Las Ex: la nueva ola punk feminista y deconstruida

Gabriel Plaza

2 de julio de 2019

Depreciosa: Les miedes; Me escabié; Combustión espontánea; Novias; Suave; El duá; No quiero salir; Autodefensa; Dance; Macho tears; Tomémonos un tiempo y Perros (Goza Records)

Las Ex hacen de sus canciones una celebración a la libertad y al inconformismo frente al statu quo de la sociedad. Lo hacen con lírica, humor y honestidad. Una honestidad que muchas veces le falta al "rock chabón". Las Ex encarnan con fiereza una nueva ola punk feminista y con una poética deconstruida. En su segundo disco, la banda confirma todos los buenos augurios que había despertado con su álbum debut de 2016. Lanzado por la plataforma Goza Records, el nuevo material marca el crecimiento musical de esta banda mendocina formada en 2015. "Tener novia es muy difícil", repiten como un mantra sobre una base eléctrica y distorsionada que recuerda a bandas pioneras como She Devils. Es uno de los tantos himnos de Depreciosa, un álbum con once canciones y dos bonus track, que empoderan un repertorio LGTB con grandes hits antisistema como "Me escabié", muy propios del género, pero a la vez que suenan muy personales. El cuarteto de Laura Velázquez (guitarras y voz), Camila Guevara (guitarra y coros), Lina Elías (bajo y coros) y Sil Fresina (baterías y coros) rompe con los prejuicios desde sus letras y una musicalidad con citas a la cumbia, el tango, el rap y el pop como en "Dance", donde cantan: "Bailamos con Bandana, con vos y con tu hermana".