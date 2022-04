Kamasi Washington volverá a presentarse en la Argentina

Luego de su última visita, en el marco de Lollapalooza Argentina 2019, el músico estadounidense Kamasi Washington regresará al país para presentarse el 2 de junio en el Complejo Art Media.

Kamasi Washington es un multiinstrumentista, productor y compositor nacido y criado en Los Ángeles. Su trayectoria artística incluye diferentes proyectos, tales como The Epic, presentado en 2015; Harmony of Difference, un EP encargado originalmente para la Bienal de Whitney, de 2017; y Heaven and Earth, trabajo presentado en 2018 que se encuentra entre los más aclamados de la última década.

A su vez, Washington trabajó en dos películas: As Told To G/D Thyself, un cortometraje que acompaña a Heaven and Earth y que se estrenó en el Festival de Cine de Sundance, en 2019, y el film de concierto Kamasi Washington Live en The Apollo Theatre en asociación con Amazon Music.

En 2019 se presentó por primera vez en Argentina y en 2020, Washington compuso Becoming, para el documental homónimo de Netflix que narró la vida de la exprimera dama de Estados Unidos, Michelle Obama. Fue nominado a los premios Grammy y Emmy por sus contribuciones.

En 2022, lanzó con gran éxito de crítica el single titulado “The Garden Path” con una presentación en vivo de estreno mundial en The Tonight Show. Entre otras cosas, Washington ha realizado giras por todo el mundo y ha colaborado y compartido escenarios con Kendrick Lamar, Florence + The Machine, Herbie Hancock y muchos más.

Antes de su primera visita a la Argentina, el músico habló con LA NACION y reflexionó sobre su música en el contexto actual, además de referirse a sus gustos y pasiones. “Siempre me fascinaron el espacio, la ciencia ficción y el universo. Desde chico mi imaginación fue por ese lado, no sé por qué. Creo que unirlo con el jazz está relacionado con mi espíritu explorador, que es el que tenemos la mayoría de los músicos, ser curioso es algo que forma parte de ser artista. La cuestión africana fue relegada muchas veces a lo largo de la historia , incluso hoy, entonces creo que combinarlo con el futurismo es la manera que tengo para recuperar ideas y texturas que me interesan y que representan tanto un pasado en común como un futuro que muchas veces solo puede realizarse en tu imaginación (risas). Están pasando cosas horribles en el mundo, y espero que mi música pueda contribuir un poco a cambiar eso”, contó en aquel entonces.

