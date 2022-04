La canción que resistió al éxito efímero, al plagio e incluso al covid: por qué se convirtió en un himno contra la pandemia

“Cuando pierda todas las partidas / Cuando duerma con la soledad / Cuando se me cierren las salidas /Y la noche no me deje en paz / Cuando sienta miedo del silencio / Cuando cueste mantenerme en pie / Cuando se rebelen los recuerdos /Y me pongan contra la pared / Resistiré, erguido frente a todo / Me volveré de hierro para endurecer la piel /Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte /Soy como el junco que se dobla, Pero siempre sigue en pie /Resistiré, para seguir viviendo /Soportaré los golpes y jamás me rendiré / Y aunque los sueños se me rompan en pedazos / Resistiré, resistiré”, se escuchaba cantar a los españoles desde las ventanas y los balcones durante la primera etapa del confinamiento para dar ánimo al resto de la población, aislada en sus hogares, y pronto se convirtió en una de las canciones más buscadas y reproducidas en las plataformas de streaming de España y más allá de sus fronteras también, como un himno de resistencia y superación ante la crisis sanitaria.

“Resistiré” es una canción del Dúo Dinámico que integran los españoles Manuel de la Calva y Ramón Arcusa , y apareció por primera vez en su segundo álbum, En forma (1988). La letra fue escrita por Carlos Toro Montoro, periodista y compositor español, mientras que la música la compuso Manuel de la Calva, y si bien en el momento de su publicación tuvo un éxito discreto, alcanzando un puesto 16 en las listas, con el tiempo se ha popularizado cada vez más, especialmente después de ser incluida en la banda sonora de ¡Átame! (1990), el film de Pedro Almodóvar que cuenta con las actuaciones de Antonio Banderas, Victoria Abril y Loles León . La canción adquiere un significado especial hacia el final de la película, cuando los protagonistas se alejan en un auto que los transporta a una nueva y esperanzada etapa de sus vidas.

De arreglos sencillos y estribillo pegadizo, en los últimos tiempos se convirtió en un mensaje de esperanza contra el coronavirus, un himno de fortaleza que volvió con mucha fuerza. Con tal motivo, el 1 de abril de 2020 Cadena 100 lanzó como sencillo una nueva versión de artistas de España titulada “Resistiré 2020″ (disponible en YouTube), a beneficio de Cáritas, con la participación de Álex Ubago; Álvaro Soler; Andrés Ceballos; Andrés Suárez; Blas Cantó; Carlos Baute, Conchita, David Bisbal, David Otero, David Summers, Dani Marco, Diana Navarro, ELE, Georgina, India Martínez, Iván Torres, José Mercé, Manuel Carrasco y Melendi . Incluso tuvo su propia versión en México, con figuras como Gloria Trevi, Lila Downs, Belinda y Bronco .

Celeste Cid y Pablo Echarri protagonizaron la exitosa ficción Resistiré que habría, como no podía ser de otra manera, con la canción española

En la Argentina la hicieron varios intérpretes, desde Estela Raval a la versión punk de Attaque 77. Y fue la cortina de la homónima telenovela de Telefe que protagonizaron Pablo Echarri y Celeste Cid, en 2003.

En pocos meses aumentó las reproducciones en Spotify en más de un 435 por ciento desde el 15 de marzo de 2020, después de que comenzasen a circular publicaciones en las redes sociales de la gente cantándolo en sus balcones, y en las primeras semanas del confinamiento trepó rápidamente al número 1 de descargas en iTunes. Sus autores cedieron los derechos de la canción a la Comunidad de Madrid para su uso en campañas institucionales mientras durara el estado de alarma por el coronavirus.

Incluso la Infanta Elena, hija mayor del Rey Juan Carlos y uno de los miembros de la Realeza española que más muestras de apoyo ha dado hacia el personal médico, cantó “Resistiré” para luego subirlo a YouTube como una muestra más de solidaridad.

¿Resiste al plagio?

Como sucede con tantas canciones exitosas, aquí tampoco faltaron las sospechas de algún plagio. Muchos señalaron las similitudes con “I Will Survive”, la exitosa canción compuesta por Dino Fekaris y Freddie Perren que habría de grabar en 1978 Gloria Gaynor. Si bien es difícil descartar que el Dúo Dinámico se hubiese inspirado en aquella canción, ganadora de un Grammy a la mejor grabación de Música disco en 1980, las letras van por carriles diferentes. En el caso de la canción interpretada por la cantante de Nueva Jersey habla de una desilusión amorosa tras ser abandonada por su pareja y fue grabada luego de un accidente de la artista, mientras que en el caso de la agrupación española Dúo Dinámico el tema es más universal, sobre las adversidades de la vida en general.

“Es una canción que nació redonda. No hay una frase vana en todo el texto. Resume la debilidad humana, pero a la vez teñida con esa esperanza que nos hace vivir y ganar a la adversidad en el día a día”, sostuvo por su parte Ramón Arcusa, integrante del Dúo Dinámico.

En ese sentido, el autor de la letra, Carlos Toro -quien lleva compuestas alrededor de 800 temas para varias estrellas como Paulina Rubio y Marta Sánchez-, sostuvo que aunque la canción puede ser apropiada en un contexto de conflictos sociales o circunstancias adversas como es el caso de la pandemia, su inspiración fueron circunstancias personales y emocionales que debió sortear en el transcurso de su vida.

“Me llamó Manuel de la Calva, uno de los integrantes del dúo, con su eterno entusiasmo para decirme que tenía una idea para una canción. Le había impactado una frase escuchada a Camilo José Cela: ‘El que resiste, gana’. Quería que compusiésemos algo en esa dirección”, contó el autor en una entrevista sobre cómo había surgido la idea original, que luego devendría en un gran éxito.

Dúo Dinámico

Y aunque admite ser un pesimista “recalcitrante”, asegura que siempre encuentra brotes de esperanza. “Al margen del orgullo legítimo que podamos tener Manolo y yo como autores, la canción ya nos ha sobrepasado, ahora pertenece al país, a esos miles de ciudadanos que independientemente del sexo, ideología o religión la han adoptado como suya. Es el himno oficial de la resistencia al virus. Las leyes de la vida son muy duras, por eso no quería que la canción mintiese. Pero luego hay un canto a la esperanza. La vida hay que vivirla, aunque haya muchos momentos amargos. En la vida hay más fracasos que triunfos, pero si el porcentaje de triunfos es razonable, merece la pena”, concluye Toro.