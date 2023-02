Fito Páez, el renovado furor por el cantante rosarino ya se cuenta en estadios: confirmó su segundo Velez

escuchar

Buenos Aires, 1990. El calendario le da inicio a una nueva década y el rock nacional vive un momento de esplendor: Charly García acaba de grabar Filosofía barata y zapatos de goma (1990); Luis Alberto Spinetta enamora a los argentinos con Peluson of milk (1991), Andrés Calamaro -junto con Los Rodríguez- lanza Buena Suerte (1991) y Gustavo Cerati -con Soda Stereo- se trae entre manos Dynamo, el disco más experimental de la banda. Sin embargo, ninguno de ellos, ni de sus seguidores, ni siquiera la discográfica Warner, lograba dimensionar lo que estaba a punto de ocurrir.

En 1992, sería Fito Páez el rockero que iba a hacer historia con su disco. Aquel treintañero de pelo larguísimo y mirada lánguida iba a llenar diez veces el teatro Gran Rex, dos veces el Estadio Vélez y las ovaciones que recibía se extenderían desde Argentina hacia el resto del mundo occidental. El amor después del amor estaba a punto de convertirse en el disco más vendido de la historia del rock nacional (en los años posteriores a su lanzamiento superaría el millón de copias).

En el marco de la celebración de los 30 años de El Amor después del amor, durante el año 2022, se agotaron las entradas para 8 shows en el Movistar Arena de Buenos Aires.

A mediados de la gira de 1993 Páez iba a recibir cuádruple disco de platino y la Asociación de Cronistas del Espectáculo (ACE) lo premiaría en tres categorías: Mejor video clip, Mejor canción de rock (por “Tumbas de la gloria”) y Mejor disco solista de rock.

Buenos Aires, 2023. Tres décadas después de su lanzamiento, El amor después del amor y un guiño del destino -casi como si 30 años no fueran nada- lo devuelven al mismo lugar donde empezó todo. Un Páez de pelo corto, es ahora un rockero de casi 60 años que “bajo una misma piel y en la misma ceremonia” vuelve a hacer historia. Tras agotar shows por todo el país y en distintas ciudades del mundo, se prepara para llenar nuevamente el estadio Vélez Sarsfield, al que regresará por tercera vez en su carrera en el marco del aniversario del disco. “Como no podía ser de otro modo y para que nadie se quede afuera, Fito vuelve a Vélez”, adelanta la organización del macroevento, que promete convertirse en otro hito en la trayectoria del artista rosarino. Con un sold out para el recital que dará el 1° de abril se sumó una nueva fecha en el estadio para el 2 de abril.

ARCHIVO - Fito Páez durante la 22a entrega anual de los Latin Grammy, el 18 de noviembre de 2021 en Las Vegas. (Foto por Eric Jamison/Invision/AP, archivo)

Durante 2022, el público agotó localidades para los 8 shows en el Movistar Arena de Buenos Aires, las tres presentaciones en el Anfiteatro Municipal de Rosario, y los dos conciertos en la Plaza de la Música de Córdoba. Fito también dio conciertos a sala llena en New York, Miami, Orlando, Caracas, Madrid, Barcelona, Montevideo y Santiago de Chile. Además, el rosarino estuvo nominado en los Premios Grammy en la categoría mejor álbum rock/alternativo latino con su disco Los años salvajes pero no pudo contra el fenómeno Rosalía. Mientras tanto, el músico trabaja en la grabación de una nueva versión del aclamado álbum que comenzó en Los Ángeles, acompañado por Gustavo Borner y Diego Olivero.

