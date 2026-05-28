Fabio Di Tomaso sorprendió al volver a interpretar al Conde de Floricienta en Margarita y revolucionó las redes

Los fanáticos de Floricienta recibieron una grata sorpresa al término del episodio número 20 de la segunda temporada de Margarita: que tu cuento valga la pena. ¿Qué sucedió? Por fin se supo qué pasó con Máximo Augusto Calderón de la Hoya, el Conde de Krikoragán. Y lo mejor de todo fue que el mismísimo Fabio Di Tomaso volvió a ponerse en la piel del querido personaje. Así como el actor expresó su emoción por volver a ser parte de la historia, los fanáticos no tardaron en manifestar su alegría por volver a verlo en la pantalla.

Tras el éxito de la primera temporada de la serie creada por Cris Morena, que incluyó además shows en el Movistar Arena y en Tecnópolis y un fanatismo que se respiró en el aire, el 4 de mayo de 2026 llegó a HBO Max la segunda parte. Los nuevos 20 episodios ya se encuentran disponibles en la plataforma de streaming y lo cierto es que el final dejó al público al borde del asiento porque apareció el “Condorito”.

Fabio Di Tomaso y Florencia Bertotti como Máximo y Florencia en Floricienta (Foto: Archivo)

Margarita es el spin-off de Floricienta y, tal y como su título lo indica, tiene como protagonista a Margarita (Mora Bianchi), la hija de Floricienta y el Conde que fue separada de sus padres y sus hermanos tras una serie de disturbios en el reino de Krikoragán. Si bien a lo largo de los episodios se fueron develando algunos misterios y varios secretos salieron a la luz, entre los interrogantes pendientes estaba el destino de Máximo Augusto y, finalmente, al término de la temporada se supo que está preso en una cárcel de aislamiento de máxima seguridad en el reino. En la escena se lo pudo ver en una sala mientras escribía en los márgenes de un libro.

“Esto sí que no se lo esperaban. Volvió nuestro Condorito”, expresaron desde la producción. Y lo mejor de todo es que seguramente se verá mucho más de su personaje, puesto que la tercera temporada de Margarita ya está grabada, aunque todavía no está confirmada la fecha de estreno.

Fabio Di Tomaso como el conde Máximo en Margarita

En medio de las repercusiones por su sorpresiva aparición, Fabio Di Tomaso se expresó en su Instagram sobre sus sentimientos a la hora de volver a interpretar al personaje. “La magia continúa. Quiero agradecer a Cris Morena por hacerlo posible”. Luego publicó un video que guardó durante meses en su carrete, puesto que lo grabó el día que iba a filmar su primera escena.

Fabio Di Tomaso apareció como el Conde Máximo en Margarita (Foto: Instagram @fabio.di.tomaso)

“Bueno, acá estoy, muy emocionado. Es muy temprano, todavía no amaneció”, expresó frente a cámara. “Estoy del otro lado de la orilla. Arrancamos con la vuelta del Conde, veinte años después”, sentenció. “A nada de volver. ¡Nos seguimos viendo!”, agregó.

El elenco no tardó en darle oficialmente la bienvenida. Isabel Macedo (Delfina Santillán) celebró: “Vamos, nene” y Ramiro “Toti” Spangenberg (Merlín) escribió “Ídolo”. Mateo Belmonte (Rey) agregó: “Él” y Lola Abraldes (Daisy) sumó: “Icónico”. Asimismo, Esteban Prol, quien interpretó a Lorenzo en Floricienta, expresó: “¡Vamos! ¡A disfrutar el viaje!” y Nicolás Maiques, quien fue Nicolás Fritzenwalden, también se alegró por su regreso.

Las redes se revolucionaron con la aparición de Fabio Di Tomaso como el Conde Máximo (Foto: Instagram @fabio.di.tomaso)

Los fanáticos también reaccionaron. “Gracias por volver, mi niña interior está muy feliz. ¡Sos un genio!”; “Impactada”; “Veinte años soñando este momento. No me despierten que volvió él”; ¡Volvió el Condorito! ¡Te amamos, Fabio! Máximo Augusto Calderón de la Hoya, mi amor eterno”; “Lo mejor es que hasta ahora solo saliste en una mínima escena y no podemos dejar de verla en repeat y hablar de ella. La tercera temporada más esperada de la historia”; “‘¿Qué esconde el conde? ¿Quién sabe dónde? ¡Lo que necesitábamos! ¡Gracias por volver!”, escribieron.