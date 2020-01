La electrónica se muda a Mar del Plata

El dúo italiano Tale of Us se presentó en la apertura de la temporada marplatense, en Mute

Catalina Greloni Pierri SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de enero de 2020 • 19:48

A las dos y media de la madrugada del sábado y, después del set envolvente y progresivo de Mariano Mellino, uno de los DJ argentinos de mayor rotación internacional y crecimiento, llegó el turno del dúo Tale of Us, que impuso un groove potente y agresivo ante una multitud que no paró de bailar hasta el amanecer y bajo la lluvia, en un buen augurio de principio de temporada.

Tale of Us inauguró la primera de cuatro fechas de Live Your Music, la plataforma de Heineken que volvió a elegir a Mute, en Mar del Plata, como núcleo de la movida electrónica en la costa atlántica. Con la temperatura creciendo muy lentamente, los italianos Carmine Conte y Matteo Milleri transformaron la arena de Mute en una pista de baile electrónica inmensa, que se vio amenazada por un manto de nubes constante.

Los italianos comenzaron un 2020 agitado en Punta del Este al segundo día de enero, para bajar este fin de semana a Mar del Plata con ritmos oscuros y, más tarde, continuar su viaje emocional y experimental por Tulum, San Pablo y la fiesta Resistance, en Miami. Tanto para Mute como para la pareja de disc jockeys, este promete ser un año bastante agitado.

Tale of Us en el ciclo Live Your Music

Contenidos por el parador del balneario, el Heineken Sight Beach desde donde la marca fomentó el consumo responsable con choperas de agua y el vallado que llegaba hasta unos metros antes del mar, más de 10.000 personas bailaron hasta el amanecer. Los asistentes, de shorts, anteojos y el gllitter y strass infaltable entre las más jóvenes, se descalzaban para poder conectar con la música y el suelo, en una noche que incluyó una suave lluvia refrescante en su cierre, pero que no alejó a nadie de la pista a cielo abierto.

Avanzando constantemente a 120 bpm, Conte y Milleri explotaron tracks del compilado Realm Of Consciousness, contenidos en un escenario de pantallas led que cambiaba de color, incrustado en un andamiaje industrial maximalista, acompañado de luces móviles e intermitentes, diseñadas por el arquitecto y escenógrafo Sergio Lacroix.

Las proyecciones detrás de Karm y Matteo, en circuito cerrado, funcionaron como amplificadores de paisajes sonoros y ritmos exuberantes, al igual que de las emociones de los artistas, que se veían proyectados entre nubes de humo y trazos abstractos y minimal que aparecían en destellos azul y plata.

La fiesta del dúo instalado en Berlín fue el puntapié musical de una temporada marplatense que promete un derrotero de grandes shows internacionales durante todo enero. El sábado próximo será el turno de los británicos Sasha & John Digweed, seguido por sus compatriotas Above & Beyond, el 18 de enero. Para completar la agenda de enero, el sábado 25 Colombo y Cuartero calentarán la arena para que el alemán de incógnito, Claptone, cierre la temporada, a puro techno y misterio.

Para los otros públicos también hay propuestas más bailables y cercanas al reggaeton y al trap, como la Smile Festival, el 10 de enero, que tiene a Duki, Bizarrap y Color como headliners, además de la fiesta Mega Bresh y el Festival Conga Arena.