Get Back: cuáles son las canciones que los Beatles aman tocar mientras componen algunos de sus grandes clásicos

En siete horas repartidas en tres capítulos, la docu-serie Get Back, dirigida por el neozelandés Peter Jackson, nos permite ingresar al universo de The Beatles como nunca antes: voyeurs sin pase VIP.

El carácter de reality de la filmación registra el nacimiento y desarrollo de futuros clásicos como “Let it Be”, “Brown Old Shue” o el mismo “Get Back” además de canciones que se consumarían en los años solistas (“Jealous Guy”, “All Things Must Pass”). Pero no todo lo que se escucha en estas sesiones que oscilan entre lo sublime y lo exasperante (tal como es la vida sin editar) es Lennon-Mc Cartney-Harrison. En plan de improvisación o buscando en su propio pasado (¡apenas diez años!) los Beatles echan mano a standards de blues, country, music hall, rock and roll y hasta algunas canciones contemporáneas a esta etapa final del grupo pop más importante de la historia. Lo que sigue es una breve antología de lo que los Beatles tocan y no compusieron.

“Midnight Special” (trad., 1923). Perdida en el anonimato, esta vieja canción del repertorio rural es atribuida a una melodía armada entre prisioneros y tuvo su primera versión grabada como “Pistol Pete’s Midnight Special” en la voz de David “Pistol Pete” Cutrell, de los McGinty’s Oklahoma Cow Boy Band. En 1934, la leyenda blusera Leadbelly la grabó especialmente para los hermanos Lomax (antologistas del folklore norteamericano) en la prisión de Angola, Louisiana. Convertida en un standard del country pasó al rock vía Johnny Rivers, cuya versión de 1965 le dio nombre al programa musical de la NBC (The Midnight Special), para terminar como uno de los grandes clásicos de Creedence.

“Tea for two” (Broadway, 1924). Paul echa mano a su gusto por el viejo music hall en el segundo día de grabación improvisando en el piano el comienzo de este viejo éxito de Broadway compuesto por el dúo de Vincent Youmans e Irving Ceasar para la obra No, No, Nannette que fue lleva al cine en 1930. Se volvió luego un standard del jazz (Art Tatum, Tommy Dorsey hicieron las versiones más recordadas) y en Get Back le da a Ringo la oportunidad de mostrar su habilidades como tap dancer.

“You Win Again” (Hank Williams, 1952). Con versiones conocidas de los Rolling Stones, Bob Dylan, Ray Charles y The Greateful Dead, entre otros, hubo que esperar a que Peter Jackson metiera mano en el archivo de Apple Films para que este himno despechado (cuya destinataria era la ex mujer del legendario vaquero cantor) se escuchase también en la voz de Lennon. Es apenas un repaso paródico en una pausa del trabajo del ingeniero de grabación Glyn Johns, el fashionista de la serie. Los Stones la habían grabado como parte del material para el álbum Some Girls (1979), pero la descartaron y recién fue editada en la edición deluxe de 2011.

“Honey Hush” (Big Joe Turner, 1953). Un rock and roll antes del boom del rock and roll que podría pasar bien como boogie woogie fue recreado por Chuck Berry en 1965 y es repasado con virulencia proto punk por los Beatles durante estas sesiones. Con esa misma actitud feroz la terminaría grabando Paul en el disco de covers Run Devil Run (1999) citando además el riff anfetamínico de Jimmy Page para The Yardbirds en “The Train Kept a Rollin”, a su vez tomado de la versión de “Honey Hush” de Johnny Burnette, la última gran estrella del rockabilly. Una suerte de construcción colectiva hecha de préstamos y apropiaciones.

“Miss Ann” (Little Richard, 1957). La influencia de Little Richard es notable sobre todo en el modo rocker de Paul que hizo suyo el ulular del carismático pianista y cantante afro. “Miss Ann” es uno de los rocanroles del debut de Richard (Here’s Little Richard) que los Beatles sumaron a su lista de temas en la primera época en Liverpool, hacia 1961. En Hamburgo, los Fab Four se cruzarían con la leyenda andrógina y su joven tecladist,a un chico llamado Billy Preston, que reaparece para estas sesiones y se convierte en el quinto Beatle. Se oye en una de las improvisaciones en las que revisan las canciones de sus comienzos.

“Johnny B. Goode” (Chuck Berry, 1959). Inspiración fundamental para aquellos Beatles rockers de cuero negro que se desgañitaban en Hamburgo son varias las canciones de Berry que son repasadas con humor mientras los Fab Four buscan recuperar su mejor forma en el estudio. Uno de los mayores clásicos de Berry con un riff indeleble que pasó por Beatles, Stones, Hendrix y hasta los Sex Pistols. También echan mano de otro Berry esencial como “Rock and Roll Music” con la que abrieron los shows de la última gira de 1966.

“Stand by me” (Ben E. King, 1961). Numero 1 en 1961 cuando fue editada por primera vez y en 1986 cuando volvió a ser lanzada para la película Cuenta Conmigo, este clásico de Ben E. King es cantado en tono de ópera por Paul al comienzo de las sesiones en los estudios de Twickenham. Sin embargo, sería Lennon el que la terminaría grabando como parte de Rock and Roll, su disco retro y nostálgico de 1975.

“Reach, I’ll be There” (The Four Tops, 1966). Este superclásico de la escudería de Motown es de lo más sofisticado que el pop negro ha dado desde el blues al hip hop. Con esa pausa antes del estribillo que es puro éxtasis y una cadencia característica que George encuentra parecida al esbozo de “Get Back” que Paul introduce en el estudio de Apple. Así, por algunos compases, los Beatles se vuelven The Four Tops (nombre que les cabía absolutamente) e intercambian el embrión de “Get Back” con esta maravilla del team Holland/Doxier/Holland, responsables de tantos hits del soul clásico. La segunda canción Motown que llegó al número 1 en el Reino Unido en plena hegemonía pop.

I Shall be Released (The Band, 1968). Dylan es el compositor contemporáneo más citado en las sesiones de Get Back. George toca algunos compases de “Mama, You Been on My Mind”, una canción que quedó afuera de Another Side of Bob Dylan y a la que tuvo acceso antes de que fuera editada, en 1991; Paul cita el hit de Manfred Mann “The Mighty Quinn” que había sido escrito por el visionario de Duluth (y que se publicó mucho después como “Quinn The Eskimo”) y toda la banda repasa “I Shall Be Released”, estrenada por The Band en el esencial Music From The Big Pink (1968).

“Going up the Country” (Canned Heat, 1968). Este clásico de la nación de Woodstock es tocado y cantado por Paul en el piano en una charla donde John se muestra sorprendido por una aparición de Fleetwod Mac en la BBC. La explicación que Lennon intenta dar de la música del grupo de Peter Green lleva a que Paul ejemplifique con el reciente hit de Canned Heat, una banda blusera de California. Se podría decir que es lo que tienen en común McCartney y Luca Prodan, que también la versionó en sus grabaciones serranas editadas pos mortem, en 1995. El estilo del cantante Bob Hite (El Oso) volvió como déjà vu en la voz de Shanon Hoon (muerto sorpresivamente a los 28 años) de los también californianos Blind Lemon.