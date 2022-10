Coldplay, a precio low cost: cuándo, cómo y dónde sacar las entradas a $2800

escuchar

Las diez presentaciones que Coldplay dará en el Estadio Monumental el 25, 26, 28 y 29 de octubre y el 1, 2, 4, 5, 7 y 8 de noviembre como parte de su gira Music of the Spheres venderán entradas extra debido a una ampliación de la sede y “ajustes de la producción”, como contaron del equipo oficial. Además, habrá nuevos tickets “low cost” con un precio especial de 2800 pesos que podrán conseguirse en las próximas horas.

Estos nuevos tickets tendrán dos fechas diferentes de lanzamiento: desde las 10, ya pueden buscarse las entradas extra para las diez fechas a través de la plataforma All Access, con los mismos costos de los 550.000 lugares que fueron vendidos antes de que se agotaran las localidades que ahora se abrieron un poco más.

Por otro lado, las nuevas entradas “low cost”, también llamadas Infinity tickets, a 2800 pesos estarán disponibles a partir del viernes 21, también a través de la plataforma All Access. Tendrán un cargo extra por costos de servicio y podrá adquirirse solo un par de entradas, que estarán ubicadas en asientos contiguos.

La gira Music of the Spheres de Coldplay los convertirá en la banda con más shows consecutivos en el Estadio Monumental

Según dice el portal oficial de la banda británica, “la ubicación de los asientos es seleccionada al azar según la sede y sólo será revelada cuando la persona pase a retirar las entradas antes del concierto”. De esta forma, se agrega una cuota de suspenso a un plan que, según las directivas del grupo, debe ser de a dos.

Otra novedad del recital es que se confirmó que la artista nacional invitada como telonera será Zoe Gotusso, la recordada mitad del grupo Salvapantallas que también sumó a su repertorio Mi Primer Día Triste, su primer disco solista, que fue editado en 2020 y ganó el premio Martín Fierro al mejor álbum de un artista de pop.

De esta forma, ya se terminan de definir los últimos detalles de un verdadero evento musical que ocupará durante diez días el césped del Estadio Monumental. Las noticias que confirman la realización del concierto son un alivio para los cientos de miles de fanáticos que sacaron sus entradas en la Argentina y habían tenido un susto momentáneo luego de que por una afección en la voz del cantante Chris Martin Coldplay suspendiera sus shows previos en Brasil.

Pero desde el grupo salieron a calmar al público local confirmando las fechas, que ya rompieron récords: con más de 550.000 entradas vendidas, el grupo inglés es la banda con más cantidad de conciertos en el Monumental, destronando a Roger Waters y a su muro (realizó nueve conciertos).

La banda también confirmó que sus conciertos del viernes 28 y sábado 29 serán transmitidos a todo el mundo; en nuestro país podrán ser vistos en vivo en salas de los complejos Hoyts, Cinépolis y Cinemark.

Chris Martin y sus músicos están en plena gira de promoción de su último y aclamado disco, Music of the Spheres, donde el cantante se sumerge e imagina cómo es la música del resto de la galaxia, y que tiene entre sus temas “My Universe”, con la banda coreana BTS, canción que se convirtió en hit a poco de ser lanzada.

LA NACION