El show de Bad Bunny, en números: récord de audiencia y crecimiento exponencial de reproducciones tras el Super Bowl

Definitivamente, la presentación de Bad Bunny en el entretiempo del Super Bowl no fue un “número más”, sino una verdadera declaración de principios. A lo largo de poco más de 12 minutos, el cantante boricua celebró sus raíces latinas a través de un repertorio interpretado íntegramente en español y con un fuerte mensaje sobre el final: América es mucho más que los Estados Unidos.

Histórico show de medio tiempo de Bad Bunny, en vivo: así fue el halftime y cómo se vive el Super Bowl en California

La expectativa alrededor del show del reciente ganador del Grammy fue creciendo desde que, en septiembre pasado, su nombre fue confirmado por la National Football League (NFL) como número musical para animar el intermedio de su gran final anual. La decisión, que se basó en la gran llegada que Bad Bunny tiene dentro de los Estados Unidos, pronto fue tomando un color más político: alertado por las redadas que ICE estaba llevando adelante para detener a inmigrantes ilegales, el boricua anunció que no iba a realizar una gira por suelo norteamericano para no exponer a su público. En cambio, optó por llevar adelante una residencia en su Puerto Rico natal, a lo largo de 31 fechas. “La gente de Estados Unidos podría venir aquí a ver el espectáculo. Los latinos y puertorriqueños de Estados Unidos también podrían viajar aquí, o a cualquier parte del mundo. Pero el tema de que ICE pueda estar afuera [de mi concierto] nos preocupaba mucho”, dijo el artista en ese momento.

Un nuevo capítulo en la batalla de Trump contra Bad Bunny y la NFL ANDREW CABALLERO-REYNOLDS� - AFP�

Por supuesto que sus dichos no pasaron inadvertidos para el presidente estadounidense Donald Trump, que pronto puso a la figura del “conejo malo” en la mira, y hasta alentó a llevar adelante un festival en paralelo como suerte de respuesta a la decisión de la NFL, bajo el sugestivo título de All American Halftime Show. “Mi nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio y, si hoy estoy aquí en el Super Bowl LX, es porque nunca dejé de creer en mí. Tú también deberías creer en ti. Vales más de lo que piensas, créeme”, dijo Bad Bunny en el comienzo de su show, este domingo, rodeado de una puesta en escena que le permitió recorrer su propia historia personal.

Lo cierto es que toda la carga emotiva -y política- que tuvo el show de Bad Bunny en el Super Bowl no pasó desapercibido para nadie. Y tanto el cantante como los directivos de la NFL deben estar muy felices de su decisión: la presentación de este año se convirtió en la más vista en la historia del Super Bowl, con un total de 135.4 millones de espectadores. En segundo lugar quedó el número de Kendrick Lamar en 2025, con 133.5 millones, seguido por el show de Michael Jackson en 1993 (133.4 millones de espectadores). La lista la completan Usher (en 2024, con 129.3 millones), Rihanna (en 2023, con 121.017 millones), Katy Perry (en 2015, con 118.5 millones), Lady Gaga (en 2017, con 117.5 millones), Coldplay (en 2016, con 115.5 millones), Bruno Mars (en 2014, con 115.3 millones) y, finalmente, Madonna (en 2012, con 114 millones).

La presentación de este año se convirtió en la más vista en la historia del Super Bowl, con un total de 135.4 millones de espectadores Julio Cortez - AP

Los impactantes números conseguidos por Bad Bunny se replicaron también en las reproducciones que el artista tuvo en Spotify. Así, tras el show del entretiempo, se registró un aumento del 470 por ciento en los Estados Unidos, al tiempo que las reproducciones globales dentro de la plataforma de música por streaming crecieron un 210 por ciento. En la Argentina, en tanto, el crecimiento fue de un 54 por ciento, con “Yo Perreo Sola”, del segundo disco del artista boricua, YHLQMDLG, a la cabeza, con un crecimiento del 385 por ciento. Le siguieron “El Apagón” (con un 320 por ciento más de reproducciones) y “Lo que pasó en Hawaii” (con un 312 por ciento más).

Lo cierto es que el próximo destino de la gira mundial Debí tirar más fotos tiene parada en el estadio Más Monumental de Buenos Aires, donde Bad Bunny se presentará este viernes, sábado y domingo con entradas agotadas.