En clave de Sol: el festival de verano que busca replicar la tendencia europea y abrir nuevos espacios para la clásica

Febrero en Buenos Aires suele ser un territorio ambiguo. No es ya la ciudad completamente vacía de enero, pero tampoco ha comenzado con formalidad ese ritmo frenético que la caracteriza. En este intervalo —cuando la actividad cultural todavía respira con cautela— Alan Kwiek, pianista cuyo nombre suele estar asociado al de Martha Argerich, decidió aventurarse a planificar un festival de música de cámara repartido en tres conciertos temáticos que tendrán lugar en el Auditorio de la Fundación Beethoven. Una iniciativa que busca generar nuevos espacios entre intérpretes, repertorio y público.

La idea nació, según explica Kwiek, de una inquietud que lo acompaña desde hace años. Los veranos europeos, atravesados por infinidad de festivales, le dejaron la inquietud de intentar algo similar en Buenos Aires. “Decidí probar, porque si uno se queda a la espera del momento ideal, quizá nunca hace nada. Además, en conversaciones informales con melómanos y músicos, aparecía siempre la misma sensación: se extrañan propuestas de música clásica entre fines de diciembre y marzo.” Precisamente fue durante un concierto el verano europeo pasado en el Palau de Barcelona —junto a Marta Argerich— interpretando juntos a Poulenc, así como el desafiante estreno de la obra “Carnaval de las Indias” del compositor catalán Marc Migó, cuando reforzó esa convicción de que el calendario no debe ser un límite sino una oportunidad.

El dúo Isas-Kwiek en la primera fecha del festival

El formato elegido por Kwiek fue el de música de cámara, no solo por razones prácticas, sino por su afinidad con todo lo que esta ofrece. Convocar a colegas en pleno verano supone interrumpir descansos, pero también resulta un estímulo en un período tradicionalmente más quieto. La respuesta fue entusiasta, el conjunto Estación Buenos Aires con Rafael Gíntoli al frente, músicos de la talla de Mariano Rey, Cecilia Isas, Mariano Manzanelli y los cantantes Marisú Pavón, Mariana Rewerski, Carlos Ullán y Sebastián Sorarrain, aceptaron sumarse a la propuesta.

El vínculo con la Fundación Beethoven aporta una dimensión adicional. Para Kwiek, este es además un territorio afectivo, una relación que se remonta a la infancia. “Conocí a Pía Sebastiani desde niño, el Conservatorio Beethoven era casi una extensión de mi casa. Este festival también es una especie de cierre simbólico de diversos aniversarios que coinciden: los 100 años del nacimiento de Pía, los 125 del Conservatorio y los 25 de la Fundación. Todos los intérpretes convocados tienen, de alguna u otra forma un vínculo con esta historia”.

Programa

Los tres conciertos del festival están construidos como programas temáticos. El de apertura estuvo a cargo del Dúo Isas-Kwiek y abordó obras del romanticismo alemán a través de composiciones de Robert Schumann y Clara Wieck. El segundo: Amado Brahms, que será el jueves 19, tiene como punto central los Liebeslieder Walzer (valses de amor). “Quisimos mostrar una faceta luminosa y fresca del compositor, distante del dramatismo del Réquiem o la Cuarta Sinfonía. Armamos un recorrido que incluye tres piezas para piano (selección del opus 118), dos Danzas Húngaras (No. 5 y 6) y, finalmente, los valses a cuatro manos junto a los cantantes. Cada velada busca equilibrio entre formaciones: piano solo, dúo, cuerdas, viento y voz. También están pensadas en términos de duración: obras breves, muchas divididas en movimientos, que permitan al oyente respirar y mantener la concentración. Son programas concebidos para el disfrute”, explica el pianista y productor.

El último concierto será Clásico y moderno, constelaciones sonoras del siglo XX, que abre una ventana al siglo XX, un territorio con el que Kwiek afirma sentirse especialmente identificado. Allí aparecen nombres como Albéniz, Lili Boulanger, Ravel o Prokófiev, unidos por un hilo conductor: la reelaboración de lo popular. “Todos los compositores, incluso los más asociados a la tradición germánica, trabajan con materiales que provienen del pueblo. La tensión entre lo folclórico y lo elaborado atraviesa este programa, donde ninguna obra supera los 12 minutos, favoreciendo una escucha atenta y curiosa”, señala.

Alan Kwiek, pianista y productor del festival

Una particularidad que ofrece el festival es la inclusión de comentarios introductorios a cargo de la musicógrafa y periodista Margarita Pollini antes de cada concierto. “Me entusiasma que una especialista ofrezca claves contextuales que preparen al público. La experiencia demuestra que una breve introducción puede transformar la escucha”, explica Kwiek.

Para el pianista y productor del festival, la música de cámara significa también un ejercicio de convivencia. “No estás solo con tu idea de la obra; está la del otro, sus posibilidades, sus límites. La negociación, la escucha mutua y la conciliación forman parte del proceso artístico. La música, en ese sentido, se vuelve una excusa para algo más profundo: solidaridad y búsqueda de un bien común”.

Esta filosofía proviene también de su vínculo con Marta Argerich y para esto cita como ejemplo el reciente trabajo que hicieron juntos en el Palau de la Música en Barcelona. “Más allá del éxito y del reconocimiento mundial que tiene Martha, tengo que destacar su actitud como pianista. Ella tiene un compromiso enorme con la música y estudia una obra nueva con la misma entrega que una estudiante. Y es a través de su actitud que te enseña, nunca te dice que hay que hacer. Su ejemplo es más elocuente que cualquier instrucción,” afirma Kwiek.

Para agendar

En clave de Sol: jueves 19 y 26 de febrero, a las 20. Sala: Auditorio de la Fundación Beethoven (Av. Santa Fe 1452). Entradas: Alternativa teatral o en sala, el día del concierto.