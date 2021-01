India Martínez, la mujer mimada de la música española: "Amo el flamenco desde que tengo uso de razón" Crédito: Sony Music

Su color de voz es inconfundible. No es necesario verla, solo hace falta escucharla cantar durante pocos segundos para saber que es India Martínez la que brilla detrás de una canción. Nacida en Córdoba, Andalucía, en cuna flamenca y barrio humilde, logró el éxito gracias a una simple pero compleja fórmula que nunca falla: esfuerzo, trabajo constante, talento y una gran determinación para cumplir sus sueños.

Tenía tan solo 13 años cuando se presentó en el programa televisivo español Veo, Veo, en donde fue finalista. Seis años después, tras subirse a varios escenarios de festivales de flamenco y ganar premios y becas, lanzó su primer disco, Azulejos de lunares, comenzando así una carrera profesional que se mantendría en un ascenso constante. "Los primeros años me convocaban artistas muy grandes como Ricardo Montaner, Franco de Vita y Alejandro Sanz, y yo decía, 'wow, que suerte que canten conmigo'", le cuenta a LA NACION en una charla mano a mano videollamada mediante. "Eso te da pie y te motiva a seguir trabajando", agrega antes de hablar de su último gran hito: cantar un dueto con Marc Anthony.

-Sabemos que el celestino de esta colaboración fue Alejandro Sanz, pero ¿Cómo se dio todo?

-La verdad es que de una forma muy natural. El hecho de cantar con Marc para mí era como un sueño, algo casi inalcanzable que no me esperaba por nada del mundo. De repente, en uno de los viajes que hice a Miami, estando en el estudio viene Alejandro y me invita a su casa. Ahí es donde conozco a Marc y a partir de ese entonces empezamos a tener contacto, a comunicarnos y más adelante surgió el dueto.

-¿Te sorprendió esta propuesta de cantar juntos?

-¡Sí! Porque lo había soñado pero nunca me imaginé que se iba a convertir en realidad. Hay que soñar en grande y seguir trabajando. Yo vengo desde muy abajo, trabajando hace muchísimo tiempo paso a paso y pienso, ¿por qué no? Puedo llegar a eso y mucho más. Es cuestión de seguir buscándolo, y esto es una demostración de que sí se pueden conseguir los propósitos. La verdad es que estoy súper agradecida, sobre todo a él por haberme agarrado de la mano y estar conmigo en esta canción que ya es nuestra, muy de los dos.

-¿Por qué de todas las canciones que tiene el álbum Palmeras eligieron "Convénceme"?

-La verdad es que yo me imaginaba otra canción del repertorio, como "Conmigo" en una versión salsa, algo más movido, con cierta rumba. Pero de repente le enseñé este tema y quedó. No me lo esperaba, no pensé que fuese esa canción la que realmente lo llenase y la que le gustara tanto como para cantarla juntos. Creo que la frescura que tiene "Convénceme", la forma tan íntima, tan personal de cantarla, tan diferente es lo que lo embaucó y lo invitó a interpretarla para mostrar algo diferente.

-Tuviste la oportunidad de colaborar con muchos cantantes, como Abel Pintos y David Bisbal ¿Qué significa para vos que elijan una canción tuya para hacerla un poco propia?

-Me encanta porque parecen canciones nuevas. Cuando las escucho en la voz de otras personas y compañeros que además admiro, como Abel, David o Marc, es como si de repente esos temas no fuesen míos y los disfruto de nuevo, incluso a veces me gustan más. Me encanta escucharlos en otras voces y con otras maneras de sentir; de repente las vuelven propias y sale algo bellísimo. Disfruto de mezclar mi estilo con el de otros artistas.

India Martínez lleva el flamenco en la sangre desde pequeña, acercando la música andaluza a las nuevas generaciones Crédito: Sony Music

-¿Hay algo especial que tiene que tener el cantante para decir que sí o te gusta arriesgarte?

-Me gusta que haya algún tipo de conexión con esa persona. Creo que es como en las relaciones personales, puedes llegar a entablar una conversación con alguien pero si no sientes esa química se queda ahí. Me gusta que las canciones lleven detrás de sí un mensaje importante, una relación bonita, una conexión, sino no la hago. Reconozco que alguna vez he hecho alguna para probar, el al día de hoy si no lo siento al cien por ciento no.

El flamenco en la sangre

-Tus canciones siempre tienen ese tinte de flamenco propio de tus raíces andaluzas. ¿Te sentís un poco embajadora del género y de tu tierra?

