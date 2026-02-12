Vuelve al país: el reconocido festival que apuesta nuevamente a Buenos Aires este fin de semana largo de Carnaval

En la nueva edición de Ultra Buenos Aires se presentarán reconocidos DJs a nivel mundial, como Alesso, deadmau5, Massano y Zedd, entre otros
- 3 minutos de lectura'
Este fin de semana largo por Carnaval se lleva a cabo Ultra Buenos Aires, entre el 14 y 15 de febrero. Se trata de uno de los festivales de música electrónica más famosos del mundo que lleva varios años haciendo ediciones en la ciudad argentina. Por sus cuatro escenarios pasarán diferentes DJs reconocidos a nivel mundial. En ese sentido, muchas personas se preguntan cómo es la grilla completa y cómo sacar las entradas.
El Ultra Music Festival es uno de los festivales de música electrónica más icónicos del mundo, fundado en 1999 por Russell Faibisch y Alex Omes. Se hace principalmente en Miami, pero tiene ediciones en distintas partes del mundo, como Ucrania, Brasil y Japón. Se enfoca en el house, techno y trance con una gran producción.
Se empezó a hacer en la Capital Federal a mediados de los 2010. Sin embargo, hubo una pausa donde se dejó de realizar en la Argentina por 10 años. En 2025, fue la vuelta oficial del evento a nuestro país y este año apostó por una sexta edición en Buenos Aires.
Dónde es Ultra Buenos Aires 2026
Al igual que en sus últimas cuatro ediciones, el Ultra Buenos Aires 2026 se realiza en el Parque de la Ciudad. Este se encuentra entre los barrios porteños Villa Lugano y Soldati, precisamente en Av. Fernández de la Cruz 4000.
Para llegar allí, se puede viajar en colectivo con las líneas 101, 114, 143, 150 y algunos ramales del 115. También está disponible el Premetro, en el cual hay que bajar en la estación Parque de la Ciudad, que está a unos cinco minutos caminando del ingreso principal.
La grilla completa del Ultra Buenos Aires 2026
Los headliners de este año son 999999999, Above & Beyond, Alesso, CamelPhat, Charlotte de Witte, deadmau5, Dom Dolla, Indira Paganotto, Jamie Jones, Joseph Capriati, Mau P, Kevin de Vries, Klangkuenstler, KSHMR, Massano, Richie Hawtin, Steve Angello y Zedd.
Estos son los artistas que tocan el sábado 14 de febrero en el festival, según el escenario y el horario:
|Horario
|Ultra Main Stage
|Resistance
|Resistance²
|Ultra Park Stage
04:00 PM
Luana
Pabels
Milena Adamis B2B Dist
E/Tape
04:30 PM
—
Gulp
Prada2000
—
05:00 PM
—
O.Bee B2B Tomas Station
—
—
05:05 PM
Inda Jani
—
—
—
05:15 PM
—
—
—
Greta Meier
05:30 PM
—
—
JXXXO
—
06:10 PM
Lolu Menayed
—
—
—
06:30 PM
—
Mita Gami
Klangkuenstler
—
06:35 PM
—
—
—
Malena Narvay Live
07:20 PM
La Cintia
—
—
—
07:40 PM
—
—
—
Jay de Lys
07:45 PM
—
Carlita
—
—
08:00 PM
—
—
Patrick Mason
—
08:30 PM
KSHMR
—
—
—
09:00 PM
—
Cloonee
—
—
09:10 PM
—
—
—
Miguel Bastida
09:30 PM
—
—
Indira Paganotto
—
09:55 PM
Steve Angello
—
—
—
10:30 PM
—
Joseph Capriati B2B Mau P
—
—
10:50 PM
—
—
—
Peces Raros Live
11:00 PM
—
—
999999999
—
11:20 PM
Dom Dolla
—
—
—
12:30 AM
—
Jamie Jones
Fantasm
Kolombo B2B Fran Bortolossi
12:45 AM
Zedd
—
—
—
En tanto, este es el lineup del domingo 15 de febrero, por escenario y horario:
|Horario
|Ultra Main Stage
|Resistance
|Resistance²
|Ultra Park Stage
04:00 PM
Jorge Savoretti
Andres Koller
Stjepanek B2B Agustín Giri
E/Tape
05:00 PM
—
Elio Riso
Temple Gate
—
05:05 PM
Nacho Scoppa
—
—
—
06:00 PM
—
Victoria Engel B2B Nicolas Taboada
Bob Tosh
Los Refrescos Live
06:10 PM
Franco BA
—
—
—
07:00 PM
—
Space 92 x Popof
Emiliano Demarco B2B Eze Ramirez
—
07:20 PM
Muter
—
—
—
07:40 PM
—
—
—
Tomas Station
08:00 PM
—
Anfisa Letyago
Agents of Time
—
08:30 PM
Apashe
—
—
—
09:20 PM
—
—
—
Benji Dialog Live
09:30 PM
—
Enrico Sangiuliano
Camelphat
—
09:55 PM
deadmau5
—
—
—
11:00 PM
—
Richie Hawtin
Kevin de Vries
O.Bee
11:20 PM
Above & Beyond
—
—
—
12:30 AM
—
Charlotte de Witte
Massano
DJ Karen B2B Lolo Gasparini
12:45 AM
Alesso
—
—
—
Cuánto salen las entradas del Ultra Buenos Aires 2026 y cómo comprarlas
Aún siguen disponibles entradas a la venta para el Ultra Buenos Aires 2026. Según el sitio oficial del evento, estos son los montos:
- Pase de los dos días general: $285.000
- Campo VIP para los dos días: $400.000
Estos valores de los tickets pueden ser mayores por el recargo de la ticketera. Vale aclarar que solo pueden ingresar mayores de 18 años al festival.
A continuación, el paso a paso para comprar las entradas de Ultra Buenos Aires 2026:
Ingresar a la página oficial de Ultra Buenos Aires 2026 y dirigirse a la sección “Tickets”. Allí muestra el “tier” y las entradas disponibles. Al seleccionar la opción deseada, será redirigido a la ticketera Bombo.
Seleccionar el tier y entradas disponibles y hacer click en “Comprar”.
Completar perfil (nombre, DNI, contacto), elegir el método de pago y confirmar la compra. Se recibe la entrada de forma digital en formato de código QR para ambos días por mail o la app de Bombo.
