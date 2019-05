Gene Simmons: "Lo que Kiss hace es más importante que un discurso del Papa"

El bajista y fundador de Kiss habló en la gira de despedida de la banda

28 de mayo de 2019 • 17:41

Si finalmente no era cierto que pisaban pollitos sobre los escenarios, quizás ahora salgan a decir que en realidad no son más importantes que el Papa sino más populares y capaces de llegar a más gente. Pero lo que no se puede negar es que Gene Simmons, bajista y uno de los fundadores del grupo Kiss , sabe manejar su propio marketing, y el de la banda, desde hace 46 años.

El lengualarga vampiro galáctico dijo durante una entrevista con la agencia DPA: "Lo que nosotros hacemos es mucho más importante que cuando el Papa da un discurso el Domingo de Pascuas". Luego explicó: "Cuando habla el Papa, sólo lo escucha gente de su religión. En cambio, nosotros hacemos música para todos".

De algún modo, actualizó la polémica que despertó John Lennon, en 1966, cuando dijo que los Beatles eran más importantes que Jesús. Claro que luego del efecto negativo que provocó en la comunidad cristiana y por la reacción de grupos radicalizados que quemaron discos, aclaró que no eran mejores sino más famosos, ya que The Beatles tenía más fans que el catolicismo.

El comentario de Simmons hace un poco de ruido en medio de la gira de despedida de los escenarios que la banda comenzó el 31 de enero y, por ahora, tiene fechas agendadas hasta diciembre de este año. Aún no está confirmado que el grupo venga al país aunque, por la gran cantidad de fieles que Kiss tiene en la Argentina, es muy probable que la banda se despida de su público de este lado del mundo.