-Es verdad que en lo que haga siempre suena mi raíz y mis sonidos particulares, pero no me siento embajadora. En el mundo del flamenco clásico hay muchos cantaores que yo tengo como referencia, por ejemplo Paco de Lucía, Camarón, Arcángel, Miguel Poveda y Estrella Lorente, a quienes admiro muchísimo y para mí son los verdaderos embajadores del flamenco. Cuando yo canto un poco de flamenco por ahí podría sentirme así, porque me encanta expandirlo y que la gente lo conozca, pero cuando no, sé que igual haga lo que haga trato de llevar un tinte y un aire aflamencado.

-¿Te acordás del momento en que te enamoraste del flamenco?

-Fue de muy, muy pequeña. Tenía dos o tres años cuando empecé a cantar las canciones que me cantaban mi madre y mi abuelo o las que escuchaba en la radio. Desde ese momento ya quería expresar lo que sentía a través del flamenco. Con el baile también comencé a los cinco años, también pedía instrumentos musicales relacionados al flamenco. Después descubrí otros géneros, por supuesto, pero amo el flamenco desde que tengo uso de razón.

-¿Cómo se fue dando tu crecimiento artístico y ese pase al pop?

-Ha sido progresivo, casi jugando. A mi me encanta descubrir nuevos sonidos, probar, componer cosas, juntarme con artistas y ver qué sale de esa relación. Fui variando en cada disco, hay algunos más flamencos, otros más pop, otros más electrónicos. Palmeras, el último, tiene una mezcla de todo.

-Además de la posibilidad de cantar con Marc Anthony, ¿qué otras sorpresas te dio la música?

-Pasan cosas constantemente. Para mí, por ejemplo, descubrir un artista como Abel Pintos fue algo que me marcó muchísimo. "Corazón hambriento" es una de las canciones que más se escucha y la gente la hace suya. La conexión con Abel fue y sigue siendo mágica, está ese hilo rojo que nos conecta desde hace mucho. A él lo descubrí en un viaje. Franco de Vita fue el celestino de ese encuentro porque lo conocí entre camerinos en un show de él. Ninguno de los dos sabía mucho del otro, estábamos ahí y empezamos a poner videos de cada uno: "Mirá yo hago esto, yo lo otro". Ambos llevábamos unos años de carrera, pero era presentarse de cero. Nunca me imaginé que después de ese encuentro quisiera cantar conmigo y se formara lo que se formó.

Una pandemia que lo cambió todo

El 2020 de India Martínez iba a ser muy movido: después de lanzar su último disco, Palmeras, la española se iba a dedicar a viajar por el mundo para compartir con sus seguidores las nuevas canciones de su repertorio. Sin embargo, la pandemia la obligó a cancelar todo y refugiarse en su hogar andaluz.

-Tenías una gira programada y un 2020 bastante movido hasta que de repente el coronavirus lo cambió todo ¿Cómo afrontaste anímicamente lo que pasó este año?

-Fue todo muy raro y complicado. Justo acababa de empezar y no me esperaba algo así, de la misma manera que nadie se lo esperaba. Es algo que nos ha pasado a todos y siento que no nos queda más remedio que afrontarlo y hacernos fuertes, porque vamos a superarlo. Un día me puse a echar cuentas de los conciertos cancelados, que cuando los posponían se volvían a cancelar. Fue un golpe de realidad. Tenía unos programados en Argentina y me acuerdo que publiqué en mis redes un video anunciando que se cancelaban definitivamente y cuando terminé me vine abajo llorando. En ese momento me di cuenta de que esto era real y pasaba de verdad.

El coronavirus sorprendió a Martinez en plena gira de presentación de su último álbum, razón por la que tuvo que cancelar varios conciertos alrededor del mundo Crédito: Sony Music

-¿Cómo viviste estos meses de aislamiento? ¿Sentís que aprendiste algo?

-Aproveché para sacar la canción "La Saeta"en Semana Santa, algo dedicado a los médicos, pero lo que intenté fue buscar lo mejor de todo esto: pasar tiempo con mi pareja, con mis perritos, con mis hermanas que están cerca una vez que pudimos reencontrarnos. Hacer un gran balance para que todo lo que venga después de la pandemia agarrarlo con más ganas que nunca.

-¿Descubriste algo de vos que no sabías?

-Creo que me conozco bastante bien, pero si hay algo que no sabía era que podía ser capaz de escribir un libro. Este año me he puesto con muchas cositas que tenía guardadas pero no me atrevía a mostrar, canciones a medias, vivencias, historias, cosas que me han pasado e incluso ilustraciones propias. No me creía capaz de eso y sin embargo lo hice.

-¿Ya tenés planes para este 2021?

-Estoy súper motivada y todo lo que tenga que venir va a venir con muchas ganas y emoción. La música, el libro, el próximo disco en el que voy a empezar a trabajar y los escenarios a los que me pueda subir si nos permiten, lo voy a hacer con más ganas que nunca.

