Por qué Mariano Iúdica escupió a un entrevistado
El reconocido conductor agredió físicamente a un humorista durante una entrevista; la situación derivó de una serie de consultas sobre su vida privada y el vínculo con su hijo adoptivo
Mariano Iúdica agredió al youtuber Matías Bottero durante una grabación para la plataforma YouTube que se difundió en las últimas horas. El incidente ocurrió en el marco del programa Entre dos suculentas, un espacio de entrevistas que utiliza el humor negro y la provocación como eje central. La reacción del presentador surgió tras un intercambio de palabras sobre su familia y su apariencia estética.
¿Por qué Mariano Iúdica escupió a un entrevistado?
La agresión de Mariano Iúdica contra el conductor Matías Bottero tuvo su origen en el tono de la entrevista. El programa Entre dos suculentas utiliza la ironía y la provocación como herramientas principales. El invitado aceptó participar en un espacio que se presenta como “La peor entrevista de tu vida”. El clima de la charla se transformó cuando el anfitrión realizó consultas directas sobre temas sensibles para el protagonista. La agresión física ocurrió como respuesta a una burla sobre su dentadura y una solicitud de cercanía física por parte de Bottero.
La tensión aumentó de forma considerable cuando el youtuber mencionó a Osvaldo, el hijo del corazón del presentador. Bottero lanzó una frase que rompió la cordialidad del encuentro. “¿Tenés un hijo del corazón; ¿no era mejor dejarlo en la calle?”, preguntó el conductor del ciclo. La respuesta de Iúdica fue inmediata y cargada de indignación. “¿Por qué? ¿Pensás que en mi casa no está contento?”, replicó el invitado.
El clima de hostilidad creció ante la insistencia del entrevistador. El conductor de Polémica en el Bar manifestó su rechazo total a ese tipo de bromas sobre su círculo íntimo. “Si vas a jugar con cosas de padres e hijos así de fuertes, no te lo voy a avalar ni me voy a reír”, sentenció con seriedad.
“Ahora que sos un tipo importante del medio, de la industria de estos pendejitos que se hacen los cancheros, que llenan el Movistar Arena y se hacen los Freddie Mercury, te cagaría a trompadas, en serio te digo”, agregó. Bottero mantuvo su postura irónica y desafió al invitado. “Si lo hacés, tiene que ser con la cámara prendida”, respondió el anfitrión.
La conversación derivó luego hacia la apariencia física del invitado. El entrevistador utilizó un titular de prensa donde el conductor admitió un tratamiento en sus dientes y lanzó: “¿Gastar un departamento en tu dentadura siendo el tipo al que la gente más quiere bajarle los dientes no es una inversión de riesgo?”. Iúdica rechazó la premisa de la pregunta y defendió su relación con el público. “No es una inversión de riesgo porque siento que la gente me quiere mucho, a pesar de que gente como vos me quiso cancelar toda la vida y hoy encima vengo acá y te haces el banana”, explicó el invitado.
Segundos después, el presentador de Polémica en el Bar preguntó: “¿Me vas a cargar con los dientes?”. Bottero aseguró que el resultado del tratamiento era positivo y pidió observar el trabajo de cerca. Cuando el invitado accedió y se aproximó al rostro de su interlocutor, lanzó un escupitajo directo hacia la cara de Bottero, quien utilizó una referencia de la cultura pop para describir lo que pasó. “Servilleta, Pulga. No lo puedo creer. Al gordo Zach Galifianakis lo escupió Brad Pitt; a mí, Mariano Iúdica”, ironizó tras la agresión.
La inspiración en el formato estadounidense Between Two Ferns
El programa Entre dos suculentas toma como referencia directa al ciclo satírico Between Two Ferns. En esa producción de Estados Unidos, el actor Zach Galifianakis somete a figuras de primer nivel a situaciones ridículas y ofensivas. La comparación de Bottero sobre el incidente con Brad Pitt alude a un momento real de aquel programa. En esa ocasión, el actor de Hollywood arrojó un chicle al conductor en medio de una respuesta. La versión argentina buscó recrear esa atmósfera de fricción constante.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
