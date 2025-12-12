Qué le pasó a Joaquín Levinton y qué dijo el titular del Same sobre su estado

Joaquín Levinton, líder de la banda Turf, fue internado en la madrugada de este viernes 12 de diciembre tras descompensarse en un local gastronómico del barrio porteño de Palermo y presentar un cuadro compatible con un síndrome coronario agudo. El músico, de 50 años, fue asistido de urgencia por personal del Same y trasladado al Hospital Fernández, donde permanece internado en terapia intensiva, compensado y fuera de peligro, según confirmaron fuentes policiales a LA NACION.

El episodio ocurrió poco después de la medianoche, mientras Levinton se encontraba con amigos en el restaurante El Timón, ubicado en la avenida Dorrego al 1600. En diálogo con Mañanas argentinas (C5N), el titular del Sistema de Emergencias porteño (Same), Alberto Crescenti, brindó precisiones sobre el operativo: “A las 0.45 el señor Levinton presentó un dolor precordial. Convocaron al 107 y a las 0.52 llegó el equipo, que comenzó a compensarlo”, explicó.

Según detalló el funcionario porteño, tras la primera asistencia se resolvió el traslado inmediato de Levinton al Hospital Fernández, donde se le realizaron estudios de urgencia. “En este momento el Hospital Fernández nos está informando que ha padecido un síndrome coronario agudo”, indicó Crescenti, quien remarcó que el cantante quedó internado en la unidad de terapia intensiva.

“Está internado y se le van a hacer otros estudios. Por suerte, la rapidez de acción evitó males mayores sobre este cantante”, subrayó.

Horas más tarde, el jefe del SAME amplió la información. En diálogo con Radio La Red, señaló que Levinton “estaba con unos amigos en Palermo” cuando se descompensó y confirmó que en el hospital “se le hicieron los estudios correspondientes”. En ese marco, aclaró que el músico “no sufrió ningún trastorno cardiológico” y sostuvo: “No sabemos si consumió algo, lo desconozco”.

Crescenti también explicó que el cuadro presentado fue compatible con una “patente de infarto”, aunque destacó la evolución favorable. “Está con hemodinamia y se ha compensado. La rapidez de acción facilitó que este hombre salga del cuadro”, afirmó. En ese sentido, remarcó la importancia de la atención temprana ante cualquier síntoma: “Cualquier tipo de patología médica hay que llamar al 107”. Y agregó: “Es muy alta la tasa de supervivencia cuando se actúa rápido”.

Horas antes del episodio, Levinton se había mostrado activo en sus redes sociales. En su cuenta de Instagram, donde supera los 450 mil seguidores, publicó una imagen en la que se lo veía de espaldas frente a un espejo, vestido con una remera blanca de manga larga, pantalón con tiradores y medias. Poco después compartió otra publicación para promocionar su nuevo libro, Las 4 puertas: hacia el orden interior, acompañado por la frase “Se vienen cositas”.

Por el momento, el músico continúa internado en el hospital porteño y no se informó una fecha estimada de alta. Sí está confirmado que el viernes 19 de diciembre tenía prevista una presentación junto a Turf en el Teatro Ópera de La Plata, en el marco de los festejos por los 73 años de la sala, cuya realización quedará sujeta a la evolución clínica del cantante.

La agenda de la banda incluye además compromisos ya anunciados para el próximo año. Turf figura entre los artistas confirmados del festival Rock en Baradero, que se realizará el 3 y 4 de abril en el Anfiteatro Municipal. Luego iniciará una gira europea con presentaciones en Milán (7 de abril), Ámsterdam (8 de abril), París (10 de abril), Copenhague (11 de abril), Berlín (12 de abril), Barcelona (14 de abril) y Madrid (15 de abril). En tanto, el 9 de mayo de 2026 el grupo celebrará sus 30 años con un show en el C Art Media, en la Ciudad de Buenos Aires.