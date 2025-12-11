Qué dijo Pedro Rosemblat sobre los rumores de separación con Lali Espósito

Las especulaciones sobre un quiebre en el vínculo entre Pedro Rosemblat y Lali Espósito se intensificaron durante los últimos días, ya que distintos programas de espectáculos y las redes sociales se llenaron de teorías que hablaban de una posible crisis. El periodista decidió intervenir directamente para zanjar las dudas a través de un mensaje grabado, donde aclaró el estado de la relación con un toque de humor.

La respuesta de Pedro Rosemblat sobre los rumores de separación con Lali Espósito

El conductor de Gelatina eligió un tono completamente serio para comenzar su mensaje en Instagram, donde simuló confirmar las versiones que circulaban, mientras que Lali Espósito observaba la escena sin decir una palabra durante la primera parte de la grabación. Rosemblat sostuvo: “Bueno, quería decirles una cosa. Las versiones periodísticas son ciertas: esta pareja está muerta”.

El video con el que Pedro Rosemblat le puso fin a las especulaciones sobre su vínculo con Lali

La tensión duró solo un instante cuando interrumpió la seriedad con una sonrisa y completó la declaración, revelando el verdadero sentido de su mensaje. Rosemblat agregó: “Muerta de ganas de que vengan a Argentinos Juniors el 19 de diciembre”.

Con este juego irónico, la pareja desarticuló los rumores y aprovecharon para promocionar el show en vivo de Gelatina, el canal de streaming que él conduce, que tendrá lugar en el estadio del club Argentinos Juniors. Lali siguió la broma con diversión y le dio un beso para dejar en claro que la relación se mantiene firme.

Los rumores de romance entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Las versiones sobre un posible distanciamiento entre la pareja cobraron fuerza después del estreno de Lali: la que le gana al tiempo, el documental que repasa la vida y la carrera de la cantante. La obra llegó a Netflix con gran repercusión.

Lali: la que le gana al tiempo - Tráiler Oficial

El primer punto que generó dudas fue la ausencia de Rosemblat en la producción audiovisual. Los analistas destacaron que el periodista no aparecía en el documental, a diferencia de familiares y otras personas del círculo íntimo de la cantante, una omisión se leyó como una señal de distancia.

Las conjeturas se intensificaron luego de una observación hecha por Pochi, de Gossipeame, donde aseguró que Rosemblat no asistió a la premiere del documental, una aseveración que se basó en imágenes que circularon en redes. La supuesta falta de acompañamiento en un momento tan importante para la carrera de la artista abrió la pregunta sobre la estabilidad del vínculo. Con la difusión del video de Rosemblat, quedó claro que todas las versiones de crisis no tenían sustento. El material confirmó que todo se trató de un malentendido.

Pedro Rosemblat no asistió al avant premiere de Lali: La que le gana al tiempo Nina Brasca / Netflix

El nuevo documental de Lali Espósito

La producción se estrenó de forma exclusiva en la plataforma de streaming Netflix el jueves 4 de diciembre. Los espectadores que desean acceder al material necesitan contar con una suscripción activa a la plataforma.

La pieza audiovisual se sumerge de lleno en la intimidad creativa de la cantante y examina el camino profesional que recorrió durante los últimos tres años. El material revela el detrás de escena de los proyectos musicales más recientes de Lali y combina imágenes inéditas, procesos de grabación y momentos que muestran cómo vive y cómo trabaja la artista bajo la constante atención pública.

La dirección de la obra estuvo a cargo de Lautaro Espósito, primo de la cantante, que construyó una narrativa visual centrada en el regreso de Lali a los escenarios, luego de un período de tres años sin presentarse en vivo.

