Escuchá lo nuevo de los Rolling Stones: "Living in a Ghost Town"

The Rolling Stones en streaming, en el festival One World: Together at Home Crédito: Captura de TV

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de abril de 2020 • 15:27

"Living In A Ghost Town" es el nombre del nuevo simple de The Rolling Stones . La canción ya está disponible en plataformas digitales y tiene un video que muestra las ciudades vacías, con su gente aislada en sus casas, protegiéndose de la pandemia de coronavirus .

El tema, anunciado a través de sus redes sociales, fue grabado en Los Ángeles y Londres el año pasado y se terminó en medio del aislamiento provocado por el coronavirus. "Yo soy un fantasma, caminando por una ciudad fantasma", canta Mick Jagger en una canción que tiene todo el espíritu blusero del grupo y una letra premonitoria a la realidad de varias metrópolis mundiales.

"Living In A Ghost Town", lo nuevo de los Rolling Stones 00:31

Video

La banda que completan Keith Richards, Ronnie Wood y Charlie Watts no publica nuevo disco desde Blue & Lonesome , de 2016. El sábado último hicieron u na aparición sorpresiva en el festival solidario One World: Together at Home , en el que tocaron su clásico "You can´t Always Get What You Want".