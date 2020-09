Latin Grammy 2020: ¿Llega la revancha del reggaetón?

J. Balvin el favorito de la próxima entrega de premios a la música latina Fuente: RollingStone - Crédito: Koury Angelo

"Trece, ¿qué te parece? Trece". Sí, la frase es de una canción del extinto grupo Todos Tus Muertos, acuñada en el disco Dale aborigen que la banda publicó a mediados de los noventa. Pero sin ninguna referencia a la canción, alguien del entorno de J Balvin habrá pronunciado esa frase al enterarse de la cantidad de nominaciones que "El Príncipe del Reggaetón" tiene para la próxima entrega de premios Latin Grammy, que se realizará el 19 de noviembre próximo, con transmisión de TNT.

El artista colombiano va como favorito y a la cabeza, por varios cuerpos de ventaja, al menos en esta carrera preliminar. Vienen por detrás Bad Bunny, con 9; Ozuna, con 8; y Anuel AA, Josh Gudwin y Colin Leonard, los tres con 7, y Kany García, con 5.

La música urbana en español y especialmente uno de sus géneros, el más impetuoso y festivo (el reggaeton) sigue teniendo una preponderancia por encima de cualquier otra música y recupera en esta premiación anual un terreno que había perdido o que sus protagonistas sintieron que había perdido. Cuando Bad Bunny subió a recibir el último año uno de sus premios, aseguró: "A todos los músicos, a toda la gente que pertenece a la Academia, con respeto: el reggaetón es parte de la cultura latina y está representando al igual que otros muchos géneros musicales a los latinos".

El hecho de que sean 13 las nominaciones para J Balvin habla de un disco (de dos, en realidad, porque además de Colores también compite con el que grabó con Bad Bunny, Oasis); o de que los votantes del Grammy tomaron nota de la edición anterior; o de una audiencia y un mercado que apuntan cada vez más a la concentración que a la diversificación. Existe un correlato entre la nominación y la cantidad de vistas y escuchas de canciones de determinados artistas en plataformas de música y redes sociales. El gusto está bastante concentrado en ese sentido y quizás, exacerbado en estos tiempos pandémicos, que son de mayor consumo de música en los hogares.

Un dato curioso. El artista más nominado en la historia de los Latin Grammy, es el ex Calle 13 Residente (René Pérez Joglar). Alcanzó 25 nominaciones en dos décadas. Si bien lo suyo es un rap latino que surge de la canción social y que no anda por los andariveles del reggaetón, forma parte de la música urbana de este siglo. En una sola edición J Balvin obtuvo más de la mitad de las nominaciones que René en 21° años de postulaciones. Y más que las de Juanes y Alejandro Sanz.

Sin duda, ésta es una edición muy reggaetonera, votada a partir de lo más destacado de 2019 pero con el estado de ánimo de un 2020 pandémico, con cuarentenas y encierro. Y, tal vez, con el deseo de que la "pachanga" regrese lo antes posible, a pesar de que las perspectivas en el descenso de contagios de Covid-19 todavía no marquen una tendencia favorable.

Presencia argentina

Lo que no pasará inadvertido en nuestro Sur es que artistas emergentes como Duky, Wos, Cazzu, Conociendo Rusia, Louta, Nicki Nicole y Nathy Peluso tienen un lugar destacado en la grilla de nominados, aunque no sumen las mayores cantidades de rubros en competencia. El rubro Nuevo Artista, tiene en competencia a cinco de la Argentina, entre los once nominados. Un buen promedio en un rubro que, si bien no es considerado entre los más importantes, marca una tendencia a futuro, al menos para la industria.

Y también aparecen artistas con más trayecto recorrido como Barbi Recanati y el trío Eruca Sativa, que tienen varias nominaciones. El rock y el tango marcan, casi como hecho habitual, la presencia argentina (Jorge Calandrelli, Rodolfo Mederos y el proyecto de Víctor Lavallén por el lado tanguero y los discos de Miguel Mateos, Veta Madre y Eruca Sativa en la categoría Rock).

Por otro lado, con tantas categorías en juego -son 53- también se puede ver como artistas de otras extracciones están en carrera por un premio. En Album del Año, en esta edición conviven J Balvin, Bad Bunny, Camilo y Ricky Martin con Carlos Vives, Kany García, Jesse & Joy Natalia Lafourcade y Fito Páez, músico que ya grababa discos cuando muchos de los artistas en competencia todavía no había nacido. Si se analiza la convocatoria de Páez de los últimos años, tanto de sus conciertos como de las actuaciones en streaming que viene realizando desde el comienzo de la cuarentena, se podría inferir, una vez más, que la nominación está ligada a cuestiones cuantitativas. Sin embargo, en un caso como el suyo probablemente pese muchísimo más la calidad de la hechura de un disco y la trayectoria del artista. Fito tiene tres nominaciones este año, lo mismo que el proyecto de Mateo Sujatovich Conociendo Rusia.

La gala será en la ciudad de Miami, aunque todavía no se determinó de qué manera (virtual o en vivo con protocolos). Pero al menos ya está confirmada la fecha y el horario (desde las 20, hora de Argentina).

