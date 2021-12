Gracias Totales: la fiesta que celebra la historia de Soda Stereo finalmente llegó a Buenos Aires.

Con un Campo Argentino de Polo colmado y los filosos acordes de la canción “Sobredosis de TV” comenzó la primera de dos funciones del espectáculo Gracias Totales - Soda Stereo que se celebra este fin de semana en Buenos Aires. Pasadas las 21, el motor del revival se puso en marcha con ese espectáculo encabezado por los ex Soda Stereo Zeta Bosio y Charly Alberti, para homenajear a la historia de la banda y a Gustavo Cerati (fallecido en 2014), en casi dos horas de show. De ese modo se comenzaba a transitar el repertorio de una docena de canciones con los más variados invitados.

En esas primeras imágenes se resumió el espíritu del concierto. El viaje al pasado con un VHS que entra en una videocasetera y muestra a Gustavo, Charly y Zeta muy jóvenes. Luego un Cerati eternizado en la pantalla, cantando un viejo hit, como la antesala de un desfile de intérpretes que fueron convocados (Adrián Dárgelos, Andrea Echeverri, Benito Cerati, Chris Martin, Draco Rosa, Fernando Ruiz Díaz, Gustavo Santaolalla, Juanes, Julieta Venegas, León Larregui, Mon Laferte, Richard Coleman, Rubén Albarrán y Walas), algunos en las pantallas, otros en vivo, sobre el escenario, para ese gesto evocativo de una banda que marcó una era, dentro del rock y el pop de la Argentina y de muchos otros países de América Latina.

Gracias Totales.

“Hombre al agua” “Disco eterno” y “El rito” fueron algunas de las canciones de esa primera tanda. Tanto en el campo como en las tribunas se vio a un público muy fan, con fuerte presencia de aquellos que fueron jóvenes o adolescentes en los comienzos del trío, a mediados de los ochenta, pero también hubo generaciones más jóvenes.

En el “campo fan”, ese que estaba ubicado bien cerca del escenario, estaba la “familia Stereo”. Así se podría definir a Mónica, Claudio y a sus hijos de 22 y 14 años. ¿Desde qué año escuchan a Soda? “Desde el 86, cuando vinimos desde Carmen de Patagones a estudiar a La Plata”, decía Mónica. Ella estudiaba medicina, él arquitectura, en medio de la banda sonora de aquellos años, con Virus, Soda y una camada de grupos que, cuando los nombran, les brillan los ojos. Claudio dice que sus hijos también escuchan Soda Stereo y que compraron las entradas en 2019, apenas se pusieron a la venta. Felices estaba cuando los shows se confirmaron y conocieron que este fin de semana tendrían que viajar desde Patagones. la cita era ineludible.

Gracias Totales: la fiesta que celebra la historia de Soda Stereo finalmente llegó a Buenos Aires.

La mezcla generacional fue una de las postales del concierto. Y si bien no hubo banderas ni vinchas como en los shows para adolescentes, no faltaron los que aprovecharon para comprar en los puestos de merchandising las clásicas remeras de conciertos, con el nombre de la banda o el solista al frente y las fechas de los shows en la espalda. “Gracias totales - Soda Stereo 18 y 19 de diciembre”. Casi un tesoro después de todo lo que demoró este espectáculo en llegar.

Un deseo muy postergado

La espera para ver este show fue de más de dos años. A principios de octubre de 2019 se realizó el anuncio de una gira de actuaciones en Buenos Aires y en otras ciudades del continente con esta modalidad que incluía a un Cerati virtual en un par de canciones y esa lista de cantantes que son figuras de distintos países. En apenas un par de horas se habían vendido 30 mil entradas para un primer concierto en el Campo Argentino de Polo (originalmente agendado para el 21 de marzo de 2020). Pero la pandemia no permitió que se concretara. Solo los fans de México, Perú y Colombia pudieron disfrutarlo, en cuatro conciertos que se realizaron en febrero y marzo de 2020.

Dos años, dos meses y quince días pasaron desde aquella carta que Zeta y Charly consensuaron para anunciar este proyecto que, para el público argentino, recién se concreta este fin de semana (el domingo tendrá su segunda función porteña): “Hola a Todos. ¿Por qué? No sabemos. Sucede. Una nueva última vez. Gustavo es una ausencia presente. Él decía que por más que lo intentemos nunca dejaremos de ser Soda. Y así parece ser. Lo somos, ustedes y nosotros. No somos el uno sin el otro. No somos Soda sin él. Podemos evocarlo, invocarlo. Sin ayer, sin mañana. Ahora. Yendo más allá. Convirtiendo en posible lo imposible. De esa materia se hacen los sueños. Somos un puñado de canciones, solo eso y nada menos que eso, que parecen atravesar el tiempo y las generaciones. ¿Y si existe un lugar en el que estemos de nuevo todos juntos? Tenemos un imperioso deseo, y creemos que la mejor manera de cumplirlo es pensando en los demás, olvidando lo que piensan los demás. En la vida hay momentos para reír, para llorar, para emocionarnos, para agradecer con amor y respeto. Queremos celebrar estas canciones. Vibrarlas juntos. Amigos de todas partes nos van a acompañar”, habían escrito.

El segundo tramo de esta gira que comenzó en Buenos Aires continuará en febrero. Ya hay conciertos agendados hasta abril en República Dominicana, Estados Unidos, México, Paraguay y Chile.