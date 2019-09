Hernán Cattáneo, otra vez el mejor para los DJ Awards que se entregan en Ibiza

Por segundo año consecutivo, el argentino Hernán Cattáneo se quedó con un galardón de los DJ Awards que se entregan en Ibiza

Había terminado ya la temporada europea, pero hace una semana le avisaron que hiciera las valijas porque también este año lo premiarían en la noche de los DJ Awards, en Ibiza. Así que por un día y con el entusiasmo que lo caracteriza, Hernán Cattáneo tomó un vuelo más de tantos y hace apenas unos instantes recibió este premio, por segunda vez consecutiva y tercera en su carrera.

Ya en 2018 había recibido esta distinción al mejor DJ del año en la categoría progressive house, el estilo que lo representa, y también en esa oportunidad, como buen embajador, había traído de vuelta a la Argentina el galardón al mejor país, en el rubro Dance Nation, que ahora fue para Israel. "Como en los Oscar, este premio es más justo para todos porque se reconoce a los DJ por categorías", dice, en comparación con los rankings y listas que toman a la electrónica como un único género y que dejan en el podio, con todo sentido, a los referentes de los sonidos más comerciales.

Más allá de la experiencia y la trayectoria, que a sus 54 años es conocida y merece el respeto de la industria, hay un secreto que mantiene a Cattáneo en carrera para este tipo de reconocimientos y le da vigencia entre los jóvenes que renuevan la escena musical: sus fans. "No voy a decir que soy muy famoso internacionalmente, pero tengo un montón de militantes que ayudan a que estas cosas pasen". Esos fieles, que incluso lo siguen literalmente por el mundo, se traducen en votos, en posteos en redes sociales, en una suerte de evangelizadores.

Si no tenía dudas de que 2018, el año que llegó al Teatro Colón, había sido el mejor de su carrera, éste no se quedó atrás: "Hubo muchos buenos shows y si bien ninguno fue tan trascendente como Connected, mi nuevo disco fue un boom [ Balance Sunsetstrip estuvo primero en tres charts en simultáneo] , el documental sobre el Colón ya está listo, el libro se está cocinando", enumera, y hace finalmente una referencia al volumen biográfico que editorial Planeta lanzaría el año próximo. "Entonces, cuando te preguntás ¿llegaste al techo? Te das cuenta de que no, no llegaste al techo. La bola sigue creciendo".

Cattáneo con Carl Cox, una leyenda del tecno, también reconocido esta noche

En una rápida enumeración de los créditos recientes, que sin duda contribuyen a la obtención del Best DJ Award, hay otro premio: fue elegido mejor DJ iberoamericano en Madrid por la Vicious Mag. En su país, hizo varios shows con localidades agotadas, como el atardecer en el Campo Argentino de Polo, en Buenos Aires, y presentaciones en Mendoza y Córdoba. Un tour sudamericano lo llevó por Brasil y Uruguay y su habitual periplo transoceánico fue de los Estados Unidos (New York, Miami, San Francisco) y Canadá (Montreal y Toronto) a diferentes ciudades de Europa (Amsterdam, Liverpool, Barcelona, Budapest) y Australia (Sydney, Melbourne), incluyendo shows en los festivales más relevantes como Glastonbury , Tomorrowland y Burning Man.