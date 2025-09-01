El video viral de Antonio de la Rúa que revivió los rumores de reconciliación con Shakira

La aparición de Antonio de la Rúa en un recital de Shakira volvió a despertar rumores sobre un posible acercamiento entre ambos, más de una década después de que tomaran caminos separados.

El empresario argentino fue filmado mientras la artista interpretaba Días de Enero en el estadio GNP de Ciudad de México, una canción que la colombiana escribió durante la relación que compartieron durante 11 años.

El episodio no fue aislado. En los últimos meses, De la Rúa fue visto en distintos conciertos de la gira mundial de Shakira, compartiendo momentos con el entorno más íntimo de la artista.

También trascendieron encuentros en Miami junto a Milan y Sasha, los hijos de la cantante con Gerard Piqué. A estos gestos se sumó la presencia de la hija de De la Rúa, Zulú, en un show de Buenos Aires a principios de año.

La cantante colombiana Shakira junto al empresario argentino Antonio de la Rúa Captura de pantalla de video de Univision

La relación entre Shakira y Antonio de la Rúa comenzó en el 2000. Además del vínculo amoroso, el hijo del expresidente Fernando de la Rúa se desempeñó como asesor y ayudó a la artista dar el salto definitivo al mercado internacional con el álbum Laundry Service. Durante más de diez años recorrieron juntos escenarios, festivales y alfombras rojas, y se presentaban públicamente como compañeros inseparables.

El final de la relación llegó en 2011 y en un primer momento ambos comunicaron la separación de manera cordial. Sin embargo, la distancia se transformó en conflicto cuando De la Rúa reclamó una millonaria compensación por su participación en la gestión de la carrera de la cantante.

La cantante colombiana Shakira junto al empresario argentino Antonio de la Rúa

Con el paso del tiempo, la tirantez entre ambos cedió: firmaron un acuerdo de paz y la relación volvió a mostrarse cercana, algo que se refleja en la presencia recurrente del empresario en actividades vinculadas a la colombiana.

La vida sentimental de Shakira, sin embargo, no se limitó a su relación con el argentino. Antes de conocerlo, en los años noventa, mantuvo un noviazgo con el actor puertorriqueño Osvaldo Ríos.

Luego, tras separarse de De la Rúa, inició una relación con Piqué, a quien conoció en 2010 durante la grabación del videoclip de Waka Waka, canción oficial del Mundial de Sudáfrica.

La cantante colombiana Shakira junto al exfutbolista español Gerard Piqué Archivo

Con el futbolista español formó pareja durante más de una década y tuvo a sus dos hijos, hasta que en 2022 anunciaron la ruptura en medio de rumores de infidelidad que tuvieron enorme repercusión mediática.

Después de Piqué, los rumores sobre la vida amorosa de Shakira no cesaron. La vincularon con figuras internacionales como el piloto británico Lewis Hamilton y el actor y productor Lucien Laviscount.

Por el momento, ni Shakira ni Antonio de la Rúa hicieron comentarios sobre los rumores de reconciliación.