Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin, al ritmo de “Persiana americana” en el recital de anoche de Coldplay

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y su novia, la secretaria de Bienestar Integral y Tercera Edad de la Ciudad, Milagros Maylin, ayer por la noche fueron a ver el noveno de los 10 shows que la banda británica Coldplay brinda en el Estado Mâs Monumental. Durante la presentación de la banda liderada por Chris Martin, la joven pareja de uno de los presidenciables de Pro publicó imágenes del recital en su cuenta de Instagram.

Horacio Rodríguez Larreta y su novia, Milagros Maylin fueron al recital de Coldplay Instagram: milagros _maylin

“¡Increíble! Gracias Coldplay”, escribió Maylin ayer por la noche, cuando las luces de las pulseras que se entregan en el recital brillaban en todo el estadio, incluso en las muñecas de los felices novios. Minutos después, la mujer, que también trabaja en el Gobierno de la Ciudad, subió otra historia cuando la banda británica tocaba “Persiana americana” junto a los exSoda Stéreo Zeta Bosio y Charly Alberti, uno de los momentos más electrizantes y emotivos del show.

Coldplay junto a Soda Stereo en el estadio de River

“Me enamoré y estoy muy feliz”

Hace poco menos de un mes, Larreta confirmó que se encontraba en pareja con Maylin, funcionaria de su administración en la Ciudad. “Me enamoré y estoy muy feliz”, dijo el alcalde porteño en ese momento durante una entrevista con LN+. Desde diciembre de 2020, cuando anunció su separación de Bárbara Diez, con quien estuvo casado durante casi 20 años y con quien tiene dos hijas, Paloma y Serena, el jefe porteño mantuvo bajo estricta reserva su vida personal.

Maylin tiene 36 años, es porteña, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Austral y magíster en Administración de Empresas por el IAE Business School. Asimismo, hizo posgrados en la Universidad de San Andrés y en el ESADE. Muy cercana a María Eugenia Vidal, hace seis años que la funcionaria trabaja en el ámbito público. Junto a Rodríguez Larreta comparten su pasión por el club Racing de Avellaneda.

Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin.

“Me hace muy bien. Es alguien que me descontractura y desestructura. Siento que ella me ablanda, me hace un poco bien”, se sinceró Rodríguez Larreta cuando contó que se encontraba felizmente en pareja.

El jefe de Gobierno porteño describió entonces a Milagros como “una mujer comprometida con su trabajo, inteligente y apasionada. Es muy graciosa, tiene mucha energía positiva, mucha buena onda. Es también muy sensible y familiera”.

Días después, y con motivo del cumpleaños de su pareja, Maylin publicó por primera vez un romántico posteo en las redes sociales para saludarlo: “Yo también me enamoré”. “De tu corazón noble. De tu convicción y compromiso inquebrantables con lo que hacés. Porque cuando la vida se pone difícil, siempre aparece tu ‘Va a estar todo bien’. Y con determinación no parás hasta que así sea”, decía un tramo del mensaje de Instagram que la joven le dedicó al jefe de gobierno porteño.

“Te admiro, tanto y siempre. Feliz cumple, Hache”, completó Maylin dirigiéndose de forma afectuosa a Rodríguez Larreta. La publicación dio cuenta del apodo con el que se dirige hacia su pareja.

