Jennifer Aniston habló del futuro de The Morning Show y reveló las dificultades que enfrenta al filmarla; “No es Friends”

Jennifer Aniston, famosa por la popular serie de los noventa Friends, se refirió al futuro de su actual proyecto, The Morning Show, durante una entrevista exclusiva que ofreció al medio estadounidense People. Allí fue donde afirmó que el futuro de The Morning Show “no es color de rosa”.

La actriz, de 56 años, adelantó además la cuarta temporada de la popular serie de Apple TV+, cuyo estreno está previsto para el tercer trimestre de este añ o. “The Morning Show es un auténtico desafío para filmar. Tiene múltiples capas, es complejo, es emotivo, toca muchos temas y cuestiones de actualidad, así que digamos que no es Friends”, dijo Aniston, al compararla con la serie favorita de sus fans, en la que interpretó a Rachel Green de 1994 a 2004.

Según la estrella, producir y protagonizar la serie junto con Reese Witherspoon es un trabajo muy exigente. “Estamos involucradas en cada aspecto de la serie, además de la interpretación, que es una parte fundamental”, explicó la ganadora de premios Emmy, Globo de Oro y SAG. “Pero cuento con un apoyo increíble y tenemos un equipo increíble”.

The Morning Show, que se estrenó en 2019, sigue a los presentadores de noticias de la estación ficticia UBA mientras navegan por sus vidas personales y profesionales. Además de Aniston y Witherspoon, de 49 años, la serie también está protagonizada por Billy Crudup y Jon Hamm, y la cuarta temporada contará con la incorporación de Jeremy Irons y Marion Cotillard.

Del recuerdo: una escena de la primera temporada de The Morning Show, con sus dos protagonistas Apple TV

La cuarta temporada finalizó su rodaje en diciembre de 2024, según una publicación de Instagram de Hello Sunshine, la agencia de medios de Witherspoon. “¡Y con esto termina la cuarta temporada de #TheMorningShow!" decía el pie de foto. “Gracias a nuestro increíble elenco y equipo por dar vida a esta temporada. ¡Estamos deseando que vean lo que nos espera en @AppleTV!"

Aniston aseguró a People a principios de este año que filmar la última temporada “fue muy difícil”, y añadió: “Pero es una temporada genial. Está llena de contenido, eso seguro”.

Según Aniston, está sorprendida y agradecida de seguir interpretando a la periodista Alex Levy. “Sinceramente, no puedo creer que sea la cuarta temporada y que llevemos trabajando en esto desde 2017. ¿Cómo es posible?”, aseguró.

Aniston afirma que la próxima temporada sigue siendo un proyecto en desarrollo. “Todavía estamos en posproducción, pero creo que va tomando forma. Es realmente buena, tiene mucho suspenso”, afirmó. Las temporadas 1 a 3 de The Morning Show ya están disponibles en Apple TV+. La temporada 4 comenzará el 17 de septiembre. Y se prevé que el estreno del último capítulo sea el 19 de noviembre.

The Morning Show está inspirada en el libro Top of the Morning, de Brian Stelter, publicado en 2013. La serie se estrenó seis años después, el 1° de noviembre de 2019. El programa examina los personajes y la cultura de un noticiero matutino transmitido por una cadena de TV. Tras acusaciones de conducta sexual inapropiada, el copresentador del programa se ve obligado a abandonarlo. El show examina aspectos del movimiento #MeToo desde múltiples perspectivas a medida que surge más información sobre ese hecho. Las temporadas posteriores se centran en otros temas políticos y de actualidad, como la pandemia de COVID-19, la desigualdad racial, el ataque al Capitolio de EE.UU. y la invasión rusa a Ucrania.

La serie recibió 25 nominaciones a los Primetime Emmy, diez a los premios del Sindicato de Actores y nueve nominaciones a los Globos de Oro. Jennifer Aniston y Billy Crudup han sido especialmente elogiados por sus actuaciones: Aniston ganó el premio del Sindicato de Actores a la mejor interpretación femenina en una serie dramática en 2020 y dos nominaciones a los premios Primetime Emmy a la mejor actriz principal en una serie dramática, y Billy Crudup ganó el premio Primetime Emmy al mejor actor de reparto en una serie dramática en 2020 y 2024.