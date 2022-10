Todo listo para el debut de Coldplay: a qué hora se abren las puertas de River y todo lo que hay que saber antes de ir al Monumental

Antes de la banda de Chris Martin se presentarán la argentina Zoe Gotusso y la norteamericana H.E.R.

Este martes comienza la saga de 10 conciertos que la banda británica Coldplay dará en el estadio de River Plate. ¿Qué se puede esperar? En principio, entre dos horas y dos horas y cuarto de show con muchos hits de distintas épocas del grupo liderado por Chris Martin, con el guiño a su último disco y motivo principal de su tour mundial, Music Of The Spheres.

Se sabe que este tipo de espectáculos internacionales de estadio suele mostrar funciones muy parecidas entre sí, por estar muy detalladamente guionadas. Los distintos países por donde pasará un artista (en el tramo europeo de su gira o en el sudamericano) suelen tener la misma extensión de tiempo y repertorio. Sin embargo, la parafernalia de Coldplay no pasa por grandes decorados, coreografías ni cambios de vestuario, por eso hay grandes posibilidades de que durante las dos semanas y media que Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion permanezcan en Buenos Aires irán buscando matices para cada uno de sus conciertos. Y sorpresas. De hecho, para la función del próximo viernes, que será transmitida al mundo y se verá en cines, incluso de Buenos Aires, Coldplay tendrá un invitado especial, Jin (Kim Seokjin), integrante del grupo k-pop BTS.

Accesos al estadio de River Plate según ubicación

Para quienes tengan el privilegio de ir al primer show de la serie, este martes las puertas del Estadio de River se abrirán a las 17. Siempre es conveniente ir con tiempo porque el ingreso, por los cortes de calles y la acumulación de gente en los accesos, puede llevar más tiempo de lo previsto. Para los madrugadores, la producción local de los shows adelantó que a las 19.15 ya se pondrá en movimiento el escenario con la primera artista invitada, que será Zoe Gotusso, La cantante cordobesa hará la apertura de esta previa con un show de alrededor de media hora. Luego será el turno de H.E.R.

Para quienes no sepan de quién se trata, H.E.R, (acrónimo de Having Everything Revealed, algo así como “teniéndolo todo claro”) es el seudónimo de Gabriella Wilson, nacida hace 25 años en la ciudad de Vallejo, California. Sus comienzos, cuando todavía utilizaba su nombre de pila, fueron en Radio Disney’s The Next BIG Thing, en el 2009. Ya con apenas 14 años firmó un contrato con RCA Records y publicó su primer single, “Something To Prove”. Dos años después se convirtió en H.E.R. y lanzó un EP llamado Volume 1. Fueron varios los E.P que lanzó hasta darle forma a un álbum completo.

Entre sus mayores logros se encuentra el premio Oscar que ganó con “Fight for You”, tema que fue escrito para la película, de 2021, Judas y el Mesías Negro, que se impuso en la categoría Mejor canción original. También acumula varios premios Grammy. Su más reciente álbum es Back of My Mind. H.E.R. tendrá la oportunidad de compartir sus canciones con el público local a partir de las 20.

A las 21.15 finalmente se podrá ver a Coldplay sobre el escenario . La banda inglesa viene de una pausa de varias semanas por la salud de su cantante. Martin fue diagnosticado con “una afección pulmonar grave”, aunque no se dieron detalles al respecto. Por ese motivo se debió reprogramar los shows agendados en Brasil. La saga argentina nunca estuvo en duda, pero eso no evitó la preocupación de los fans locales y de todos aquellos que compraron su entrada pensando en que Coldplay es uno de los eventos del año al que hay que asistir .

A pesar de que las entradas se agotaron rápidamente, el último viernes se habilitaron nuevas ubicaciones en el monumental de Núñez, a tan solo 2800 pesos más costos por servicio. Denominadas como Infinity tickets, estuvieron disponibles a través de la plataforma All Access.

