gran parte de los temas. "Son talentosísimos hacedores de canciones y después de mucho tiempo sin grabar, sin Person y con una formación que cambió, sortearon el desafío con creces. Quedó un disco hermoso, que también incluye temas muy emotivos de Person, algo muy lindo. Me emociona haber grabado", apunta.

Manuel Moretti, cantante de Estelares y quien puso letra y voz, junto a Barassi, a "Carrera de aviones", el tema que abre y da título al disco, concuerda con Víctor: "Hace mil años que tenemos intercambio musical y siempre ha sido un placer. Toda esta comunión comienza a través de Juanchi Baleirón, productor de discos suyos y nuestros".

Moretti destaca el registro emocional del álbum. "Tiene una calidad melódica alucinante, y a todo el mundo le gusta. Fue un enorme placer aportar en la reconstrucción de un universo sonoro que no construían desde hace diez años. Lo celebro".

Los Super Ratones grabando Carreras de aviones en la Escuela de Aviación de Morón

Volaré, oh oh

Carreras de aviones remite al carácter de banda viajera que el grupo gestado en Mar del Plata a mediados de los 80 fue adquiriendo con los años. Los desplazamientos llegaron primero por el interior de Argentina y países limítrofes y, a partir de Mancha Registrada (2000), en el exterior, con giras por España y otros puntos de Europa y Estados Unidos. "Esa esencia de subirnos a cualquier medio de transporte, sea una camioneta, un tren o los aviones en sí, tiene mucho que ver con la dinámica de una banda de amigos que gira con la música", dice Mario. Y se ríe: "Para nosotros, los tours siguen siendo un constante viaje de egresados".

La banda que influida por The Beatles, The Beach Boys, Bob Dylan o Elvis Presley, guarda momentos para el recuerdo junto a algunos de sus ídolos. En 2005 se cruzaron con Little Richard en el Festival Crossroad de Gijón (España). "Entramos a su camarín, estuvimos conversando con él y luego nos saludó desde el escenario. Él era pastor, nos bendijo y nos advirtió: «A los Beatles les hice lo mismo y así les fue»", recuerda Agustín.

Los Super Ratones grabando Carreras de aviones en la Escuela de Aviación de Morón

Otra estampa memorable tuvo como protagonista a Ringo Starr. Sobre ese momento, en 2016, en el Teatro Ópera, habla Mario. "Para mí los Beatles fueron la fuente de inspiración original y tener la posibilidad de abrir el escenario para Ringo, con su batería ahí atrás. Supuestamente íbamos a tener pruebas de sonido completamente separadas, pero se quedó para escucharnos. No podíamos creer que un beatle movíera la cabeza mientras tocábamos. Para nosotros eso ya era un premio. Pero camino a nuestro camarín, su manager nos presentó y Ringo nos dijo que le gustaba mucho cómo cantábamos y nos dio buenos augurios para el show. A su manera, nos dio su bendición".

Oscar Granieri recuerda lo "emocionante" de su encuentro, en el año 92, con Jerry Lee Lewis. "Él nos abrió las puertas para que nos contactáramos con los estudios en Berkeley, para ir a grabar Aire para respirar (1993) y, por intermedio de ese viaje, llegamos también a D.J. Fontana, baterista original de Elvis Presley".

El presidente, "un buen músico y amigo"

Los Super Ratones pueden presumir también de haber grabado junto al actual presidente de la Nación, Alberto Fernández -entonces jefe de Gabinete-, con quien mantienen una amistad de más de una década. "Lo conocimos en un homenaje a Litto Nebbia en 2002, al que fuimos invitados. Más tarde, ya siendo jefe de Gabinete, dijo que le gustaba lo que hacíamos y que escuchaba seguido Mancha Registrada. Cuando nos enteramos, le quisimos hacer llegar nuestro siguiente disco, Urgente, y él muy afectuosamente dijo que no sólo quería recibir el disco sino que quería conocernos. La amistad fue instantánea y tiene que ver con la sensibilidad artística, con alguien que habla el mismo idioma. El vínculo se fue fortaleciendo y, en 2008, le propusimos que grabara en «El último verano»".

La banda sostiene que Alberto Fernández es buen guitarrista y un buen músico. "Compone muy bien y cada vez que nos hemos encontrado ha sido una brisa de aire fresco. Nosotros un poco ávidos de saber lo que tenía que ver con el mundo de la política y él de lo que nosotros vivíamos como músicos itinerantes, con carrera discográfica y haciendo giras, un intercambio muy lindo en sintonía con esa misma sensibilidad artística", apuntan.

De tener que elegir algún tema de su nuevo disco para dedicarle al presidente -quien en estos días hizo pública una canción que compuso para Person-, sugieren con humor "A remar", y rectifican: "La canción 'Hijo' podría ir dedicada a su figura paterna como presidente. También él como padre sabe de lo que estamos hablando, hijo en términos universales", concluye Mario.