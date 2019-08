La razón por la que Ed Sheeran no puede cobrar regalías por su hit Shape of you Fuente: Archivo

" Shape of you" es el hit de 2017 de Ed Sheeran que tiene el récord de ser la canción más escuchada de Spotify, con más de 2200 millones de reproducciones. No obstante, el músico hoy por hoy no puede cobrar ni un centavo por su difusión hasta que se aclare un litigio sobre un supuesto plagio que lo tiene en la mira.

Sheeran fue acusado por otro músico, Sam Chokri, de plagiar y apropiarse de una canción ya existente. La demanda detalla que el inglés ha tomado "consciente o inconscientemente el hábito de apropiarse de la habilidad compositiva y el trabajo de otros compositores".

Chokri afirma que Sheeran, quien ha negado las acusaciones, "le robó" el estribillo de su canción de 2015 " Oh why" para usarlo en "Shape of you", según explicó a NME, una web especializada en música.

El artista afirmó que envió su canción "Oh why" al entorno de Ed Sheeran con el objetivo de trabajar con él. Más adelante, y sin tener novedades de contacto alguno con la estrella, escuchó sus estribillos en "Shape of you". Ante esto, y realizada la acusación en la justicia inglesa, se determinó que el músico no cobre las regalías de esa canción mientras se da una decisión judicial, la cual se ha pospuesto para 2020.

Ed Sheeran ya se ha visto envuelto en otra acusación de plagio por su canción de 2014 "Thinking Out Loud". El colorado habría robado "armonías y elementos rítmicos" de "Let's Get It On" de Marvin Gaye.

El tema que habría sido plagiado según la acusación de Chokri