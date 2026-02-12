Vuelve al país: el reconocido festival que apuesta nuevamente a Buenos Aires este fin de semana largo de Carnaval

Este fin de semana largo por Carnaval se lleva a cabo Ultra Buenos Aires, entre el 14 y 15 de febrero. Se trata de uno de los festivales de música electrónica más famosos del mundo que lleva varios años haciendo ediciones en la ciudad argentina. Por sus cuatro escenarios pasarán diferentes DJs reconocidos a nivel mundial. En ese sentido, muchas personas se preguntan cómo es la grilla completa y cómo sacar las entradas.

Ultra Buenos Aires

El Ultra Music Festival es uno de los festivales de música electrónica más icónicos del mundo, fundado en 1999 por Russell Faibisch y Alex Omes. Se hace principalmente en Miami, pero tiene ediciones en distintas partes del mundo, como Ucrania, Brasil y Japón. Se enfoca en el house, techno y trance con una gran producción.

Se empezó a hacer en la Capital Federal a mediados de los 2010. Sin embargo, hubo una pausa donde se dejó de realizar en la Argentina por 10 años. En 2025, fue la vuelta oficial del evento a nuestro país y este año apostó por una sexta edición en Buenos Aires.

Dónde es Ultra Buenos Aires 2026

Al igual que en sus últimas cuatro ediciones, el Ultra Buenos Aires 2026 se realiza en el Parque de la Ciudad. Este se encuentra entre los barrios porteños Villa Lugano y Soldati, precisamente en Av. Fernández de la Cruz 4000.

Para llegar allí, se puede viajar en colectivo con las líneas 101, 114, 143, 150 y algunos ramales del 115. También está disponible el Premetro, en el cual hay que bajar en la estación Parque de la Ciudad, que está a unos cinco minutos caminando del ingreso principal.

La grilla completa del Ultra Buenos Aires 2026

Zedd es uno de los headliners de Ultra buenos Aires 2026

Los headliners de este año son 999999999, Above & Beyond, Alesso, CamelPhat, Charlotte de Witte, deadmau5, Dom Dolla, Indira Paganotto, Jamie Jones, Joseph Capriati, Mau P, Kevin de Vries, Klangkuenstler, KSHMR, Massano, Richie Hawtin, Steve Angello y Zedd.

Estos son los artistas que tocan el sábado 14 de febrero en el festival, según el escenario y el horario:

Horario Ultra Main Stage Resistance Resistance² Ultra Park Stage 04:00 PM Luana Pabels Milena Adamis B2B Dist E/Tape 04:30 PM — Gulp Prada2000 — 05:00 PM — O.Bee B2B Tomas Station — — 05:05 PM Inda Jani — — — 05:15 PM — — — Greta Meier 05:30 PM — — JXXXO — 06:10 PM Lolu Menayed — — — 06:30 PM — Mita Gami Klangkuenstler — 06:35 PM — — — Malena Narvay Live 07:20 PM La Cintia — — — 07:40 PM — — — Jay de Lys 07:45 PM — Carlita — — 08:00 PM — — Patrick Mason — 08:30 PM KSHMR — — — 09:00 PM — Cloonee — — 09:10 PM — — — Miguel Bastida 09:30 PM — — Indira Paganotto — 09:55 PM Steve Angello — — — 10:30 PM — Joseph Capriati B2B Mau P — — 10:50 PM — — — Peces Raros Live 11:00 PM — — 999999999 — 11:20 PM Dom Dolla — — — 12:30 AM — Jamie Jones Fantasm Kolombo B2B Fran Bortolossi 12:45 AM Zedd — — —

En tanto, este es el lineup del domingo 15 de febrero, por escenario y horario:

Horario Ultra Main Stage Resistance Resistance² Ultra Park Stage 04:00 PM Jorge Savoretti Andres Koller Stjepanek B2B Agustín Giri E/Tape 05:00 PM — Elio Riso Temple Gate — 05:05 PM Nacho Scoppa — — — 06:00 PM — Victoria Engel B2B Nicolas Taboada Bob Tosh Los Refrescos Live 06:10 PM Franco BA — — — 07:00 PM — Space 92 x Popof Emiliano Demarco B2B Eze Ramirez — 07:20 PM Muter — — — 07:40 PM — — — Tomas Station 08:00 PM — Anfisa Letyago Agents of Time — 08:30 PM Apashe — — — 09:20 PM — — — Benji Dialog Live 09:30 PM — Enrico Sangiuliano Camelphat — 09:55 PM deadmau5 — — — 11:00 PM — Richie Hawtin Kevin de Vries O.Bee 11:20 PM Above & Beyond — — — 12:30 AM — Charlotte de Witte Massano DJ Karen B2B Lolo Gasparini 12:45 AM Alesso — — —

deadmau5 también participa del Ultra Buenos Aires 2026 Prensa

Cuánto salen las entradas del Ultra Buenos Aires 2026 y cómo comprarlas

Aún siguen disponibles entradas a la venta para el Ultra Buenos Aires 2026. Según el sitio oficial del evento, estos son los montos:

Pase de los dos días general : $285.000

: $285.000 Campo VIP para los dos días: $400.000

Estos valores de los tickets pueden ser mayores por el recargo de la ticketera. Vale aclarar que solo pueden ingresar mayores de 18 años al festival.

A continuación, el paso a paso para comprar las entradas de Ultra Buenos Aires 2026:

Ingresar a la página oficial de Ultra Buenos Aires 2026 y dirigirse a la sección “Tickets”. Allí muestra el “tier” y las entradas disponibles. Al seleccionar la opción deseada, será redirigido a la ticketera Bombo.

Seleccionar el tier y entradas disponibles y hacer click en “Comprar”.

Completar perfil (nombre, DNI, contacto), elegir el método de pago y confirmar la compra. Se recibe la entrada de forma digital en formato de código QR para ambos días por mail o la app de Bombo.