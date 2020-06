La llamativa foto que posteó Adele que se volvió viral

La cantante realizó un posteo en Instagram sobre el que luego debió hacer unas aclaraciones Fuente: LA NACION - Crédito: GROSBY GROUP

El sábado por la noche, Adele publicó una foto en Instagram que, a simple vista, parecía destinada a ser una más de su cuenta. Sin embargo, un pequeño detalle que se desprendía de la misma enloqueció a sus fanáticos y la convirtió en viral en cuestión de minutos.

En la imagen, que ya lleva cosechados casi 3 millones de likes en la red social, se la puede ver a Adkins cantando en un viejo recital, pero cuando la compositora de "Someone Like You" le añadió un emoticón sonriente al posteo, provocó toda clase de especulaciones. Por ese aparente guiño, sus seguidores inmediatamente llegaron a la conclusión de que la artista británica de 32 años estaba anunciando que su cuarto disco iba a salir a la luz a la brevedad.

"¿Esto es un teaser? ¿El álbum sale hoy? ¡Dímelo ya!", le escribió una fan en el posteo. Para su emoción, la cantante leyó la pregunta y le respondió. "Ten paciencia. Por supuesto que no sale, el coronavirus no se fue, y yo estoy en cuarentena", dijo Adele categóricamente, aludiendo al contexto de pandemia.

Recordemos que en febrero, mientras cantaba en el casamiento de una pareja amiga, la artista le dijo a la pequeña audiencia que esperen su dico "para septiembre" de este año. Desde entonces, cualquier posible adelanto es esperado por sus seguidores con mucha ansiedad. Durante la boda de la escritora Laura Dockrill y el músico Hugo White, Adele realizó un set donde cantó sus hits, covers de la Spice Girls, e hizo ese sorprendente anuncio.

El último disco de Adele, 25, fue editado en 2015 y, entre sus temas más populares, se encuentran "Hello" y "Send My Love (To Your New Lover)". Por dicho trabajo discográfico, sucesor de 19 y 21, ganó cinco premios Grammy, incluyendo mejor álbum del año, logro que la intérprete ya había alcanzado con 21.

Por otro lado, se especula con la temática que tendrá el próximo disco, si tenemos en cuenta que muchas de las composiciones de la estrella son autorreferenciales. En cuanto a su vida privada, en abril de 2019, Adele se divorció de su esposo, el empresario Simon Konecki, con quien tiene un hijo en común, Angelo James . "Ambos están muy comprometidos a criar juntos a su hijo con mucho amor", comunicaban sus representantes al dar a conocer la noticia.