Ultra Buenos Aires 2026 reveló a los artistas de la Fase 1: cómo comprar las entradas y cuánto salen

La sexta edición confirma nombres de peso entre el Main Stage y RESISTANCE; será el 14 y 15 de febrero en el Parque de la Ciudad y hay abonos a la venta
- 3 minutos de lectura'
Con fechas y primera tanda de artistas sobre la mesa, Ultra Buenos Aires activó su Fase 1 para 2026: sábado 14 y domingo 15 de febrero, en el Parque de la Ciudad, Villa Soldati. La organización promete múltiples escenarios de gran escala y una curaduría que cruza leyendas y nuevas camadas, en línea con la franquicia global de Ultra.
El anuncio reúne a referentes electrónicos de distintas vertientes y anticipa diez horas diarias de música y tecnología inmersiva; entre los confirmados aparecen Above & Beyond, deadmau5, Steve Angello, Charlotte de Witte, Richie Hawtin, Jamie Jones, Dom Dolla, CamelPhat, Indira Paganotto, Kevin de Vries, Klangkuenstler y el debut mundial del B2B Joseph Capriati x Mau P.
Ultra Buenos Aires forma parte del circuito de ULTRA Worldwide, la marca de festivales electrónicos con presencia en seis continentes, que garantiza calidad de producción y curaduría musical en cada una de sus ediciones.
Artistas de la Fase 1: quién es quién
En 2025, el anuncio del line-up se hizo en dos etapas, generando una fuerte expectativa entre el público local y extranjero.
- Above & Beyond: trío electrónico de visión melódica y emocional
- CamelPhat: dúo británico con impronta house
- Charlotte de Witte: reina belga del techno
- deadmau5: pionero del diseño sonoro, siete veces nominado al Grammy
- Dom Dolla: exponente australiano del house
- Indira Paganotto: estrella española del psy-techno
- Jamie Jones: referente del tech house y jefe del sello Hot Creations
- Joseph Capriati x Mau P (debut B2B): cruce inédito entre dos generaciones y estilos
- Kevin de Vries: artista de techno cinematográfico
- Klangkuenstler: maestro berlinés del hard techno
- Richie Hawtin: legendario referente del underground
- Steve Angello: ícono del progressive house y miembro de Swedish House Mafia
¿Cuándo y dónde es Ultra Buenos Aires 2026?
- Fechas: sábado 14 y domingo 15 de febrero de 2026
- Sede: Parque de la Ciudad (Villa Soldati), Ciudad de Buenos Aires
¿Cómo comprar y cuáles son los precios de las entradas?
- Paso 1: ingresar a la página oficial de Entradas y elegir categoría GA o Campo VIP
- Paso 2: seleccionar el tier disponible y el precio vigente
- Paso 3: hacer clic en Comprar (redirige al operador Bombo)
- Paso 4: completar registro o iniciar sesión, elegir cantidad y finalizar la compra
- Financiación: 3 o 6 cuotas sin interés con Visa, beneficio por tiempo limitado o hasta agotar stock
- Precios vigentes (abono 2 días):
- GA Tier 2: $270.000
- GA Tier 1: $250.000 (agotado)
- GA Early Bird: $230.000 (agotado)
- VIP Tier 1: $350.000
- VIP Early Bird: $330.000 (agotado)
Otras noticias de Qué sale
- 1
Un presidente como nunca se vio
- 2
Martín Caparrós sobre el Congreso Internacional de la Lengua Española: “Estamos al horno”
- 3
Por primera vez habrá vuelos directos entre la Argentina y China: cuánto costarán los pasajes y desde cuándo
- 4
Un avión de Aerolíneas tuvo una falla en un motor cuando despegaba desde Aeroparque