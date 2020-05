Florian Schneider, fundador de los alemanes Kraftwerk, pioneros de la música electrónica, murió este miércoles a los 73 años Crédito: Europa Press

Florian Schneider, miembro fundador del grupo Kraftwerk, murió hoy de cáncer a los 73 años. La misma banda le transmitió la noticia a la revista Rolling Stone, que emitió un comunicado: "El cofundador y pionero del electro Kraftwerk, Ralf Hütter, nos ha enviado la triste noticia de que su amigo y compañero durante muchas décadas, Florian Schneider, falleció de cáncer pocos días después de cumplir 73 años".

En 1970, Ralf Hütter y él, que se habían conocido dos años antes como estudiantes en la Academia de Artes de Remscheid, fundaron el grupo. El instrumento principal de Schneider era originalmente la flauta, que deformaría con efectos electrónicos. En aquellos lejanos años setenta comenzó a centrarse más exclusivamente en el uso de sintetizadores e instrumentos electrónicos. Hütter y Schneider comenzaron a construir su leyenda, pero no fue hasta 1974, con la edición de su cuarto álbum, Autobahn , que su música y su estética llamaron la atención. Fue entonces cuando se creó la imagen de los cuatro hombres máquina, vestidos de traje, parados detrás de sus "estaciones musicales", tocando en sus modernos sintetizadores melodías inspiradas en objetos de la vida moderna de un mundo industrial, anticipando lo que vendría.

En menos de una década, a Kraftwerk le alcanzó con componer cuatro discos más ( Radio-Activity , en 1975; Trans-Europe Express , en 1977; The Man-Machine , en 1978, y Computer World , en 1981) para convertirse en pioneros de la música electrónica, poetas de la era robótica y artistas de vanguardia al mismo tiempo adelantándose a la era digital. Su influencia en otros artistas fue clave en la escena electrónica mundial.

"Lo que me apasionó de Kraftwerk fue su singular determinación de mantenerse apartado de las estereotipadas secuencias de acordes norteamericanas y su forma de abrazar la sensibilidad europea que exponen en su música", le dijo David Bowie décadas atrás a la revista Uncut, que aseguró además que su álbum Station to Station era un homenaje a Trans-Europe Express y que le dedicó un tema de su álbum Heroes a Schneider. La escena pop de los 80 también se rindió a los pies de los alemanes, de Human League a Pet Shop Boys y de Madonna a Depeche Mode: "Para todos los de nuestra generación que estaban metidos en la música electrónica, ellos fueron los padrinos", aseguró Martin Gore, integrante de Depeche Mode. En este milenio U2 los homenajeó con un cover de "Neon Lights", Coldplay se basó en "Computer Love" para su tema "Talk" y los LCD Soundsystem, de James Murphy, samplearon "The Robots" en su pegadizo "Get Innocuous!".

En 2012, el Museo de Arte Moderno de Nueva York (Moma) armó una retrospectiva en vivo del cuarteto alemán, luego replicada en la Tate Modern de Londres y en el Guggenheim Bilbao, entre otros prestigiosos museos. Allí el mundillo intelectual occidental se hace una y otra vez una pregunta: "¿Es Kraftwerk la banda más influyente de la cultura pop desde The Beatles?. En 2016 fue la última vez que tocaron en Buenos Aires . El único que quedaba del cuarteto original era Ralf Hütter. Era la cuarta vez que tocaban en el país. La primera había sido en 1998, en un memorable concierto en el estadio Obras.

Schneider participó en la realización de los 10 álbumes de estudio de Kraftwerk, incluido el Autobahn , de 1974, que fue incluido en el Grammy Hall of Fame, en 2015. El grupo también fue honrado con un premio Grammy Lifetime Achievement Award, en 2014, y ha sido nominado para el Salón de la Fama del Rock seis veces, aunque no ha sido incluido. Sin dar muchas explicaciones a la prensa, Schneider abandonó al grupo en 2008.

Antes de su muerte, Kraftwerk había anunciado que se embarcarían en una gira de verano por América del Norte para celebrar el 50° aniversario del grupo. Los espectáculos fueron cancelados debido a la pandemia mundial de coronavirus.