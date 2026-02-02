Las explosivas declaraciones de China Suárez con Moria Casán: de las infidelidades al rótulo de “rompehogares”

Desde Turquía, Eugenia “China” Suárez está palpitando el estreno en televisión abierta de Hija del fuego: la venganza de la bastarda, la novela de Disney+ que la tiene como protagonista y que esta noche a las 21.15 llegará a la pantalla de eltrece. En ese contexto, la actriz brindó una extensa entrevista a Moria Casán en la que habló de todo: dio detalles de su vida en Estambul junto a Mauro Icardi, reveló si le perdonaría una infidelidad al delantero del Galatasaray y contó que, por mucho tiempo, supo que una de sus exparejas le “metía los cuernos”.

Eugenia "China" Suárez en Hija del fuego: la venganza de la bastarda, que estrenó en Disney+ en noviembre y ahora desembarca en la pantalla de eltrece

“La novia de...”

Respecto a sus días en el extranjero, Suárez relató en La mañana con Moria (eltrece) que está encantada de haber dejado de ser el foco de la atención. “Acá soy ‘la novia de’. Me encanta eso, que él sea el protagonista, que le vaya bien y la gente lo quiera tanto", aseguró. “No tengo ni nombre. Me siento cómoda con eso y con salir un poco del centro porque estuve muy expuesta desde chica”.

En ese sentido, la actriz comentó que esta situación fue tema de conversación con su psicóloga. “Para mí fue muy loco. Empecé a actuar a los diez años y trabajé ininterrumpidamente hasta ahora. Es el primer año que me tomo sabático, que no voy todos los días a grabar. Puedo estar con mis hijos todo el día, que es lo que me encanta, llevarlos al colegio, ir al acto o a la reunión, cosas que me perdí durante muchos años”.

Consultada por Moria si le gustaría trabajar como modelo o actriz en Europa, Suárez señaló que se lo toma con tranquilidad, ya que el año pasado encabezó muchos proyectos y, por primera vez, descubrió el descanso, “algo que no conocía”. “Había una serie, pero las relaciones a distancia no funcionan, por lo menos conmigo. Me gusta poder acompañarlo a Mauro y seguramente cuando él se retire, ya está hablado, la idea es volver a actuar y hacer todo lo que venía haciendo, y ahí le tocará a él acompañarme”, agregó.

El mote de “rompehogares”

En medio de numerosas separaciones de famosos argentinos, como Facundo Arana y María Susini, o Luciano Castro y Griselda Siciliani, Moria Casán le preguntó a China Suárez qué opina de las infidelidades, dado que a ella la “tildaban de rompehogares”.

“Creo que la diferencia es que a mí no me importa lo que hacen los demás. Obviamente, que me entero de todo y veo lo que pasa en la Argentina, pero nunca opiné públicamente de la vida de los demás; cada uno hace lo que quiere y lo que puede, y las separaciones siempre son dolorosas, ya sea en buenos o malos términos”, apuntó la actriz.

“¿Tenés una actitud vengativa con toda la gente que te hizo daño?”, le consultó la conductora. ”Me pasa que con la gente que no conozco no se me mueve un pelo (...). Cuesta entender eso; me dicen soberbia o altanera. Tengo una vida divina, mis hijos tienen salud, estoy perdidamente enamorada de un hombre que me trata como una reina, tengo trabajo, mis amigos y mi familia me quieren, no le puedo pedir más a la vida“, remarcó.

En otro tramo de la conversación, cuando la diva trajo a colación el encuentro que Icardi y Suárez mantuvieron en París cuando él todavía estaba con Wanda Nara, ella se defendió: “Cuando lo vi estaba dentro de su casa, separado; fue una sola vez y no nos vimos por muchos años. Una relación de amantazgo no es algo a lo que me vaya a prestar”.

“No perdonaría una infidelidad”

Luego de contar que los duelos de una ruptura generalmente los hace durante la relación, Suárez recordó la infidelidad de una expareja que estuvo frente a sus narices y ella no supo ver o reaccionar.

“Creo que he sido muy inocente. Yo sabía que una pareja me metía los cuernos y me lo decía todo el mundo, pero no tenía pruebas porque no tenía la clave de su celular ni nada. Era muy notorio, ahora veo para atrás y me doy cuenta de que tenía todas las señales arriba de la mesa y no veía ninguna. Me hubiese encantado revisarle el teléfono porque yo quería una prueba”, confesó. Sin embargo, sostuvo que su dolor era más una cuestión de ego porque mucha gente lo sabía.

Mauro Icardi y China Suárez

Al respecto, la protagonista de la segunda temporada de En el barro (Netflix) destacó el vínculo de confianza que tiene con Mauro Icardi: “Tenemos una relación muy linda que va más allá del ruido externo, nos volvimos como un bloque”.

“¿Qué harías si le pescás un like? ¿Se desataría una crisis?“, quiso saber Casán. “Mauro no es ningún boludo, sabe perfectamente que si pone un like, se armaría un lío. En ese sentido es ‘cuidame y yo te cuido’“, explicó Suárez. ”No perdonaría una infidelidad. Eso está clarísimo y lo digo de entrada porque no volvería a confiar, sé que sería un suplicio la relación después", añadió.

“Yo confío ciegamente en Mauro, lo escucho, sé que es un hombre que no miente. No tendría cómo volver a creerle; no tengo paciencia con esas cosas. Te diría que si hace algo que no me gusta, chau”, remató.

Fue entonces que se mofó de las mujeres que la critican en los medios de comunicación y que en simultáneo le escriben por redes sociales a su novio. “¿Sabés la cantidad de casadas que le escriben a Mauro y las conozco a todas? Él me lo muestra. No me interesa, no voy a exponer a ninguna, que se queden tranquilas", aseguró con una sonrisa.