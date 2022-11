El vínculo entre Coldplay y Soda Stereo: del polista amigo de Chris Martin y Charly Alberti al encuentro que no pudo ser cuatro años atrás

escuchar

En abril de 2016, en la conferencia de prensa previa a sus shows en México, a Chris Martin se le hizo una pregunta que buscaba poner a prueba su conocimiento del mercado latino. Ante medios locales e internacionales, el vocalista de Coldplay fue invitado a elegir cuál era la canción más representativa de toda Latinoamérica, y ahí, donde cualquier otro artista se hubiera tomado su tiempo para pensar un nombre o ensayar una respuesta de manual, el cantante retrucó al instante. “¿Una sola? ‘De música ligera’, de Soda Stereo”. Con el pasar de los años, la mención dejó de ser un fenómeno aislado ante la prensa extranjera para convertirse en una muestra genuina de respeto que fue magnificándose con el tiempo, hasta convertirse en lo que se vio este lunes sobre el escenario de River, cuando Charly Alberti y Zeta Bosio se incorporaron a Coldplay para interpretar el tema en cuestión ante un mar de fanáticos.

Un año y medio después, Coldplay regresó a la Argentina para cerrar su gira mundial en el mismo lugar donde había comenzado en marzo de 2016: el estadio Ciudad de La Plata. Pocos días antes de su desembarco platense, comenzó a circular por las redes un video filmado en las inmediaciones del Arena Do Gremio, en Porto Alegre, en el que se podía escuchar a la banda ensayar una canción desconocida por el público brasileño. Cuando el video replicó de este lado de la frontera se resolvió el misterio: el tema que Coldplay estaba repasando era “De música ligera”, con Chris Martin a cargo de la letra en español. Y si bien las redes atentaron contra la sorpresa, los días 14 y 15 de noviembre la banda británica cerró formalmente sus shows ante de los bises con su versión del tema incluido en Canción animal, que quedó registrada para la posteridad en el álbum doble Live in Buenos Aires, lanzado el año siguiente.

A pesar de estar ocurriendo en el mismo país que vio nacer al trío, en ese momento no existió una colaboración entre Coldplay y Charly Alberti y Zeta Bosio, por ese entonces concentrados en la gira de SEP7IMO DIA, el espectáculo del Cirque du Soleil basado en canciones de Soda Stereo, que para esa altura del año se encontraba haciendo escala en México. De todos modos, el cover terminó por allanar el camino para afianzar el contacto con Chris Martin, a través de un amigo en común del baterista: el polista Nacho Figueras, amigo más que cercano al cantante, y también fanático de Soda Stereo. Según contó el propio Alberti, Figueras fue el responsable de presentarle la discografía del trío al músico británico, y lo que siguió después de eso fue un interés genuino por parte del autor de “Yellow”.

Con ese vínculo ya consolidado, Martin fue uno de los primeros en confirmar su presencia al elenco de Gracias Totales Soda Stereo, el espectáculo con el que Alberti y Bosio celebran el legado de la banda de la que fueron parte con una selección de voces invitadas, un abanico lo suficientemente amplio como para incluir a Rubén Albarrán, Mon Laferte, Julieta Venegas, Walas, Benito Cerati y Draco Rosa, entre varios otros. Si bien la elección de cuál sería el tema para cada uno de ellos se mantuvo en secreto hasta el inicio de la gira en Bogotá, el 29 de febrero de 2020, en el caso de Martin parecía un voto cantado, y cada noche el espectáculo terminó de la misma manera, con el británico entonando desde las pantallas del escenario el clásico de Soda Stereo.

Este año, para su residencia de shows en el Monumental, Coldplay convirtió a su versión de “De música ligera” en una pieza estable de todos sus conciertos. Durante las primeras cuatro fechas, el tema estuvo ubicado en el primer tramo del show, después de que Martin interpretase “Let Somebody Go” al piano, ubicado en el centro del escenario y a dúo con H.E.R., una manera de volver a encender el fervor del estadio después de un momento intimista. Su lugar en la lista cambió en noviembre, cuando “De música ligera” se convirtió en la penúltima canción de cada noche, después de la descarga emotiva de “Fix You”, y antes de esa despedida en fade out emocional de “Biutyful”.

Este lunes, la presencia en el escenario de Charly Alberti y Zeta Bosio volvió a ubicar al tema en el primer tramo del concierto y a sumarle una segunda canción de Soda: “Persiana americana”. Se trató del epílogo de una historia nacida desde el interés genuino de un británico con la obra de un grupo argentino, y también como una ofrenda a un público con el que supieron construir una unión genuina y transparente. Sin embargo, siempre parece quedar lugar para un escalón más: ya que Coldplay volverá a Brasil en marzo para una serie de shows que debió reprogramar por una neumonía que afectó a Martin, todo parece estar dado para que finalmente en esa ocasión los dos ex Soda Stereo le devuelvan la gentileza a su amigo nacido en Exeter. El tiempo dirá.