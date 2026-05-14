El camino de Lali a River: cómo preparan los shows en el Monumental, el secreto de la vestuarista y el rol de su mamá

Los sueños están para cumplirse y Lali está próxima a hacer realidad no una, sino dos veces eso que anheló desde lo más profundo de su corazón. A 12 años de su primer show como cantante solista en el Teatro Ópera, el 6 y 7 de junio se presentará por primera vez en el Estadio Más Monumental. En la previa, estrenó en su canal de YouTube un proyecto documental titulado Camino a River para contar cómo se prepara para la presentación más importante de su carrera musical. Parte del equipo dio un pequeño adelanto y reveló detalles de lo que los fanáticos podrán ver en el escenario.

Tras sus cinco exitosas presentaciones en el estadio Vélez Sarsfield para presentar su último disco No vayas a atender cuando el demonio llama, Espósito decidió redoblar la apuesta y llevar su música a River. “Estoy en shock. Entienden que en 30 días esto va a estar lleno, ¿no? Están re locos que llenaron esto dos veces. ¿Qué es esto? ¿Por qué no volvemos al teatro Ópera donde todo empezó? Es impresionante“, expresó la cantante parada en el estadio y vestida con la camiseta blanca y roja en el segundo episodio del documental conducido por Martina Campos.

Tras sus exitosos shows en Vélez, Lali se presetará por primera vez en River (Foto: Instagram @lali)

Reveló que el más reciente concierto que disfrutó en el estadio fue el de AC/DC y que no podía dejar de pensar que la próxima artista que estaría en ese escenario sería ella. “Lloré de emoción”, aseguró, mientras rememoraba todos los solistas y bandas que tocaron en River. Pero en medio de la alegría, la ansiedad y los preparativos, también compartió su mayor miedo: estar tan pendiente de que todo salga bien al punto tal de no poder conectar “con esa cosa medio mágica que tiene que pasar en los conciertos, que es cuando uno está haciendo lo que tiene que hacer, pero a la vez te vas”. No se perdonaría perderse ese estado de plenitud absoluta.

Por otra parte, en el tercer episodio, titulado Información confidencial (Parte I), María José “Majo” Riera, madre de Lali y productora general del show, contó cómo se preparan para el gran día. Admitió que el estrés superaba a la ansiedad y que lo más complejo inicialmente fue el armado del presupuesto, puesto que trabajaron con números más altos en comparación con lo que estaban acostumbrados. Sin embargo, no reveló cuánto invirtieron.

La madre de Lali Espósito dio detalles del show en River

“River me hace mucha ilusión. Creo que para un artista en la Argentina es lo máximo y es un poco el objetivo de los artistas populares. Me pone muy feliz y a mí también me pone feliz como productora”, expresó. “Nunca me imagino nada. Tengo un deseo de algo, un proyecto, y hay algo en ese propio deseo que me lleva a buscarlo y a lograrlo. En todo caso, no era propio; no sé si Lali lo tuvo. Uno siempre va acompañando y festejando lo que va sucediendo”, reflexionó.

En este sentido, reveló que recién en el último tiempo pudo empezar a separar el rol de productora del de madre: “A veces, en el camino, uno no sabe si lo que está haciendo es por madre o si realmente tenés las capacidades”.

Lautaro Espósito reveló detalles del armado del show de Lali

Por otro lado, Lautaro Espósito, primo de Lali y director artístico del show, reconoció que en un principio había descartado la posibilidad de una presentación en el estadio de Núñez porque todo parecía indicar que nunca se daría, hasta que llegó la confirmación y hubo que reorganizar el esquema: “Lo primero que me dijeron es que la cantidad de parlantes entre Vélez y River es exactamente el doble y la cantidad de gente que entra es más o menos el doble. Entonces, con eso ya te figuras el resto. Entender que hay gente más lejos y lo que uno ya hacía, lo tiene que maximizar. Y eso es un poco crecer”.

Asimismo, Maru Venancio, estilista de la cantante, anticipó que todo el vestuario del show será nuevo. Si bien no mostró ninguna pieza, explicó que con todo el equipo —desde bailarines hasta luces y pantallas— están en contacto permanente para lograr una coherencia entre todas las partes: “Este es un show en el cual se respeta mucho la diversidad y apoyamos eso de que los bailarines no estén todos iguales, excepto en el bloque de ‘Quiénes son?’”.

La estilista de Lali anticipó los vestuarios para el show de River

Si bien todavía no se confirmó el setlist, hay algunas canciones que sonarán como “Fanático” y “No me importa”. Armarlo no es tarea fácil, puesto que hay muchos estilos y épocas diferentes y hay que encontrar una manera de que todo funcione en conjunto. Juan Giménez Kuj, el director musical, explicó que a la hora de presentar un disco nuevo lo más importante es “llevar todo lo viejo a la estética nueva o acercarse. Después es gusto personal y tiene que ver con cómo tenés armada la banda y qué le gusta al artista”.

Lali se presentará el 6 y 7 de junio en River (Foto: Instagram @lali)

A sabiendas de que sus fans están ansiosos por hacer el pogo de “Fanático” en River, Lali decidió compartir un poco de los preparativos, pero sin arruinar el factor sorpresa. Habrá que esperar hasta el 6 y 7 de junio para ver qué propuesta llevará al escenario. Si bien la mayor parte de las localidades ya están vendidas, a través del sitio web oficial de AllAccess hay algunas entradas disponibles para comprar.