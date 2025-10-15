Ultra Buenos Aires 2026 reveló a los artistas de la Fase 1: cómo comprar las entradas y cuánto salen

Con fechas y primera tanda de artistas sobre la mesa, Ultra Buenos Aires activó su Fase 1 para 2026: sábado 14 y domingo 15 de febrero, en el Parque de la Ciudad, Villa Soldati. La organización promete múltiples escenarios de gran escala y una curaduría que cruza leyendas y nuevas camadas, en línea con la franquicia global de Ultra.

El anuncio reúne a referentes electrónicos de distintas vertientes y anticipa diez horas diarias de música y tecnología inmersiva; entre los confirmados aparecen Above & Beyond, deadmau5, Steve Angello, Charlotte de Witte, Richie Hawtin, Jamie Jones, Dom Dolla, CamelPhat, Indira Paganotto, Kevin de Vries, Klangkuenstler y el debut mundial del B2B Joseph Capriati x Mau P.

Ultra Buenos Aires forma parte del circuito de ULTRA Worldwide, la marca de festivales electrónicos con presencia en seis continentes, que garantiza calidad de producción y curaduría musical en cada una de sus ediciones.

Artistas de la Fase 1: quién es quién

En 2025, el anuncio del line-up se hizo en dos etapas, generando una fuerte expectativa entre el público local y extranjero.

Above & Beyond: trío electrónico de visión melódica y emocional

CamelPhat: dúo británico con impronta house

Charlotte de Witte: reina belga del techno

deadmau5: pionero del diseño sonoro, siete veces nominado al Grammy

Dom Dolla: exponente australiano del house

Indira Paganotto: estrella española del psy-techno

Jamie Jones: referente del tech house y jefe del sello Hot Creations

Joseph Capriati x Mau P (debut B2B): cruce inédito entre dos generaciones y estilos

Kevin de Vries: artista de techno cinematográfico

Klangkuenstler: maestro berlinés del hard techno

Richie Hawtin: legendario referente del underground

Steve Angello: ícono del progressive house y miembro de Swedish House Mafia

¿Cuándo y dónde es Ultra Buenos Aires 2026?

Fechas: sábado 14 y domingo 15 de febrero de 2026

sábado 14 y domingo 15 de febrero de 2026 Sede: Parque de la Ciudad (Villa Soldati), Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo comprar y cuáles son los precios de las entradas?