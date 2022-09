Imparable: Trueno publicó su set para el ciclo norteamericano Tiny Desk y agregó una función en el Luna Park

escuchar

Tras su paso por Córdoba, Rosario y de su gira por Europa, Trueno acaba de sumar una nueva función en el Luna Park, el próximo 3 de diciembre . Ese día habrá una nueva oportunidad para el rapero y sus fanáticos de ponerle el sello a su último lanzamiento discográfico, Bien o Mal. Luego de agotar la primera función horas después de su anuncio el pasado junio, le llegó la hora al segundo, sumando así un hito más para el 2022 de Mateo Palacios. Y hoy la grilla de funciones queda configurada con tres shows: el 29 de noviembre, el 2 y el 3 de diciembre.

2022 viene siendo un año bisagra para la carrera del músico, que comenzó en los festivales de freestyle más importantes a nivel regional, giró por Europa y colaboró en el escenario y en grabaciones con referentes musicales internacionales de géneros diversos, como Gorillaz o J Balvin, entre otros. Además, recientemente el artista argentino se sumó al catálogo de figuras del popular ciclo de shows “Tiny Desk (Home)”, posicionándose como un referente no solo en Latinoamérica sino que a nivel global.

Con la pandemia, muchos músicos comenzaron a realizar sets para el ciclo Tiny Desk Concerts desde la distancia. Y a pesar de las reaperturas, el formato continuó. Trueno llevó su música desde La Boca, con un espacio especialmente ambientado que combinó los colores típicos del barrio, con la escenografía de este ciclo que incluye fondo de bibliotecas de una oficina. El especial, de 15 minutos, incluyó “Dance crip”, “Bien o mal”, “Argentina” y “Tierra zanta”, entre otros temas.

Durante su última charla con LA NACIÓN, en junio pasado, habló de su reciente producción y del movimiento musical actual. “[Bien o mal] habla del día a día de todos. Seas bonaerense, argentino o latino, busca más ir a eso que somos como pueblo que a lo gubernamental de cada país. Lo catalogaría como un disco de música latinoamericana antes que cualquier otra cosa. Siempre desde el hip hop, pero hay más de 80 músicos de distintos estilos en el disco. Nació en medio de la marea. Ya teníamos bastantes temas de distintos estilos. Estas son mis dos versiones, es la construcción de lo que me pasa a mí: primero lo que no me gusta y lo que tenemos que decir porque nuestras armas son nuestras palabras y vamos a poner el pecho en medio de la protesta, es una movilización tanto colectiva como individual, no solo decir que algo no te gusta sino también hacer algo para que eso deje de pasar. Empieza del lado que está todo mal porque es justamente ese proceso: protesta, lucha y celebración”.

Trueno, uno de los grandes raperos de la escena local Ignacio Sanchez

Y sobre su rol en la música urbana, aseguró: “Siempre tratamos de evolucionar. Empecé el disco con 17 años y lo saco con 20, pasaron muchas cosas, etapas, preguntas... Me hizo entenderme, saber qué soy, qué quería hacer, saber que soy la voz de mi barrio para ellos y que eso es de Argentina para el mundo entero. En tantos años de lidiar con las batallas de freestyle, con el reconocimiento, con hacernos conocidos, creo que nos hizo un blindaje anti críticas, pero ahora es como que ya tengo en claro por propia experiencia que la vida, ni siquiera la música, se trata de ser uno mismo en su máxima expresión y es imposible ser amigo de todos, caerle bien a los de la izquierda, la derecha, arriba y abajo.”

Las entradas para la función de Trueno del 3 de diciembre en el Luna Park ya están a la venta en TicketPortal.com.ar.