Fin de la espera: emocionada, Lali confirmó la fecha de su nuevo show en el Luna Park

La espera terminó: luego de más de tres años de ausencia, Lali vuelve a los escenarios porteños en junio, para dar oficialmente por iniciada su gira Disciplina. Así lo confirmó la propia cantante este lunes, a través de sus redes sociales, luego de mantener en vilo a sus seguidores durante largas horas.

La fecha elegida es el 23 de junio, nada más y nada menos que en el emblemático Estadio Luna Park. A partir de ese momento, la intérprete de “Ego” dará por comenzado un tour que la llevará por distintos puntos del país, según se confirmó. Los tickets para su primer show en suelo porteño ya se encuentran a la venta a través de Ticket Portal.

Días atrás, Lali publicó en sus cuentas distintos mensajes y un clip que sembró una fuerte expectativa entre sus fans: luego de una serie de imágenes en la que se la podía ver pintándose los labios, arreglando su pelo y bailando frente a cámara, su voz reclamaba “Atención” y señalaba al 4 de abril como día clave. Desde temprano, la cantante -que se encuentra en España grabando la tercera temporada de la serie de Netflix Sky Rojo- fue retuiteando distintos mensajes y memes de sus seguidores, que daban cuenta de la ansiedad que sentían frente a su inminente anuncio.

Poco después de las 19, en su cuenta de Instagram, Lali hizo un live en el que anunció oficialmente su regreso a los escenarios. “Después de 1160 días, vuelvo a mi amada Buenos Aires, en mi amado Luna Park... ¡Voy a llorar! Después de la pandemia del orto, de haber estado en otro país haciendo una serie, alejada de mis conciertos, tenemos fecha de show. No puedo estar más feliz. El 23 de junio tenemos el Disciplina Show, posiblemente el mejor show de mi vida, ya lo estamos ‘craneando’ con todo mi equipo, y en minutos salen las entradas a la venta”, señaló.

“No puedo creer volver a tener esa posibilidad. Ojalá muchos de ustedes me acompañen este 23 de junio, es muy importante para mí volver a tocar, volver a sentir esa energía. No lo puedo creer... No se imaginan lo que va a ser el show, ¡el mejor show de tu vida! Estoy muy feliz. Hay que explotar el Luna Park”, dijo antes los más de 27 mil seguidores que permanecían conectados para seguir de cerca el anuncio.

“Yo voy a empezar a entrenar, ya lo estoy preparando porque hay que romperla. El show más sexy de tu vida... Va a ser la fiesta que estabas esperando. Los mejores recuerdos mi vida han sido posiblemente ahí, en el Luna Park”, finalizó emocionada.