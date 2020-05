Twenty One Pilots, el dúo de Tyler Joseph y Josh Dun, acaba de estrenar nueva canción; su cuarentena creativa y el recuerdo del público argentino tras esa noche mágica de Lollapalooza 2019 Crédito: Warner Music

Joaquín Vismara Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de mayo de 2020 • 00:03

En el universo de Twenty One Pilots , todo parece ser producto de un plan en el que cada detalle está calculado. Trench , su último disco de estudio a la fecha, incluía un arco conceptual que abarcaba sus canciones y sus videos, hasta la estética elegida por el dúo para subirse al escenario. Finalizada la gira mundial que tuvo al grupo como cierre de la primera jornada de Lollapalooza Argentina 2019 , ninguno de los dos integrantes del grupo tenía en su agenda volver tan rápido al ruedo, pero la pandemia de coronavirus los obligó a cambiar de planes.

"Esta canción surgió muy rápido, fue una reacción a todo lo que está pasando", dice el cantante, compositor y multi instrumentista Tyler Joseph sobre "Level of Concern" (traducible como "nivel de preocupación"), el single que Twenty One Pilots grabó con la misma urgencia que lo publicó: el 9 de abril. Para que quede claro que todo se realizó respetando el aislamiento, en el clip de la canción el dúo (que completa el baterista Josh Dun ) trabaja el tema enviándose por correo un pendrive en el que cada uno filma sus partes, sobre las que luego el otro agrega las suyas al recibir el sobre de vuelta.

"Fue bastante parecido a como solíamos hacer música cuando éramos una banda chica. Escribías una canción, la grababas y la publicabas. De repente fue divertido poder hacer algo con esa inmediatez", dice Joseph sobre el tema, cuyas ganancias están destinadas a un fondo económico para personal técnico de shows en vivo, una pata de la industria que todo parece indicar deberá permanecer en pausa por bastante tiempo.

-Siempre dio la impresión de que Josh y vos necesitan estar en el mismo espacio físico para poder trabajar juntos. ¿Cómo fue tener que hacerlo a la distancia esta vez?

-Fue un desafío, pero al mismo tiempo aprendimos a lidiar con un montón de cosas que nos van a servir incluso al final de esta cuarentena. Josh tiene un estudio en su casa en donde puede grabar con su batería, y esta es la primera vez que lo podemos usar para armar un tema con eso. Que él pudiera mandar sus partes fue buenísimo: nos forzó a aprender cómo trabajar de una manera nueva que seguro nos servirá en el futuro.

-Cuando anunciaste en Twitter que tenían una canción nueva, dijiste que era la primera vez que componías en la guitarra eléctrica. Suena raro para una banda de rock.

-Sí, solíamos ser anti-guitarras. Usábamos cualquier instrumento menos eso. Para mí fue un paso natural porque aprender un instrumento nuevo te inyecta de energía como compositor, sabiendo que hay nuevas canciones dentro de ese instrumento y tratar de descifrar su código es algo que me inspira muchísimo. Planeo mantener ese instrumento en mi arsenal y todavía estoy aprendiendo. No soy un guitarrista virtuoso, soy bastante básico, pero todo lo que hago en él es nuevo y es mío, y eso mismo lo hace único.

"Cambiar pañales y cortar uñas son las nuevas tareas en las que me destaco", cuenta Tyler Joseph, padre de una niña de tres meses Fuente: Archivo - Crédito: Soledad Aznarez

-¿Y por qué tenían ese rechazo a la guitarra en el grupo?

-Creo que fue porque nunca pudimos encontrar un guitarrista para nosotros. Todos tocaban en otras bandas mientras nosotros estábamos armando la nuestra. Es difícil armar una banda y congeniar con el tipo adecuado de gente. Josh y yo no sentíamos que estuviéramos conociendo a nadie con quien conectásemos, ni a nivel personal ni de amistad, y siempre sentimos que para trabajar con alguien teníamos que tener cierta química. Creímos en eso desde el principio, y porque nunca conocimos a nadie que tocase la guitarra y tuviese onda con nosotros, sentimos que no necesitábamos uno. Y cuando empezamos estábamos rodeados de todas bandas con guitarras, y de repente salíamos nosotros y poníamos al baterista de frente al público con un piano al lado. La gente no entendía nada y nos gustaba esa sensación.

-Ese cambio también generó un giro impensado en Twenty One Pilots, porque ésta es quizás la primera canción bailable de su repertorio.

