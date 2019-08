Lali Espósito desmintió su retiro de la música

La cantante debió aclarar los rumores, tras unos enigmáticos tuits Crédito: Instagram

La relación entre Lali Espósito y sus seguidores ha sido siempre muy cálida. La artista pop fomenta esa dinámica con sus fans y siempre está dispuesta a interactuar con ellos en las redes cuando tiene la oportunidad. Hace unas horas, Lali tuvo un divertido ida y vuelta con varios usuarios de Twitter que le compartieron recuerdos de su carrera actoral y musical.

"Bueno...¡me retiro amorosos míos! ¡Quiero agradecerles el aguante incondicional hace tantos años y con cada cosa que emprendo! Se que están ansiosos por escuchar mi nueva música y ¡YO TAMBIÉN! Los mal acostumbré sacando tres discos sin stop jaja pero hay momentos diferentes, nuevos. ¡Y este es uno! De reencontrarse y seguir buscando la originalidad y crecer. ¡Siempre buscando representarme y representar a mi país! ¡Este 2019 me esta enseñando tanto!", escribió la cantante, dejando boquiabiertos a sus fans, quienes comenzaron a especular con un posible retiro de Lali de los escenarios.

De inmediato, se suscitó un efecto dominó de especulaciones tan indetenible, que la propia artista debió salir a aclarar las versiones que se estaban generando.

"Ayer puse, después de estar un rato compartiendo recuerdos con mis seguidores, 'Chau, me retiro' y hoy hay medios llamando a mi jefa de comunicación preguntando por qué me retiro de la música, jajaja me reí 30 minutos. Es cierto que estaba reflexionando y compartiendo pensamientos, pero el 'Me retiro' era 'Me voy a poner la milanesa al horno'", escribió Lali con el humor que la caracteriza, echando por tierra cualquier interpretación errónea de sus tuits.

Ayer, la artista recibió la gran noticia de que la revista Billboard la ubicó en el quinto puesto de su ranking Social 50, que destaca a los músicos más populares de las redes sociales.

Lali se encuentra detrás del rapero Lil Nas X y por delante nada menos que de Ariana Grande, que ocupa el sexto lugar de la lista que toma como referencia la cantidad de nuevos seguidores que las estrellas obtienen en su Twitter, Facebook, Instagram y vistas en YouTube.

Recordemos que en mayo, con el video de "Somos amantes", la compositora de Brava acumuló 460 mil vistas en YouTube en pocas horas.