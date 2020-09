Bebe Contepomi junto a Fito Páez, mientras grababan el podcast, en tiempos prepandemia Crédito: Spotify

Cecilia Martínez Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de septiembre de 2020 • 18:34

Bebe Contepomi está listo para su nuevo desafío: Lado BB, el nuevo podcast de Spotifya través del cual se podrán escuchar diez entrevistas a destacadas estrellas de la música como Fito Paéz, Ricardo Mollo, Andrés Calamaro, Lali Espósito y Gustavo Santaolalla, entre otros. La propuesta para los oyentes es clara: invitarlos cada martes a un viaje íntimo, entre charlas y aventuras diseñadas a medida de cada famoso.

En tiempos de distanciamiento, la iniciativa busca despertar en los oyentes el deseo de viajar a través de los oídos a lugares impensados mediante experiencias compartidas por Contepomi y los músicos y recuperar el poder evocador de historias de exclusiva narración sonora.

"Argentina es un referente creativo en la generación de contenidos en el mundo entero", destacó este mediodía Javier Piñol, director de Spotify Studios para Latinoamérica & US LatinX, en la presentación virtual del proyecto a la prensa. "Estoy muy emocionado, como si fuese yo a sacar un disco", confesó Contepomi en el encuentro, que tuvo como invitados a varios de los protagonistas de la primera temporada del podcast: Fito Paéz, Ricardo Mollo, Gustavo Santaolalla, Lali Espósito y Cucho Parisi.

El recorrido auditivo busca trascender el formato de la mera entrevista y se presenta como un encuentro compartido de experiencias. ¿Cuáles son los sonidos que hacen a la rutina diaria en la intimidad de la casa del autor de "El amor después del amor" o cómo suenan los pasos del líder de Divididos cuando le pide a la producción que se detenga frente a una plaza, en donde años atrás disfrutó de una "siesta astral" en un pueblito jujeño?

Bebe Contepomi junto al representante de Spotify para América Latina y Fito Paéz

"Bebe, hago estas cosas solo por vos, porque sos una persona muy querida y la adecuada para abrirle las puertas de tu casa", expresó hoy Fito Paéz al unirse a la cita virtual. El periodista visitó al músico -protagonista del primer episodio lanzado hoy- entre sus cuatro paredes y llegó a tocar el piano del artista. Conductor y anfitrión fueron de la sala al living y, fiel a su estilo, Bebe no perdió la oportunidad para curiosear la heladera de Fito o las obras de su biblioteca. Para el creador de Circo Beat la apuesta de este adentrarse por el canal de la escucha, al igual que en la música, es una invitación a abandonar, al menos por un rato, "las nuevas formas inevitablemente ligadas a la sucesión de imágenes, a veces mentirosas, a las que asistimos, y poder así retomar el poder de la imaginación".

Un viaje a Liverpool y un recorrido por los bares y rincones explorados alguna vez por "aquellos muchachos" [en referencia a los Beatles] es una promesa a futuro que el conductor del podcast acordó hoy con Fito para cuando "los cielos se abran" o la pandemia de coronavirus lo permita. Aun así, Contepomi ya visitó esos lares tiempo atrás junto a otra de las figuras de su Lado BB: Cucho Parisi, de Los Auténticos Decadentes. "Cuando escuchen este episodio se van a morir de risa y van a aprender mucho porque Cucho es un melómano", adelantó el periodista. Además, para generar más expectativa, ambos contaron que recorrieron cervecerías e hicieron parte de la ruta Beatle con paradas en espacios como la plaza Penny Lane y se olvidaron por completo que los micrófonos estaban prendidos mientras charlaban. Por lo pronto, Parisi -que viajó acompañado de su hija- contó que la experiencia fue "mágica". A él, que dice haber sido "un Stone", le permitió entender la grandeza de la mítica formación inglesa. "Si vas a Disney, hay que ir a Liverpool. Estos chabones estaban adelantados 200 años luz", manifestó.

De la mano de Ricardo Mollo, la vivencia auditiva se trasladó al Norte argentino. La Quebrada de Humahuaca es para el artista su lugar en el mundo. "Un punto referencial" en lo espiritual. Bebe y Mollo viajaron hasta allí en busca de una canción del compositor y maestro rural jujeño Ricardo Vilca y en el camino se encontraron con "la emoción" de los ensayos en el patio de la casa de éste último. Además el cantante pidió detenerse en la localidad de Tumbaya, en donde alguna vez durmió una siesta inolvidable en el banco de una plaza. Aquellos paisajes despiertan en Mollo tal fiesta de sensaciones que cada vez que "su cabeza necesita espacio", se dirige allí para encontrarlo. "Hubo un año en que hice doce o trece viajes a Jujuy, y he llevado a mucha gente", contó a la prensa.

