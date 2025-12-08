Lali Espósito y Natalia Oreiro cantaron juntas y encendieron al público de Montevideo con un beso en el escenario

Lali Espósito visitó el país vecino de Uruguay para realizar un show gratuito en la Rambla de Punta Carretas, Montevideo. Este show, que tuvo lugar el sábado 6 de noviembre, se dio en el marco de la presentación de su nuevo disco llamado No vayas a atender cuando el demonio llama y contó con la presencia sorpresa de Natalia Oreiro, quien se subió al escenario para cantar “Cambio dolor” y “Tu veneno”, dos de sus grandes hits.

“Me pareció bien un homenaje y dije: ‘¿Por qué no una canción?’ Siempre la quise cantar y nunca me animé, pero me parece el contexto perfecto para que me acompañen, ¿están listos para esta sorpresa? No lo creo…”, anticipó Lali ante una gran cantidad de público que esperaba deseoso al artista en cuestión.

Tras presentar a Oreiro, la Rambla de Montevideo estalló en un grito. Lali le cedió el centro del escenario a la actriz y cantante, quien arrancó su repertorio con “Cambio dolor”, el recordado tema de la telenovela Muñeca brava.

Vestida íntegramente de rojo, Oreiro, además de cantar, se mostró muy apegada y agradecida a Lali por poder compartir un escenario juntas. Pero eso no fue todo. Tras cantar las dos canciones, la artista uruguaya redobló la apuesta y le dio un beso a la intérprete que causó un furor inusitado entre los presentes.

Al ser dos figuras de un gran calibre, los usuarios de las redes sociales celebraron el dueto, elogiaron la performance de cada una y elogiaron el beso acalorado que se dieron ante la vista de un público que le dio una cálida bienvenida a Lali.

En el detrás de escena de esta participación, Lali y Oreiro compartieron un recordado momento en plena pandemia cuando la intérprete de “Disciplina” le pidió en una transmisión en vivo de Instagram que le cante la canción de “Feliz cumpleaños” en ruso, un idioma que la uruguaya maneja a la perfección. Sin cumplirle el deseo en ese preciso instante, la actriz, a la hora, subió a sus stories un video dedicado a ella e indicó: “Feliz cumple, Lalita. Te quiero”.

En medio de un gran crecimiento profesional, Lali, además de cumplir con sus compromisos laborales, estrenó su propio documental llamado LALI: la que le gana el tiempo. El mismo está en Netflix y vio la luz el jueves 4 de noviembre.

“Crecí muy acostumbrada a lo público. Llega un momento en el que ese personaje público te termina encerrando en una cosa que te creés que sos eso y nada más”, indicó el tráiler oficial de esta producción, que se ubicó como una de las más vistas de la plataforma estadounidense.

Luego del concierto, en la cuenta de Instagram de “Atendiendo al Demonio”, compartieron un video del detrás de escena de los ensayos y de lo que sucedió durante el show.

En esa misma publicación, Natalia Oreiro no se guardó las palabras y le dejó un comentario a Lali y al público de su Uruguay natal. “Gracias, inolvidable”, escribió en mayúsculas y con un emoji de agradecimiento total.

Natalia también utilizó su cuenta de Instagram para compartir más fotos y videos: “Épico show anoche de Lali en Montevideo. Una locura acompañarte de sorpresa en mi tierra. Gracias por cumplir sueños, nuestras niñas interiores estaban felices”.

Y cerró con puras palabras de elogio: “Mucha admiración para vos y todo tu equipo, y un público inolvidable en una noche mágica”.

Lali aprovechó y también le contestó por ese medio: “Te adoro desde siempre. Gracias por decirme que si y venir con toda tu luz y poderío a sorprender a la gente de tu tierra”.