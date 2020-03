La primera foto de los Backstreet Boys en el país hizo estallar a los fans

Los Backstreet Boys compartieron su primera foto de esta nueva visita a Buenos Aires y los fans estallaron Crédito: Instagram

Como si el tiempo no hubiera pasado, los cinco integrantes de los Backstreet Boys siguen despertando la pasión de sus fans. Y si en sus épocas de gloria la manía que despertaban se hacía evidente en cada uno de sus recitales, en la cantidad de posters y CDs vendidos y en los cientos de personas que se congregaban para verlos en las cercanías de cada uno de los hoteles en los que se hospedaban, ahora, en tiempos de redes sociales, ese amor incondicional se hace notar en cada una de las publicaciones de la banda en sus perfiles.

Este viernes, de hecho, quedó en claro que los fanáticos argentinos siguen haciéndole "el aguante" como en los viejos buenos tiempos. Es que, inmediatamente después de que subieran a su cuenta de Instagram la primera foto de esta nueva visita del grupo al país , la publicación se llenó de likes y de comentarios.

Allí puede verse a sus históricos integrantes, A. J. McLean, Howie D., Brian Littrell, Nick Carter y Kevin Richardson , emulando uno de sus clips más exitosos, el de la canción "I want it that way", caminando los cinco a la par y con un avión de fondo.

La banda, que tuvo su momento de gloria a fines de los años 90 y vendió más de 140 millones de discos, se presenta esta noche en el Campo Argentino de Polo, en el marco de su DNA World Tour.