-No creo que esto aplique a las canciones que estoy escribiendo o que van a salir después, pero tuvo que ver con la simplicidad y la esperanza de un tema como este. Era importante hacer algo así, había que decirlo, y que estuviera ligado a una organización benéfica fue algo apasionante, porque permite ayudar a miembros de nuestro staff que trabajan detrás de escena en la música en vivo. Se sentía bien hacer algo así de urgente, y me di cuenta que, mientras más me aferro a una canción, más compleja se pone, y por eso muchas veces nuestros temas tienen tantos giros y vueltas con climas distintos. Esta vez quería escribirla, no pensar demasiado y publicarla, y eso es lo que terminó siendo.

-Las ganancias de "Level of Concern" van a ir a Crew Nation, una ONG destinada a ayudar económicamente al personal técnico de la industria de espectáculos en vivo. ¿Cómo creés que seguirán los shows en vivo, de ahora en más?

-Supongo que mucha gente cree que porque estoy en esa industria sé algo que ellos no, pero lo cierto es que cada aspecto de la industria musical en vivo es día a día. Estamos aprendiendo algo nuevo cada día, retrasando o posponiendo fechas o incluso cancelando festivales. Estamos esperando y reaccionando a ver cómo se desenvuelve esto. La gente que trabaja en esta industria está desolada, porque no sabe cuándo vuelven los shows. Las giras están en la nada, y la vida y la habilidad para ganar dinero están completamente congeladas. Así que tenía mucho sentido para Josh y para mí aliarnos con Crew Nation y mandar las ganancias de nuestro tema para ayudar a esta gente. La música en vivo seguramente sea lo último en volver a la normalidad, pero realmente espero que no cambie demasiado en cómo solía ser, porque es una de las cosas más poderosas que podés experimentar.

Cuando sos de una banda de los Estados Unidos, asumís que te deben conocer en todo el mundo, y muchas veces no es así

-De hecho, su relación con la Argentina está relacionada con eso. Estuvieron dos veces en el país como parte de Lollapalooza, en 2016 y 2019. La primera vez fueron una banda más de la grilla y en la segunda fueron los encargados de cerrar una jornada. ¿Cómo explicarías ese crecimiento?

-No sé exactamente qué pasó, sí sé que todo tiene que ver con nuestros seguidores. Ellos hicieron algo que nos elevó, hacen algo por nosotros casi todos los días que hace que sintamos que podamos encontrarnos con ellos donde sea que estén y compartir su nivel de emoción y expectativa, y tratar de estar a la altura. Fueron shows increíbles y no me los olvidaré jamás. De hecho me animo a decir que esas experiencias me cambiaron. No podés pararte frente a esa cantidad de gente sin que eso te afecte. Fue un honor poder hacer eso, y encima en otro país. Cuando sos de una banda de los Estados Unidos, asumís que te deben conocer en todo el mundo, y muchas veces no es así. Entonces que te acepten de esa manera es increíble: somos extranjeros que llegan esperando que entiendan de dónde venimos y cuál es nuestro punto de vista, y que ellos puedan aceptarlo y lo celebren así es maravilloso.

"Si no éramos capaces de publicarla ahora, después no hubiera tenido sentido", dice Joseph sobre la nueva canción, cruzada por la problemática del aislamiento social Crédito: Warner Music

-Más allá de lo que lo inspiró, ¿pensás que este single es el comienzo de una nueva etapa para el grupo?

-Era ahora o nunca. Si no éramos capaces de publicarla ahora, después no hubiera tenido sentido. Era una cuestión de timing , y no estoy del todo seguro de si es el primer paso hacia un disco o qué. Lo que sí sé es que necesitaba salir ahora, había que disparar primero y recién después hacer las preguntas. Sí puedo decir que el estilo en la canción no es para nada un indicador del tipo de música en la que estoy trabajando en este momento, y creo que nuestros fans entienden eso. Si escuchás una sola canción nuestra no hay manera de que puedas decir que nos entendés, porque siempre sentimos que nuestro género es algo que fluye y se mueve en muchas direcciones. Supongo que es más difícil de entender para algunas personas, pero nuestros fans lo entienden.

-¿Adquiriste algún talento extra musical durante esta cuarentena?

-Me convertí en un muy buen cortador de uñas de bebés de dos meses (suelta una carcajada). Mi hijita tiene ya tres meses, y me tomé mucho de este tiempo para estar con ella, aprender sobre ella y cómo cuidarla. Estaría mintiendo si no dijera que mi mujer hace gran parte del trabajo, pero me gusta acompañar y aprender a lo largo del proceso. Cambiar pañales y cortar uñas son las nuevas tareas en las que me destaco.