Murió Felipe Staiti, el guitarrista y fundador de Enanitos Verdes, a los 64 años. El músico mendocino estaba internado en el Hospital Italiano de la provincia de Mendoza y falleció el lunes por la tarde, tras sufrir complicaciones de salud. La noticia fue confirmada por Diego Gareca, secretario de Cultura local, quien publicó un sentido mensaje en sus redes sociales.

“Con profunda tristeza despedimos al querido Felipe Staiti, un talento inmenso de nuestra tierra y pieza fundamental de la historia del rock mendocino. La cultura de Mendoza pierde a uno de sus guitarristas más brillantes e irreemplazables. ​Recordaremos para siempre tu música. ¡Hasta siempre, Felipe!“, escribió.

Según informó el medio local Los Andes, a finales de 2024, después de una gira por Latinoamérica en festejo de los 40 años del primer disco de la banda, Staiti sufrió una infección bacteriana en México, que se combinó con su condición de celíaco y derivó una grave crisis de salud. El músico tuvo un episodio de deshidratación profunda, por la cual estuvo un mes internado en el Hospital Italiano de Mendoza.

Con profunda tristeza despedimos al querido Felipe Staiti, un talento inmenso de nuestra tierra y pieza fundamental de la historia del rock mendocino. La cultura de Mendoza pierde a uno de sus guitarristas más brillantes e irreemplazables.

​Recordaremos para siempre tu música 🎸 pic.twitter.com/6udSY01mvU — Diego Gareca (@GarecaGc) April 14, 2026

En ese momento, el guitarrista definió a la crisis de salud que sufrió como una “reseteada” física y contó que llegó a perder 15 kilos, además de padecer problemas en su musculatura vocal. La banda, por su parte, debió cancelar shows en festivales como Santiago Rocks en Chile y fechas en Colombia y Perú.

Staiti se convirtió en el único miembro fundador de Enanitos Verdes desde la muerte de Marciano Cantero, en septiembre de 2022 por problemas renales. A partir del fallecimiento de su compañero, el guitarrista no solo tuvo que lidiar con el duelo de la pérdida, sino también asumir el desafío de convertirse en el vocalista principal de la banda.

Desde entonces, la banda continuó con su recorrido, con Staiti como principal figura. Hasta el momento de su muerte, el líder estaba planificando una gira por Estados Unidos junto con el grupo español Hombres G durante junio y julio, en plena época mundialista. Sin embargo, su proyecto se vio condicionado por su proceso de recuperación de su potencia vocal.

Staiti era el único miembro fundador de Enanitos Verdes en actividad

La banda también trabajaba en la realización de un álbum de grandes éxitos con invitados nacionales e internacionales, donde iban a reversiones su icónicas canciones.

Enanitos Verdes estaba de festejo porque, días atrás, a finales de marzo, la icónica canción Lamento Boliviano superó las mil millones de reproducciones en Spotify y se convirtió en el primer tema de rock nacional en alcanzar un hito de tal magnitud.

“Espero que tengan un hermoso nuevo año, un 2026 lleno de esperanza y sueños cumplidos. Gracias por este año maravilloso y lo mejor siempre está por venir, felicidades”, había declarado Staiti a sus seguidores a modo de cierre de 2025 y agradecimiento por el apoyo a la banda.