Ultra Buenos Aires 2026 reveló a los artistas de la Fase 1: cómo comprar las entradas y cuánto salen

La sexta edición confirma nombres de peso entre el Main Stage y RESISTANCE; será el 14 y 15 de febrero en el Parque de la Ciudad y hay abonos a la venta

Con fechas y primera tanda de artistas sobre la mesa, Ultra Buenos Aires activó su Fase 1 para 2026: sábado 14 y domingo 15 de febrero, en el Parque de la Ciudad, Villa Soldati. La organización promete múltiples escenarios de gran escala y una curaduría que cruza leyendas y nuevas camadas, en línea con la franquicia global de Ultra.

El anuncio reúne a referentes electrónicos de distintas vertientes y anticipa diez horas diarias de música y tecnología inmersiva; entre los confirmados aparecen Above & Beyond, deadmau5, Steve Angello, Charlotte de Witte, Richie Hawtin, Jamie Jones, Dom Dolla, CamelPhat, Indira Paganotto, Kevin de Vries, Klangkuenstler y el debut mundial del B2B Joseph Capriati x Mau P.

Ultra Buenos Aires forma parte del circuito de ULTRA Worldwide, la marca de festivales electrónicos con presencia en seis continentes, que garantiza calidad de producción y curaduría musical en cada una de sus ediciones.

Artistas de la Fase 1: quién es quién

En 2025, el anuncio del line-up se hizo en dos etapas, generando una fuerte expectativa entre el público local y extranjero.

  • Above & Beyond: trío electrónico de visión melódica y emocional
  • CamelPhat: dúo británico con impronta house
  • Charlotte de Witte: reina belga del techno
  • deadmau5: pionero del diseño sonoro, siete veces nominado al Grammy
  • Dom Dolla: exponente australiano del house
  • Indira Paganotto: estrella española del psy-techno
  • Jamie Jones: referente del tech house y jefe del sello Hot Creations
  • Joseph Capriati x Mau P (debut B2B): cruce inédito entre dos generaciones y estilos
  • Kevin de Vries: artista de techno cinematográfico
  • Klangkuenstler: maestro berlinés del hard techno
  • Richie Hawtin: legendario referente del underground
  • Steve Angello: ícono del progressive house y miembro de Swedish House Mafia
¿Cuándo y dónde es Ultra Buenos Aires 2026?

  • Fechas: sábado 14 y domingo 15 de febrero de 2026
  • Sede: Parque de la Ciudad (Villa Soldati), Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo comprar y cuáles son los precios de las entradas?

  • Paso 1: ingresar a la página oficial de Entradas y elegir categoría GA o Campo VIP
  • Paso 2: seleccionar el tier disponible y el precio vigente
  • Paso 3: hacer clic en Comprar (redirige al operador Bombo)
  • Paso 4: completar registro o iniciar sesión, elegir cantidad y finalizar la compra
  • Financiación: 3 o 6 cuotas sin interés con Visa, beneficio por tiempo limitado o hasta agotar stock
  • Precios vigentes (abono 2 días):
    • GA Tier 2: $270.000
    • GA Tier 1: $250.000 (agotado)
    • GA Early Bird: $230.000 (agotado)
    • VIP Tier 1: $350.000
    • VIP Early Bird: $330.000 (agotado)
