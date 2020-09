Coronavirus: la edición 2021 del Festival de Viña del Mar, en duda

Ricky Martin fue la figura más esperada de este tradicional festival de la canción que el coronavirus hace poner en duda su próximo edición de febrero Crédito: Instagram

La pasada edición del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar estuvo a punto de cancelarse debido a la grave crisis social y política que azotaba a Chile, con manifestaciones callejeras en los grandes centros urbanos. Finalmente, el famoso certamen que se realiza en la ciudad costera se pudo concretar, aunque se registraron violentas protestas durante los primeros días.

En aquella oportunidad el público pudo ingresar tres horas y media antes del inicio del show de Ricky Martin, la figura más esperada de la edición, tras sortear dos vallas de seguridad montadas en al menos cuatro cuadras alrededor de la Quinta Vergara, en donde tiene lugar el encuentro. Más allá del clima social, se pudieron subir al gran escenario figuras como el español Pablo Alborán, la banda estadounidense Maroon 5 y la chilena Mon Laferte.

Esta semana, en medio del escenario pandémico, el gobierno chileno puso en duda que se pueda realizar la edición número 62 del clásico encuentro internacional. "Creo que el Festival de Viña no se puede hacer. O sea, en febrero, aunque tengamos vacuna, no vamos a tener a toda la población vacunada y podemos tener un brote gigante", reconoció el ministro chileno de Salud, Enrique Paris. Para el funcionario "no hay cómo controlar a la gente" en un evento de semejante envergadura, con un aforo diario de 18 mil personas, además de los trabajadores de la organización del festival.

Claro que la decisión final no está tomada. La alcaldesa de la ciudad, la conservadora Virginia Reginato, se ha mostrado hasta ahora reacia a cancelar el encuentro del próximo febrero, pese a que los organizadores, una empresa privada que ganó la licitación de este festival que se transmite al mundo le pidieron por carta hace unas semanas aplazarlo dada la "total incertidumbre" generada por la pandemia. "Si las condiciones sanitarias lo permiten, vamos a hacer todo lo posible para que el festival se realice, porque el verano será vital para reactivar Viña del Mar", contestó entonces Reginato.

Con más de 460 mil casos de coronavirus confirmados las distintas ciudades del centro y del norte, Chile está avanzando hacia la apertura gradual de la actividad economía. De todas maneras, la industria cultural está siendo una de las últimas en reactivarse y las salas de teatro y concierto aún no se han reabierto en Santiago, el gran centro cultural del país trasandino.