Coldplay en acción, durante su show en Santiago de Chile @coldplaycl

Si estas entradas se convirtieron en una segunda chance para los que no compraron tickets en las primeras etapas, los que no tuvieron manera de adquirir en ninguna instancia al menos podrán ver al grupo en la pantalla grande. Lo que propone Coldplay con su show del 28, el tercero de la serie Monumental es hacer una transmisión global antes de la pausa de su gira, que recién retomará el año próximo y con los shows pospuestos en Brasil. Para ese concierto especial contará con la presencia de Jin, del grupo de K-pop BTS, quien acompañará a Coldplay en las fechas del 28 y el 29 de octubre para interpretar “The Astronaut”, la canción coescrita entre los artistas que es parte de Music of the Spheres. El show podrá verse en directo en salas de los complejos Hoyts, Cinépolis y Cinemark.

Para este tipo de reuniones suele haber productoras, compañías discográficas y managers detrás. En este caso pudo haber sido así, aunque para darle un toque menos formal al asunto se hizo una invitación por las redes sociales. “¿Te gustaría venir a la Argentina la semana que viene y cantar en vivo con nosotros ‘The Astronaut’?”, le consultó Martin a Jin. “Tenemos un show en vivo el 28 de octubre y si estuvieras ahí podríamos tocar la canción por primera vez”, agregó. La respuesta fue inmediata: “Interpretar esta canción en Argentina suena increíble. Voy a hacer todo lo posible para que suceda, porque sos mi superestrella”, respondió el surcoreano.

Coldplay en el Único de La Plata, en 2016 FERNANDO MASSOBRIO

El 8 de noviembre se cerrará en River Plate el tramo sudamericano de esta gira (los muchachos y su gran troupe tendrán tiempo para volver a casa y ver el Mundial). El tour recién retomará su agenda de shows en marzo, con los conciertos suspendidos en Brasil, que también son diez, pero en distintas ciudades: San Pablo, Curitiba y Río de Janeiro. En abril, el viaje seguirá en Europa. Tienen agendadas treinta actuaciones en ciudades de Portugal, España. Suecia, Países Bajos, Dinamarca, Italia y el Reino Unido. La gira mundial tiene fechas hasta la segunda quincena de julio de 2023.

Un viejo romance

La primera visita de Coldplay a la Argentina fue en 2007, cuando ofreció tres conciertos en el Teatro Gran Rex. En 2009 regresó para presentar el álbum Viva la Vida or Death and All His Friends, en una plaza mucho más grande, River Plate. En ese show estrenó “Spanish Rain”, que estaría dedicada al público local. En 2016 regresó para un concierto en el Estadio Único de La Plata, que fue la apertura del tour A Head Full of Dreams y también el cierre, porque al año siguiente volvió para ponerle un broche a la gira, sobre ese mismo escenario. Ese día estuvo atravesado no solo por sus canciones, también por el tango y por una versión de “De música ligera”, como homenaje a Cerati.

Accesos y puertas

CAMPO DELANTERO

*Puerta G y Puerta Maratón nueva, ingresa por Libertador y Quinteros

CAMPO

*Puertas X-Y-Z, ingresa por Campo Salles y Libertador

PLATEA PREFERENCIAL SAN MARTÍN y PLATEA SAN MARTÍN

*Puerta D 1,2, y 3, ingresa por Alcorta y Monroe

PLATEA ALTA SAN MARTÍN

*Puerta E-F, ingresa por Alcorta y Monroe

PLATEA PREFERENCIAL BELGRANO y PLATEA BELGRANO

*Puerta S, ingresa por Udaondo y Libertador

PLATEA ALTA BELGRANO

*Puerta QR, ingresa por Udaondo y Libertador

PLATEA MEDIA SÍVORI

*Torre 3, ingresa por Alcorta y Monroe

PLATEA ALTA SÍVORI

*Torre 2, ingresa por Alcorta y Monroe

PALCOS SAN MARTÍN

*Puerta D 1, 2 y 3, ingresa por Alcorta y Monroe

PALCO BELGRANO

*Puerta Prensa, ingresa por Udaondo y Libertador.

¿Cómo llegar?

*SUBTE D: ESTACIÓN JURAMENTO

*COLECTIVOS: 42, 107, 28, 15, 29, 103

*TREN MITRE, ESTACIÓN NÚÑEZ (LÍNEA: RETIRO - TIGRE)

*TREN BELGRANO NORTE, ESTACIÓN CIUDAD UNIVERSITARIA (LINEA: RETIRO - VILLA ROSA)