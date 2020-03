Kenny Rogers, la voz que llevó el country al pop

El cantante, que hizo un crossover entre el country y el pop, falleció a los 81 años

Cuando suena la música del tema "The Gambler" ("El jugador") y llega el momento de ese estribillo sabio y manso, el sonido de una voz, la de Kenny Rogers , se hace inconfundible e irrepetible: "You've got to know when to hold 'em / Know when to fold 'em / Know when to walk away / And know when to run".

El famoso estribillo habla primero de los naipes de póquer y después de la actitud que debe tener el jugador. "Tienes que saber cuándo sostenerlos y cuándo doblarlos. Debes saber cuándo alejarte y cuando correr. Nunca cuentes tu dinero cuando te sientes a la mesa. Habrá tiempo suficiente para contar cuando el reparto esté hecho".

Es probable que muchos fanáticos de la música country norteamericana no citen a Kenny Rogers como una de las principales referencias del género en cuestiones de purismo estético. Pero nadie puede dudar de que la versión insuperable que en 1978 hizo Rogers de "El jugador" fue la puerta de acceso o el paso por migraciones para entrar a los Estados Unidos de la música folclórica. De algún modo, Rogers estandarizó algunas corrientes y las hizo permeables tanto para la audiencia de su país como para que un público foráneo -e interesado en la música popular norteamericana que no tenía al rock & roll como raíz germinal- pudiera establecer un punto de partida. Por supuesto que luego aparecerían en ese camino otros nombres, incluso anteriores, generacionalmente. Pero Rogers queda con el mérito de ser el que dio la gran bienvenida, gracias a su popularidad.

Si Dolly Parton fue la embajadora, probablemente Rogers haya sido el embajador. Su muerte, ocurrida ayer, a los 81 años (por causas naturales, fue la aclaración de su manager y de su propia familia, en estos tiempos de pandemia Coronavirus) abrirá los arcones de las discográficas y permitirá revisitar sus grabaciones. Allí se podrá encontrar a uno de esos artistas que mixturaron el country con los sonidos de la música pop y a ese talento para convertir en éxitos a ciertas canciones que, hasta que llegaran a sus oídos, pasaban casi inadvertidas.

Dos datos a tener en cuenta. El primero: "The Gambler", no es un tema que le pertenezca, fue escrito por el músico Don Schlitz, en 1976, cuando tenía apenas 23 años. Schiltz sabía que tenía un buen tema entre manos por eso salió a ofrecerlo en el ambiente musical de Nashville. En 1978 fue grabada por Bobby Bare para su álbum Bare , luego por el propio Schlitz y por Johnny Cash (la incluyó en el LP Gone Girl ). Pero recién fue la versión de Rogers la que la convirtió en un éxito. Tanto Kenny como su productor Larry Butler sabían que tenían entre manos un diamante en bruto, de echo, el disco que estaban grabado llevó el mismo nombre del tema y un arte de tapa que remitía a esta misma historia.

The Gambler, la canción y el disco que lo llevaron a la fama

Al año siguiente llegó al primer puesto del chart de música country. En los rankings de música pop alcanzó puesto 16 y quedó tercera en lo que se denomina Easy Listening Chart (esa música tranquila que suena ascensores de hoteles).En 1980 se llevó la estatuilla del Grammy como Mejor canción country.

Rogers comenzó su carrera en solitario en 1976. Para finales de esa década publicaba dos discos al año. "The Gambler", que grabó al cumplir 40 años, fue el cuarto de esa etapa. Lo curioso es que, aunque muchos lo consideren un músico country, ya en aquel disco cantaba baladas y un soul blanco de la época.

El segundo dato es que por aquellos años también le puso el ojo a un tema llamado "Lady", que Lionel Richie había escrito cuando todavía era integrante del grupo The Commodores. Con su fraseo tejano, Rogers supo trascender con las baladas. Y también habrá que decir que fue un baluarte al momento de poner a la canción que derivaba del country en los andariveles de la música pop. Artistas de este siglo, como la famosísima Taylor Swift, no son parte de una avanzada que cruzó el río del country al pop. Ya en los setenta artistas como Roger y Parton trazaron algunos caminos para esa mixtura que mucho creció en las siguientes décadas, en el gusto medio norteamericano.