De la mística andina, el podcast -grabado en prepandemia- cruzó al Río de la Plata en busca de otra destacada figura de la música argentina. En Uruguay, Bebe acompañó a Gustavo Santaolalla a los camarines y durante los shows de Bajofondo. "El podcast, como una forma de radio moderna, permite relacionarte con historias, con personas y sonidos, y creo que, por contraste respecto a las formas que tenemos hoy de consumir información, es que se vuelve tan potente e intenso", consideró hoy el argentino ganador de dos premios Oscar.

Lali Espósito también participó del evento de Contepomi

En Estados Unidos, la cita de Bebe fue en Miami, con Lali Espósito. En ese episodio, algunas pinceladas sonoras reprodujeron los pasos del periodista mientras ingresa a un ensayo "privadísimo", previo a los Grammy, en los estudios Gibson. Junto a la cantante también compartieron vinos y alguna canción al piano y todo fue trasladado a la experiencia auditiva. "Aunque suene romántico, que lo es, estamos en un momento entre devastador y de renacimiento, con una sensación general medio ambigua y, por supuesto, el arte no es excepción a esta situación. Estamos todos reacomodando gustos, pareceres y nuestras ganas de reconectar con la gente desde el lugar que sea, aprendiendo desde el mundo online. Y esto que hicimos de volver al universo de algo tan simple como la escucha en un mundo que se volvió tan audiovisual y tan multimedia creo que ayuda a reconectar con búsquedas humanas. Pienso que los podcasts son una manera de ayudar a la gente en un momento en que estamos todos buscando cuál es la meditación para volver a sentir", aseguró Espósito.

Los episodios restantes de Lado BB -que se estrenarán todos los martes- incluirán una visita a Andrés Calamaro en Benavidez, una jornada junto a David Lebón comprando guitarras, otra con Pablo Lescano en el Tigre, escenas de la última gira de Babasónicos en Mar del Plata y la visita del rapero español C. Tangana -el único artista extranjero, al menos de esta temporada-, a la Bombonera.

"Si sos artista en la Argentina, había una época en la vida en la que si ibas a comer a lo de Mirtha Legrand, ya estaba; y lo mismo te pasa si hacés música y te entrevista el Bebe. Es como decir: 'Bueno, chicos', yo llegué a algo en esta vida'", bromeó Espósito al referirse a esta nueva aventura emprendida por el periodista.

Músicos y amigos

Fito Páez es la primera figura invitada de Lado BB Crédito: Spotify

Ante la pregunta de LA NACION sobre qué cualidades de estos músicos no le habían sido reveladas antes, a pesar de su larga trayectoria en el terreno musical, Contepomi: "Este podcast fue una experiencia completamente nueva para mí. El hecho de no tener una cámara de televisión delante y la posibilidad de viajar con ellos, en la mayoría de los casos me hizo descubrir que los que eran amigos fueron más amigos después del podcast y con los que no tenía tanta relación, siento que terminé transformándome en su amigo".

"Con Fito toqué el piano y me sentí un amigo de toda la vida, me mostró los rincones de su casa. Con Cucho fue muy emotivo y refundamos una amistad de años. Con Lali: el cariño, la amistad y la empatía de siempre. Con Mollo fue tal vez el quiebre máximo; yo tenía una relación periodística muy buena, pero en este viaje tuvimos charlas íntimas y relajadas, muchas de ellas están en el podcast, que nos hicieron acercarnos mucho más. Con Lescano compartimos un asado y hablamos de todo lo que siempre nos contábamos a través de un chat o en las redes, me sentí muy cercano físicamente a él. Con Adrian Dárgelos tengo una relación honesta y al grabar este episodio y acompañarlo en la gira que estaban haciendo me di cuenta de cómo me puede 'patotear' en una nota y tratar como un amigo marcando distancia. A C. Tangana no lo conocía, nos encontramos en la cancha de Boca y terminamos en un bar cenando hasta las tres de la mañana y hablando de la vida como si lo conociera de hace tiempo", reveló Contepomi a LA NACION.